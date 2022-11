Najodanija i najsenzualnija žena horoskopa – puno očekuje, a daje duplo više

Ovu ženu Zodijaka odlikuju odlučnost, upornost i doslednost svojim ciljevima. Ujedno ona je snažna zavodljiva ljubavnica koja puno očekuje od partnera, ali daje dvostruko više.

Njen dva najveći kvalitete je osjećajnost i stpljivost. Ima blagu narav, ali to ne znači da se njom može manipulisati. Ako neko pokuša da testira njene granice, probudiće njen vatreni temperament.

Reč je o ženi u znaku Bika.

Pripadnice ovog znaka skrivaju svoj temperament, jer u životu teže ravnoteži i sigurnosti. Nisu avanturiste i nikada neće rizikovati, ako bi to moglo da im donese nagle i velike promene. Samim tim, one žive u jednoličnosti, a sve promene uglavnom izazivaju spoljašnji faktori. Žena Bik uči iz iskustva i nikada joj se neće desiti da dva puta ponovi istu grešku.

Žena Bik se smatra jednom od najodanijih znakova. Samim tim, ona nikada ne srlja u vezu jer joj je veoma važna da u potpunosti upozna svog partnera. Tek kada bude sigurna da je izabrala kvalietnu osobu, ona će se upustiti u ozbiljnu vezu. A jednom kada se obaveže, to je najčešće zauvek.

Muškarac koji želi da je osvoji mora da bude spreman na dosta udvaranja i zavođenja jer to je put do srca ove žene. Onaj koji je osvoji od nje će dobiti jako puno jer ženi rođenoj u ovom horoskopskom znaku u prirodi je da se brine za druge, zbog čega će se u vezi truditi da daje što više sve dok joj je partner odan i veran i dok joj pruža osećaj sigurnosti i zaštite. Mnogi koji su proživeli to iskustvo, opisuju ženu Bika kao očaravajuću ljubavnicu.

