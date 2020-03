Kakav intimni život čeka horoskopske znake ove godine?

Šta nas čeka u seksu ove godine? Puno toga lepog, čini se. Nema znaka kojem prognoze nisu dobre, a svakako zanimljive i čini se da ćemo u 2020. globolno biti posvećene vlastitom zadovoljstvu, onome što dobijamo od partnera, a ne što mu pružamo. Ko će imati najbolji, a ko najgori seks? Drage dame, to će zavisiti samo od vas, a evo šta zvezde kažu.

Ovan: Isplati se probati „dirty talk”

Dragi Ovnovi, vas pre svega uzbuđuju ljudi koji vas podstiču na razmišljanje i „golicaju“ vaš mozak. Zato je „dirty talk” kao stvoren za vas. Savršen dan za malo vulgarnosti je 13. maj. Posle tog dana pa do 20. juna seksualna energija će ti opadati. Žene bi trebalo da obrate pažnju ako se u tom periodu ponovno pojavi muškarac koji im se nekad sviđao ili kojeg su volele – stari plamen bi se mogao rasplamsati. Apsolutno neodoljiva suprotnom polu bićeš 28. septembra, a prste će u tome imati romantična Venera.

Bik: Osvojiće vas aktivni u krevetu

Za ženu Bika ovo će biti sjajna godina. Zračiće samopouzdanjem, ali i tajnovitošću. Privlačiće je ljudi koji zabavljaju i koji u krevetu znaju da preuzmu inicijativu, samo bi trebalo da pripaze da ne ostanu potpuno bez kontrole. Biće pomalo konzervativna, želeći vrlo jasne odnose sa seksualnim partnerima. Od kraja marta do početka septembra bić posvećene više sebi, otkrivajući šta žele i šta ne žele u seksu, a od 21. decemra počinje doba ludovanja – biće raspoložene za avanturu za jednu noć.

Blizanci: Veza s iskusnim ili starijim muškarcem

Žene Blizanci će biti manje zaigrane i nestašne ove godine, sklone vezi s partnerom koji zna da preuzme vođstvo, čak im se smeši i veza sa znatno starijim muškarcem. Posebno će ti biti važno vlastito seksualno zadovoljstvo. Kad shvate što ga donosi, njihov seksualni život postaće vrlo harmoničan. Orgazmi će pomoći da spavaju bolje, reše se stresa, glavobolje, čak će im se i ten popraviti. Treba li još da nabrajamo zašto se u seksu isplati raditi na sebi?

Rak: Seksualne fantazije postaju stvarnost

Žene Rakovi će svoja seksualna iskustva poželeti da podignu na novi nivo, na primer deleći s partnerom seksualne fantazije. Takođe, baš ovih dana ih jako kopka nabavka raznih seksualnih pomagala, knjiga o seksu, a možda bi godio i kurs tantričkog seksa? Lepo je shvatiti da se u seksu više uživa kad nisi stalno na oprezu i nemaš obrambeni stav. Dosta je više tog misionarskog položaja; ove godine u njihovoj spavaćoj sobi biće puno veselja i smeha.

Lav: Tvoj pogled na seks će se promeniti

Seksualnost Lavova će ove godine biti na vrhuncu, ali pre nego što postanu intimni s nekim, želeće da budu sigurni da su im osećanja usklađena. 21. marta čeka ih prekretnica koja bi mogla promeni njihov pogled na seks, a od 26. marta počinje najuzbudljiviji period s mnogo flerta i seksualne napetosti. Od 15. avgusta dolazi mirnije razdoblje, kada će se Lavice „pritajiti“ i vratiti osnovama. Preporučujemo im kegelove vežbe – poboljšaće orgazme.

Devica: Eksperimentisanje u krevetu

Žene Device će cele godine biti vrlo romantično raspoložene i razmišljaće šta od tih avantura o kojima sanjare mogu sprovesti u delo. Seksualno najuzbudljivije razdoblje počinje 19. marta i vrlo brzo će biti spremne za malo eksperimentisanja u krevetu. To će ih držati do 9. septembra, kada njihov seksualni vladar Mars počinje da se kreće retrogradno u Ovnu. Tokom tog perioda zanimanje za seks će opasti, pa bi trebalo da iskoriste to vreme za odmor i punjenje baterija. Od 28. novembra ponovno počinje uzbudljivo razdoblje.

Vaga: Masaža kao predigra

Vage poseduju urođenu samouverenost i povezane su sa svim što je lepo i ljupko zahvaljujući Veneri koja vlada ovim znakom. Ipak, u seksu će ove godine Vage malo usporiti kako bi razmislile jesu li njihove želje i potrebe zaista ispunjene. Sklone tome da rado udovoljavju drugima, zapitaće se dobijaju li dovoljno od partnera? Kako bi osigurale da im se pokloni dovoljno pažnje, predlažemo da svaka ljubavna predigra započne masažom leđa. Prijaće u svakom smislu, jer deo tela kojim vlada ovaj znak su upravo donji deo leđa.

Škorpion: Avantura na poslu

Žene Škorpije u spavaćoj sobi izazivaju strahopoštovanje muškaraca, u najboljem smislu. Vole da imaju stvari pod kontrolom i ne libe se domonacije i vođenja igre. Uostalom što reći o znaku koji vlada polnim organima, nego blago muškarcu koji te ima! Najviše uzbuđenja očekuje ih posle 20. marta, kad bi mogle da privuku muškarca s kojim rade ili poslovno sarađuju. Priča će biti vrlo uzbudljiva samo pripazite da se ne otme kontroli i da ne pređe granicu posle koje nema koraka. Ukratko, uživajte u avanturi, ali ne radite ništa zbog čega bi mogli posle da zažalite.

Strelac: Soliranje draže od seksa s partnerom

Energične žene Strelce privlače muškarci koji mogu da ih pratiti u njihovom brzom i avanturističkom načinu života. Ipak, ove godine će biti perioda kad ćeš željeti smirenje (od sad do 9. aprila , od sredine juna do sredine jula pa do kraja oktobra) i radije će igrati solo nego udvoje – čak i u seksu. Ovaj period će iskoristiti da bolje upoznaju svoje telo i svoje želje i to će im koristiti kad se opet ubace u ljubavne vode. Važan datum je 7. mart, tad bi mogle pod uticajem romantičnog Merkura da naprave prvi potez i priđu muškarcu koji ti se sviđa.

Jarac: Novi položaji i nove igračke

Žene Jarčevi su puna slatkih reči koje gode muškarcima, a njima pomažu da dobiju šta žele – u krevetu. Ako ih zanima koji su dani najbolji za vrući seks, trebalo bi da zaokruže sve datume kad je mesec pun, jer Mesec vlada njihovom romantičnom stranom. Tih dana će im seksualna energija biti na vrhuncu i dobro će da je iskoriste. Od 21. marta će biti jako raspoložene za isprobavanje novih seks položaja i novih seks igračaka.

Vodolije: Privlače ih potčinjavanje i vezivanje

Ove godine žene Vodolije zračiće neverovatnom privlačnošću, muškarci će se lepiti za njih kao pčele na med. Istovremeno će se poigravati razmišljanjima o potčinjavanju i vezivanju u krevetu – protivteža stalnoj potrebi za slobodom. Zašto i to ne probati? Svoje seksualne navike će pomno i polako ostvarivati dok ne otkriju šta ih stvarno uzbuđuje. 22. avgusta počinje dobro razdoblje u kojem će vrlo jasno videti šta fizički i emocionalno žele od intimne veze.

Ribe: Godina posvećena zadovoljstvu

Ribama je često važnije da svi drugi oko njih budu zadovoljni, nego one same; vreme je da ove godine zamene uloge. Planete su tako poređane da je cela godina posvećena njihovom zadovoljstvu pa neka uživaju! Primetiće da od 22. juna nadalje nisu tako raspoložene za flert kao inače. Nije da se neće zabavljati, samo bi trebalo da pripaze da li onaj na kojeg troše vreme toga vredan. Ali od 22. avgusta sve će opet biti pod kontrolom.

