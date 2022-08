Nova ljubav, prinova ili razvod: 3 znaka horoskopa čeka emotivno eksplozivna jesen

Kako uobičajeno jesen povezujemo s novim počecima, tako će se ove godine ta tematika preliti i na razne aspekte života, a ne samo na ponovno kretanje na posao, u školu i slično. Naime, uticaj planeta će ove jeseni biti takav da ćemo svi kolektivno biti pod pojačanim emotivnim stresom. Jako izražen uticaj Venere i njen direktan hod uticaće na ljude na način da će biti skloni flertu, preispitivanju svojih veza, ali i stupanju u nove ljubavne odnose.

Moglo bi to da znači nagle razvode, ali i venčanja bez duge veridbe, iznenadna začeća i nove životne početke. U nastavku saznajte koja će to tri horoskopska znaka biti posebno na udaru Amorovih strelica sledećih nekoliko meseci.

Ovan

Vatreni znak Ovna ove jeseni biće ratoboran i strastven, tačno kakav standardno i jeste. Ali, čini se da će pripadnici ovog znaka imati problema s obuzdavanjem agresije i ljubomore u vezama, osećaće se preterano iziritirano i neće biti tolerantni, pa bi kod njih moglo doći do razvoda i naglih prekida veza. Ovnovi sledećih par meseci zato treba da paze na to šta govore i ne prenagljuju s odlukama, jer bi ih one mogle koštati prijateljstava i ljubavnih partnera. Važno je u ovom trenutku izbacivati stres na drugačiji način, a ne kroz svađe s bližnjima.

Blizanci

Najveći prevrtljivci Zodijaka, horoskopski Blizanci, ove jeseni bi mogli da preispituju svoje ljubavne odnose. Ukoliko su u vezi, osećaće potrebu da se oslobode svih spona i stega i krenu u nove početke, ali će se istovremeno i nećkati i odugovlačiti s odlukom. Blizanci kao da će potpisati pod uticaj znaka Vaga, pa će želeti da svima udovolje, ali neće znati kako. Zbog toga bi moglo da dođe do zastoja i trzavica u vezama, a ukoliko ova situacija potraje i Blizanci ne odluče šta žele i s kim – mogli bi da propuste priliku za otkrivanje ljubavi svog života.

Škorpija

Poznate i kao najosvetoljubiviji i najstrastveniji znak horoskopa, Škorpije ove jeseni mogu očekivati da će biti u svom elementu. Naime, uvek raspoloženi za seks, avanture i nove ljubavne poduhvate, Škorpije će sledećih mjeseci imati niz prilika da se potpuno ‘raskalaše’ i uživaju u svim čarima erotikom nabijene jeseni. Zavodiće i na poslu i u izlascima, a ako nisu solo već u vezi, njihov bi odnos mogao da procveta, a oni obnove strasti. Takođe, ne treba isključiti ni mogućnost neplaniranih trudnoća, nagle veridbe i venčanja, jer će se horoskopske Škorpije ove jeseni osećati posebno podstaknute da uživaju u ljubavnom zanosu.

