Da im svako pozavidi: Ova 3 znaka „procvetaće“ u ljubavi

Retrogradna Venera vladaće našim odnosima do 29. januara, pa će emotivni odnosi biti nestabilni, a ovo je i period u kome će mnogi rešiti da se pomire sa starim ljubavima.

Devica

Planete u Jarcu navode vas da tražite romantične susrete i ljubav. Retrogradna Venera može da vam donese pomirenje sa bivšim partnerom, ali ćete od 29. januara potpuno drugačije doživljavati tu osobu. U svakom slučaju ljubavi vam neće faliti, ali ćete se vraćati na prošlost.

Jarac

Kako ste vi znak koji je stalno fokusiran na posao, Venera u vašem znaku to menja. Do marta će vam ljubav biti na prvom mestu, a mnogi pripadnici vašeg znaka će se zaljubiti kao nikada do sad. Vreme je i za proširenje porodice. Sve one emocije koje ste potiskivali, konačno ćete uspeti nekome da ih pokažete.

Vodolija

Iako pod uticajem Saturna delujete da ste hladni i rezervisani, vi jednostavno ne znate kako da se nosite sa svim što trenutno osećate. Venera ulazi u vaš znak u martu 2022. godine, pa će vam doneti toplinu i ljubav. Sve ono što vam sada deluje nemoguće, biće ostvarivo od marta na emotivnom planu, piše aura.ba.

