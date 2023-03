Za ova 4 horoskopska znaka novac stiže do 18. marta!

Nastupio je jedan od najvažnijih astroloških perioda u 2023. godini, a to je Saturn u Ribama, koji će snažno uticati na sve horoskopske znakove. Igramo još jedan zvezdani rulet, a naglašen znak Ribe pojedinim znakovima zodijaka znatno više odgovara kada je novac u pitanju. Pojedini znakovi će zbog Saturnovog ulaska u Ribe morati da nauče više da štede, dok će drugi konačno dobiti ono što im pripada. Ukoliko se pitate ko će imati novac do 18. marta, to su Ovnovi, Vodolije, Jarčevi i Strelčevi.

Ovan

Venera u vašem znaku donosi vam puno razgovora o finansijama, ali i mogućem povećnju plate. Do kraja nedelje treba da iskoristite uticaj Venere iz vašeg znaka kako biste poboljšali svoje finansijsko stanje.

Vodolija

Planete rade u vašu korist, ali imate prevelika očekivanja kada je novac u pitanju. On će stići ali to neće biti veliki novac kojem se nadate. Moguć je dogovor o novom poslovnom partnerstvu koje će vam se isplatiti.

Strelac

Saturn u Ribama donosi vam zaradu iz kuće ili na osnovu nekretnina. To znači da ukoliko se bavite kupoprodajom stanova, onda možete da profitirate. Vi ste znak koji lako može da dobije na igrama na sreću.

Jarac

Pred vama je nedelja u kojoj ćete imati važne razgovore o plati. To se verovatno odnosi na visinu vaših primanja, tako da možete da očekujete pomak.

Pratite Krstaricu i preko mobilne aplikacije za Android i iPhone.