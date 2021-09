U ovome je vaš znak BOLJI OD NAJBOLJIH

Lavovi veruju u sebe i uvek su prepuni ideja. U centru pažnje su gde god se pojave. Jarčevi su smireni i strpljivi pa čekaju na svoj uspeh, koji dolazi polako, ali i sigurno… A u čemu su ostali horoskopski znaci bolji od najboljih?

Ovan

Uvek ste za akciju i avanturu, a one će biti pomno isplanirane do poslednjeg detalja. Vaši prijatelji to znaju i idu s vama u svaku pustolovinu, jer vi ništa ne želite da prepustite slučaju.

Bik

Prijatelji vam se jadaju i traže pomoć kad imaju problema. Znaju da vi imate sve pod kontrolom. Volite svoju rutinu i kad zagusti, znate da pronađete rešenje. Za vas nema teške krize. Znate s novcem i zbog toga će prijatelji uvek potražiti savet ili pozajmicu, jer uvek imate nešto novca sa strane.

Blizanci

Kad vas ljudi upoznaju, žele da se druže s vama jer ste vi pravi magnet. Uvek znate kako dobro da se zabavite. Šarmirate, inteligentni ste i zabave s vama se ne zaboravljaju. Zato imate veliki krug prijatelja.

Rak

Vi imate veliko srce i uvek ste spremni da pomognete svakome – bio to vaš prijatelj ili stranac. Rame ste za plakanje i često preuzimate ulogu terapeuta. Uvek znate da izlečite svaku ranu.

Lav

Kreativni ste i prepuni dobrih ideja, te uvek zablistate u bilo kom području. Uz to i verujete u sebe te inspirišete druge, pa imate mnogo simpatizera. Moglo bi se reći i da ste zvezda, jer ste uvek u centru pažnje, gde god odete.

Devica

Nikad ne odustajete od svojih ciljeva i rođeni ste za teške zadatke. Bez obzira na to koliko oni bili komplikovani, vi se borite. Nikad se nećete slomiti. Ljudi oko vas su fascinirani vama i time kako vam to uspeva.

Vaga

Ljudi imaju poverenja u vas jer svima poklanjate dovoljno pažnje i ljubavi. Zbog toga, poznajete mnogo ljudi pa imate brojne kontakte, te ste zato uvek viđeni na svim važnim događanjima. Jednostavno, znate s ljudima.

Škorpija

Graciozni ste i imate jaku harizmu, pa ljudi žele da vas čuju, a često vam postanu i naklonjeni. Odlučni ste i znate šta želite. Osim toga, znate i kako to da dobijete pa vam se ljudi zbog toga dive.

Strelac

Volite da prepričavate zgode s putovanja, ali i one svakodnevne. Iako se vama možda čine nezanimljivim, ljudima oko vas te zgode su i te kako interesantne. Nije vam teško da nasmejete ljude i zato oni vole vaše društvo. Znate kako da se odnosite prema njima i zato imate puno prijatelja.

Jarac

Znate kako da ostanete pozitivni i strpljivi. Realni ste i smireni, pa ste zato često i uspešni. Dok drugi odustaju, vi strpljivo čekate pa se uzdižete. Nije vas lako obeshrabriti, a vaš je moto: „Kad ima volje, ima i načina“.

Vodolija

Obožavate da sanjarite i želite da promenite svet. San vam je da ostavite nasleđe i pomognete drugima oko sebe. Znate da mislite izvan okvira i nikad se nećete zadovoljiti manjim ili srednjim dostignućima. Ne podnosite nepravdu. Uvek ćete pomoći onima kojima je to potrebno.

Ribe

Nije vam teško da pristupite ljudima koje i ne poznajete jer znate kako da se prilagodite baš svakome. Tako zbližavate ljude i uvek stvarate nova poznanstva. Takođe, volite i da učite od drugih, prenosi Atma.

