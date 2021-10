Horoskopski znakovi koji će pronaći svoju veliku ljubav ove zime

Ako još uvek niste pronašli ljubav svog života, postoje zaista dobre šanse da bi to konačno moglo da se promeni u narednih par meseci. To bar tvrdi astrologija.

Ova tri horoskopska znaka trebalo bi da drže otvorene oči, uši i, pre svega, srca, jer za njih postoji vrlo velika verovatnoća da će se uskoro zaljubiti do ušiju.

Strelac

Strelci su pod značajnim uticajem Urana tokom cele godine, a takođe mogu sve više da računaju na uticaj planeta u svojem znaku u zimskim mesecima. Za ovaj vatreni znak ovo prvenstveno znači jedno: neočekivane promene i nepredvidivi zaokreti. Ali, ovo je zapravo idealno za Strelce samce, jer ih mami iz njihove komforne zone i konačno imaju priliku upoznati nove ljude, a možda i veliku ljubav.

Jarac

Jarci imaju Veneru u svom znaku od 5. novembra pa sve do kraja godine i za to vreme mogu da imaju koristi od te planete ljubavi, odanosti i strasti. Od vrućih flertovanja do romantičnih sati pa sve do uzbudljivih izlazaka, sve je moguće – a ko zna, možda je i ljubav tvog života tu negde, odmah iza ugla, piše Miss7.

Rak

Od početka godine Saturn je imao veliki uticaj na Raka i sve više dopušta ovom osetljivom znaku da razmišlja o prošlosti. Ovaj vodeni znak jako voli da misli na neke drage osobe iz svoje prošlosti i na taj način blokira sebi priliku za upoznavanje nekoga novog. Dosta je toga. Rakovi zimi dobijaju podršku od planete Jupiter, što zaustavlja misaone igre i osigurava puno lepih trenutaka. Vrhunac bi mogao da bude upoznavanje velike ljubavi.

