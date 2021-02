Veliki ljubavni horoskop za 2021: Ove znake čeka romansa za pamćenje

Bikovi će okončati lošu vezu, a u maju romantika čeka Blizance. Slobodni Ovnovi će zaceliti stare bolne rane i dobiti priliku da uđu u nešto novo s osobom koja je potpuno drugačija od njih…

Ovan

Nakon protekle zahtevne i teže dve godine, ova donosi oporavak. Opet ste budni, aktivni, više svoji, i što je najvažnije, sigurniji u sebe. Proširićete krug prijatelja i poznanika i tako obogatiti svoj život i novim iskustvima. Ako ste u braku ili vezi, vaš odnos bi trebalo da se poboljša. Povratićete izgubljeno poverenje, ponovno se povezati, a i komunikacija će se poboljšati. Ono što je bilo polako ostavljate iza sebe i idete u bolji život. Slobodni Ovnovi ne samo da će zaceliti rane iz prošlosti, naročito ako su u protekle dve godine doživeli prekid odnosa, već će i dobiti priliku da krenu u nešto novo.

Intenzivna ljubavna iskustva očekuju vas tokom prolećnih meseci, naročito od sredine marta do sredine aprila kada će Venera biti u vašem znaku, kao i tokom oktobra. Osoba koja će ući u vaš život biće potpuno drukčija od vaših dosadašnjih izbora i to će vam biti pomalo neobično, ali i dovoljno intrigantno da bliže istražite o čemu se radi. U toj osobi ćete pronaći dobrog prijatelja i podršku koja vam je u prošlosti nedostajala. I leto će biti naročito zanimljivo jer bi sasvim neočekivano mogla da se pojavi bivša ljubav. Dobro razmislite pre nego što donesete odluku, prenosi Večernji list.

Srećni dani: od 21. do 30.3. očekuju vas pozitivna ljubavna iskustva koja će vas preporoditi.

Bik

Godina pred vama bi mogla da bude nešto izazovnija ili nestabilnija. Po starom više nećete moći. Shvatićete da nešto morate da promenite da biste bili mirni i srećniji. Već će februar dosta toga izbaciti na površinu i bite vam jasno da morate da donesete neke odluke. Kakve će te odluke biti, puno zavisi od toga u kakvoj se trenutno situaciji nalazite. Ako ste u odnosu u kojem ste već neko vreme nesrećni, lako je moguće da dođe do odvajanja i prekida kako biste shvatili šta dalje. Privremeno udaljavanje će biti dobro za vas.

Nove veze mogle bi da se odvijaju na neočekivan i neuobičajen način, odjednom. Možda će biti reč o osobi koja će biti mlađa ili dosta starija od vas, a odnos bi mogao da bude karmičke prirode što znači da će biti jako intenzivan i da iz njega morate mnogo da naučite. Obratite pažnju na ono što dolazi od sredine aprila pa do kraja maja. Ti događaji će biti putokaz za dalje. Leto, naročito jul, može doneti jednu vruću avanturu, ali kratkog daha. Ne očekujte previše da se ne biste razočarali. Ako ste u vezi, kompromisi će biti nužni. Ego će morati da vam miruje inače može doći do sukoba.

Srećni dani: od 29.4. do 9.5. događaji će vam probuditi nadu i shvatićete da uvek ima načina da budete srećni.

Blizanci

Blagodeti koji dolaze kroz pozitivan aspekt Jupitera i Saturna duboko će promeniti neka vaša uverenja o ljubavi i odnosima, a samim tim i doneti pozitivnu promenu na ljubavnom planu. Postajete stabilniji, pozitivniji, odlučujete u ime svoje dobrobiti i kao da ovaj put znate šta je najbolje za vas. Slobodnim Blizancima bi mogla da se dogodi nova ljubav i to s osobom koja živi u drugom gradu ili pak s partnerom koji će vam pomoći da rastete i razvijate se na svim područjima života. Sve počinje već od marta i aprila kada će Mars biti u vašem znaku, dinamični ste, aktivni, privlačite uzbudljiva iskustva u svoj život, a kruna svega biće u maju kada će vam Venera otvoriti vrata ljubavi.

I brakovi i postojeći odnosi biće mnogo bolji i kvalitetniji u odnosu na prethodne godine. Povremeni nemiri i krize ne bi trebalo da naštete stabilnosti vašeg odnosa. Oni vam samo daju priliku da očistite sve ono što je gurnuto ispod tepiha i da svoj odnos postavite na zdravije temelje. Naročito će biti uzbudljiva jesen, s naglaskom na oktobar. Aktivan društveni život urodiće jednim novim poznanstvom koje će biti važno za vašu budućnost. Budite otvoreni prema novim iskustvima jer ona vas menjaju nabolje i pročišćavaju taloge prošlosti koji vas ometaju da budete srećni i zadovoljni.

Srećni dani: od 13. do 22.5. sve kreće nabolje. Primićete mnogo pažnje i ljubavi od jedne osobe.

Rak

Nakon dve zahtjevne godine, sada sledi oporavak. Vreme je da odbacite prošlost, oprostite i krenete dalje. Godina pred vama nudi vam priliku za dubinsku transformaciju i vas i vaših odnosa. Borite se za sebe, partneru dajete jasno do znanja gde su vaše granice i šta želite. Ako ste u vezi, to može biti sjajna prilika za vas da vidite kako možete sebe da osnažite u svom odnosu i budete srećniji. Nešto će se intenzivno promeniti u drugoj polovini februara, a potom bi nešto slično moglo da se ponovi u drugoj polovini oktobra i prvoj polovini novembra.

To će biti vaš konačni obračun s lošim iskustvima iz prošlosti. Ona za vas dobija novo značenje. Na vašem ljubavnom putu, pojaviće se jedna osoba koja će vas snažno privući. Dogodiće se jaka hemija i kao da će vam to iskustvo biti potrebno da shvatite da ste još uvek privlačni, poželjni i da niste sami. To važi i za Rakove koji su u vezi ili braku. Obratite pažnju na događaje koji kreću od maja i odvijaće se sve do kraja jula. Mogli biste da se nađete u nekom iskušenju, pomalo rastrgnuti između prošlosti i budućnosti. Ali sve će to biti put prema ljubavnom boljitku. Vi birate.

Srećni dani: od 13. do 20. juna Venera vam donosi privlačnost, zavodljivost, a verovatno i novog udvarača.

Lav

Jupiter i Saturn aktiviraće vaše polje odnosa, pa očekujte da će na tom polju života biti najviše promena, koje bi često mogle da budu i turbulentne. Nešto staro odlazi, menja se, a ususret vam dolaze nove prilike. Saturn vas uči kako da budete mudri, odgovorni i brižni prema sebi po pitanju partnerskih odnosa i smanjite očekivanja prema drugim ljudima. Lako je moguće da vam u život uđe osoba koja će vas jako promeniti.

Prepoznaćete je po tome jer ćete prilikom prvog susreta imati utisak kao da se poznajete godinama. Iskustvo će biti vrlo duboko i intenzivno, ne uvek jednostavno jer vas uči odrastanju i sazrevanju. Loši odnosi bi mogli da odu iz vašeg života, naročito ako u njima više nema poverenja i iskrene namere da se nešto popravi. Ali isto tako je moguće da dođe do prekida, pa do ponovnog mirenja pa da se odvija taj ciklus toplo/hladno sve dok ne odlučite. Februar će biti veoma buran, bučan i sigurno je da će vam doneti nova saznanja o ljudima koji vas okružuju, ali i o vašem izabraniku. Leto će biti jako strastveno, naročito jul mesec. Nastojte da više uživate, a manje brinete o onome šta donosi sutra.

Srećni dani: od 11. do 22. jula spoj Venere i Marsa u vašem znaku donosi jaku strast i zaljubljenost.

Devica

Godina pred vama biće zasta značajna u poslovnom i zdravstvenom smislu, pa bi ljubavni život mogao biti u drugom planu. Ali to ne znači da se ništa neće događati. Štaviše, moguće je da upravo putem posla upoznate osobu s kojom ćete poželeti da razvijete nešto dublje i više. Ali pitanje je koliko bi taj odnos mogao da bude stabilan i perspektivan. Zbog uticaja Neptuna lako ćete se zaneti, zaljubiti, ali još brže ohladiti. Ono u čemu ćete biti izuzetno vešti je zavođenje, ali isto tako možete biti zavedeni nečijim intelektom, emotivnošću ili produhovljenošću.

Veze i brakovi ne bi trebalo da tokom ove godinu dožive neke značajnije promene. Jako je važno da radite na uspostavljanju poverenja i iskrenosti jer laži i tajne mogu biti kobne za bliske odnose budući da će ono tajno otkriva na neobične načine. U pojedinim odnosima moguće je da se s partnerom povežete i poslovno, odnosno da zajedno nešto radite. Lepa iskustva dolaze od kraja jula pa sve do početka novembra. Nove mogućnosti i prilike vas obogaćuju. Imaćete razloga za sreću, pa ne radite ništa da sebi to uskratite ili oduzmete.

Srećni dani: od 25. jula do 12. avgusta vi vodite igru. Vi birate, vi odlučujete, a ljubavne okolnosti vam idu u prilog.

Vaga

Dobre vesti za vas i to nakon dve teške godine. Napokon ste ušli u razdoblje prosperiteta, ljubavnog boljitka i boljih životnih prilika. Ostavljate prošlost iza sebe i otvarate vrata prema lepšoj budućnosti. Za mnoge od vas ovo može biti godina novog ljubavnog početka, na način da se zaljubite, postanete roditelji, više uživate u druženju i obogatite svoj krug prijatelja novim i kvalitetnim osobama. Imate više samopouzdanja, a u vama se rađa i potreba da probudite onaj mladenački duh, da se igrate i osvajate. I to će vam polaziti za rukom, a dokle ćete ići, to će zavisiti od vas.

Februar donosi neočekivane obrte, nešto će krenuti, pa će doći do konflikta i problema, ali ne brinite jer već proljećni meseci, naročito april, donose iskustva koja će vas emocionalno preporoditi. Ali one prave prilike za sreću očekuju vas od sredine avgusta pa sve do kraja oktobra. Opet volite, opet ste živi, i moguće je da se čak nađete u dilemi između dve ponude, dakle između dve osobe, možda i između starog i novog, odnosno između dugogodišnje veze i novog udvarača.

Srećni dani: od 1. do 8. avgusta nešto se novo rađa. Srećni ste jer znate da to nije nešto prolazno i obično.

Škorpija

Nešto se mora raspasti, da bi se novo stvorilo. Ovo naročito važi za Škorpije koji se nalaze u teškom odnosu, u vezi u kojoj im nedostaje pažnje i ljubavi, možda i seksa. Vreme je da se suočite s tim kako stvari stoje, smognete hrabrosti i promenite ono što vas rastužuje. Nemojte žaliti za onim što odlazi jer za vas dolazi nešto bolje. Želite li pak da sačuvate svoj brak ili vezu, potrebno je doneti neke odluke, a one mogu biti vezane za korak napred, kao što su odluka o zajedničkom životu, roditeljstvu i sl.

Uticaj Urana donosi neočekivana iskustva, neke će se okolnosti promeniti bukvalno za nekoliko minuta. Jako je važno da ne pokleknete pred nagonima i da sebe zaštitite od odnosa i osoba koji u vama bude osećaj nesigurnosti. Očekuju vas i neke promene i nove odgovornosti koje su vezane uz roditelje, dom i stanovanje. U februaru malo smirite strasti i izbegnite svađe, isto kao i u julu. Od avgusta se nešto obnavlja, popravlja i opet se budi nada. Verujte svojoj intuiciji, neće vas prevariti.

Srećni dani: od 21. septembra do 3. oktobra neko će vas privući, a interes će biti obostran i jednako intenzivan.

Strelac

Bolja godina, bolje prilike, imate više sigurnosti u sebe s obzirom da ste na tome radili u protekle dve godine. A ta nova, tek probuđena sigurnost omogućuje vam da birate i odlučujete na način koji podržava i vas i vaše odnose. Sve ono što ste naučili u godinama iza vas, sada možete da primenite u praksi. Ako tražite ljubav, pronaći ćete je verovatno putem društvenih mreža, na jednom sastanku, kraćem putovanju.

Prvo će se dogoditi intelektualna privlačnost, a tek potom i ona na svim drugim nivoima. Reč je o osobi koja će biti dovoljno stabilna da smiri i vaš nemirni i pustolovni duh. Ukoliko želite da poboljšate svoj brak i odnos s partnerom, neka promene krenu od vas. Očekuje vas nemirno proleće puno prevrata i iskustava za koje nećete znati gde će vas vas odvesti, ali zato će vrući jul i oktobar biti vreme koje provodite u pravom zagrljaju, u zagrljaju osobe koji leči i koji je istinski vaša.

Srećni dani: od 7. do 31. oktobra traje vreme ljubavi, vreme u kojem možete da osetite istinsku sreću i zadovoljstvo.

Jarac

Odahnućete jer će pritisci kojima ste bili izloženi u prošlosti, napokon popustiti. I sada možete da počnete da stvarati, odlučujete, menjate. To važi i za vaš poslovni, ali i za ljubavni život. Kao da ćete bolje videti okolnosti i ljude u svom privatnom okruženju, donositi mudrije odluke i izaći iz stanja nesigurnosti. Partner bi mogao da vas prati na tom putu, ali zaista je važno da već danas počnete intenzivnije da radite na svojoj intimi. Vreme je da se iscelite od nekih iskustava iz prošlosti. Kad date ono što želite da dobijete, primetićete kako time menjate i partnera. Ako ste sami i usamljeni, godina pred vama nudi vam mogućnost da izađete iz tog začaranog kruga.

Moguće je da upravo preko posla upoznate osobu čiji će vas kvaliteti osvojiti. Imaćete slične vrednosne sisteme i to će vas jako povezati. Nemojte dopustiti da vas strahovi navedu na pogrešne odluke i procene. Dajte sebi vremena da upoznate tu osobu i da se opustite u novom odnosu.

Srećni dani: od 8. do 21. novembra Venera vas poziva da otvorite svoje srce i poklonite ga jednoj posebnoj osobi.

Vodolija

Pred vama je jedna od dinamičnijih godina u životu. Jupiter i Saturn kretaće se vašim znakom i menjati vašu stvarnost. Počeće da važe neka druga pravila, vaši izbori i postupci će se promeniti, spremni ste da preuzmete odgovornost i krenete na jedno sasvim novo putovanje. Mogli biste da prekinete dugi odnos, uđete u novu vezu, donete odluku o venčanju, postanete roditelji, čak se i preseliti u drugi grad.

Dakle, sve je moguće, a zavisi od vas s kim ćete se viđati u budućnosti. S novim odlukama dolaze i veće odgovornosti. Naravno da nećete uraditi ništa čime ćete ugroziti osobu koju volite, ali isto tako budite svesni da je ona sama odgovorna za svoj život. Februar će biti jedan od najturbulentnijih meseci u godini i on će udariti temelje vašem novom putu. Vi sada vodite, a partner, ako vas zaista voli, podržaće vas u odabirima i odlukama.

Srećni dani: od 1. do 20. oktobra odvija se priča koja će biti jako važna za vašu ljubavnu budućnost.

Ribe

Godina pred vama poziva vas da nađete mir, mir sa sobom, mir s iskustvima iz prošlosti i otpustite sve ono što vam više ne treba i što otežava vaš rast i razvoj. Pokušajte da obnovite jedan odnos iz prošlosti koji može biti značajan za vas ukoliko ćete kroz to nešto shvatiti i naučiti.

Možda ćete tokom ove godine biti malo povučeniji i biće vam potrebno više tišine i samoće, ali imajte na umu da vas ova godina zapravo priprema za velike promene koje dolaze naredne, a koja će biti jedna od pozitivnijih za vaš ljubavni život. Prošlost može biti važna, naročito odnos koji niste do kraja rešili. Takođe, moguće je i da vam se dogodi privlačnost prema zauzetoj osobi ili prema nekome ko živi udaljeno. Ali, prava ljubavna iskustva tek dolaze u vaš život.

Srećni dani: od 1. do 19. marta očekuje vas jedno romantično iskustvo koje će probuditi nežnu stranu vaše prirode.

