Ako ovom znaku Zodijaka pružite ljubav, uzvratiće vam trostruko više

Kada ovaj znak ima nekog ko ga sluša, ko veruje u njega, on se tada oseća potpuno. Dajte mu mogućnost da njegov duh leti i osetićete njegovu ljubav koja će vam se vratiti trorostruko. Oni su ti koji će da imaju hvatač snova obešen u automobilu ili na prozoru. Niko ne može da uhvati san bolje od njega. Sanjanje nemogućih snova njima dolazi prirodno.

Oni znaju kako da privuku publiku svojom pozitivnom vibracijom i kako da naprave da nešto jednostavno poput zašećerene vode izgleda veće i bolje nego što stvarno jeste. Strelac sanja velike snove. Jupiter, najveća planeta, je njihov planetarni najbolji prijatelj. Jednostavno nema toga što će da zaustavi njihovu maštu.

Strelac je onaj koji može da posmatra horizont i da vidi mogućnost u apsolutno ničemu. Bez obzira na to koliko je mračna situacija, pravi Strelac može da izmisli sve moguće scenarije da se situacija preokrene.

Neki od ostalih znakova mogli bi za Strelca da kažu da su njegove ideje apsurdne i nedostižne. Bez obzira na to, Strelac će ionako živeti po svom. On ne brine o tome šta drugi misle. Kada vidi nešto što ga inspiriše on se u to upušta umom, telom i duhom.

