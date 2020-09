Najgori muževi rođeni su u ova tri horoskopska znaka

Postoje horoskopski znakovi čiji je karakter takav da se apsolutno ne trude oko drugih osoba. Okrenuti su samo sebi i sami sebi su dovoljni. Ako vaš partner ne daje svoj udeo u vezi, teško da će veza ili brak biti uspešni.

Svi zaslužujemo odnose koji nas ispunjavaju, zdravi su, uzbudljivi i pomažu nam da budemo bolji. Ne zadovoljavajte se vezom ako vam ništa ne daje i sve morate sami da uradite. Ovo su horoskopski znaci koji se skoro nikad ne trude u vezama ili braku.

Ovan

Viđa vas samo kad njemu odgovara. Sve dok vi odaberete mesto, izvršite rezervacije i to ne ometa njegove planove, on će provoditi vreme s vama. Ako nešto (ili neko) bolji naiđe, vrlo lako nestane iz vašeg života kao da ga tu nije nikad ni bilo. Sebi je najvažniji i sebe uvek stavlja na prvo mesto.

Bik

Ako ga pozovete na događaj poput predstave, koncerta ili plesa, on će ići, ali će se sve vreme kukati zbog toga. Posle će se ponašati kao da je on vam učinio uslugu i koristi to da vas natera da radite stvari koje on želi. Često svojim ponašanjem dovede partnerku do toga da se zapita bi li se bolje provela u društvu prijatelja ili čak sama.

Lav

Nikad prvi neće reći „volim te“ i nikada neće započeti bilo kakav ljubavni razgovor ili pokazati naklonost. Ne želi da izgleda loše pa će odgovoriti kad mu kažete da ga volite, ali njegova ljubav nije nešto što zapravo duboko oseća. Ako vi nikada ne spomenete reč „ljubav“, neće je spomenuti ni on. Čini se da je propustio lekciju o davanju i uzimanju kad je intimnost u pitanju jer uopšte ne uzima u obzir vaše potrebe.

