Erotsku žudnju ovog znaka – teško je zadovoljiti

Ljubav vam je u životu – SVE. Za vas ljubav ne podrazumeva avanture, prolazne flertove, slobodnu ljubav. Lju­bav je za vas toplo gnezdo.

U mladosti sanjate o čoveku za koga ćete se udati. Međutim, da biste postigli ono za čim žudite, nije vam potreban samo muškarac koji će vas voleti već i porodica, čiju će harmoniju upotpunjavati deca.

Pošto vam je potreban zatvoreni mali svet da bi vas štitio od životnih neprijatnosti, tražićete ga u porodici, u toplom domu. Zato tražite čoveka koji će vam pružiti sigurnost i nežnost.

Mnoge žene u ovom znaku nikad ne uspeju da ostvare svoje snove, ne zato što nisu naišle na idealnog čoveka, već zato što nisu imale hrabrosti da se sukobe sa životnom stvarnošću, u koju je uključena i ljubav. Iz straha da ne budu obmanute i nesposobnosti da se izvuku iz svoje ljušture, puštaju da godine prolaze i odjednom postaju svesne da su pred kraj svog života ostale potpuno same.

Pored toga što ste veoma osećajna priroda, vi ste i veoma romantični. Sanjate o romantičnoj ljubavi, o strasnim osećanjima dva srodna bića. A kad mislite da ste naišli na pravog čoveka, predajete mu se bez rezerve.

Ljubav se u vama budi kao plamen; ali mislite da će večno trajati i zato teško podnosite razočaranja. Ponekad se dešava da muškarcu dugo ne otkrivate svoja osećanja. Ako on nije uporan da sa njih skine veo, ostaćete neodlučni i pasivni.

Vašu žeđ za idealnom ljubavlju teško je zadovoljiti. Zato žene u ovom znaku često bivaju obmanute već u prvim godinama braka, kad otkriju da čovek koga su izabrale ne može da im, zbog svog karaktera, svojih navika, svojih ambicija, pruži ono što žele.

Međutim, kao u svemu, i u ljubavi postoji razlika između snova i stvarnosti. To vas najviše plaši. Iako se osećate prevarenom, nikad nećete priznati poraz. Ako je stvarnost ružna, vi ćete je u vašim snovima ulepšati. Mada vaš muž nije oličenje vaših maštanja. vi ćete samu sebe uveriti u to i takvog ćete ga uvek videti.

Ako se dogodi da se udate za čoveka koji vam nimalo ne odgovara, odbijaćete svaku pomisao na razvod i nastaviti da živite s njim. U tom slučaju, nećete nastojati da ulepšavate stvarnost, već ćete se potpuno povući u snove i doživljavati ljubav s potpuno imaginarnom ličnošću koja će vas u svemu shvatiti.

Vas nije lako razumeti, otkriti tajne vašeg srca. Ne odajete se lako: upleteni ste u mreže uzdržljivosti, stidljivosti, povučenosti, koje ne daju da na površinu izbiju vaša prava i duboka osećanja.

Šta tražite od čoveka koga volite? Pre svega nežnost i ljubav koja vam je toliko potrebna. Želite da on bude postojan, solidan. Potrebna vam je sigurnost da biste bili nasmejani i zadovoljni. On mora čvrsto da stoji na nogama, jer vama to ne polazi za rukom.

Svu odgovornost prepuštate njemu, niste žena od autoriteta koja je u stanju da porodično kormilo drži u svojim rukama. Vi ćete se povinovati mišljenju i željama svog supruga i ostavićete mu slobodno polje za poduhvate.

Vi ste nežna RAČICA, ovaj RAK (od 22. juna do 23. jula)