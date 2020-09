Vole pa ostave: Bežite od ovih horoskopskih znakova, ne žele da se vežu

Veze ne traju zauvek, a za neke ne traju uopće. Trudite se, ali kad se pred vama pojavi neko ko već ima usađena određena očekivanja i ideale, ulazite na minsko polje potencijalnih razočaranja. Jedan partner želi da zna kuda veza ide, a drugi to definisanje veze naziva potčinjavanjem. Ako vaš partner želi da budete nešto što niste, tada počinju problemi.

Koji to horoskopski znakovi ne ostaju dugo u vezama?

Bik

Glavna mantra Bika je: „Voli ih i ostavi.“ Ovaj znak ponekad razmišlja o pravoj vezi, ali mu to brzo dosadi. Za Bika je jednostavno nemoguće da se veže za jednu osobu. Ako ste pak vezani za jednog, sigurno vas već vara.

Oni ne ulaze u vezu da bi varali svog partnera, ali su toliko neodoljivi u krevetu, pa svako želi da ih zadrži zauvek, a Bik nema vremena za to. Oni odišu šarmom i dobrim smislom za humor, zbog čega ljudi misle da su spremni za ozbiljnu vezu, ali istina je da se Bik nikada ne zadržava.

Strelac

Ako ste Strelac, onda sigurno znate kako je kada očajnički želite da budete u vezi, da bi je, na kraju, kada stupite u nju, posmatrali kako se pretvara u ništavilo. Veoma je teško stupiti u vezu sa Strelcom, jer oni su veoma samostalni i nezavisni. Oni ostavljaju utisak da više vole svoje društvo, nego partnerovo, i to je, nažalost, istina.

Strelac voli samoću, a neki ljudi to ne mogu da prihvate i to ih vređa. Strelci to ne rade da bi vas povredili, jednostavno su takvi. Veze s ovim znakom retko kad potraju.

Vaga

Vage ne ostaju u vezama, jer ne žele da se vežu. Kod njih je sve u brzom seksu i onome što mogu dobiti od vas. Ako imate novca, Vaga će ostati uz vas sve dok ne ostanete bez dinara, a onda će jednostavno nestati.

Vaga je najpotentniji poligamni igrač. Za njih je uzbuđenje u brojevima, a ne u soliranju. Vole kada imaju više partnera i nijednu obavezu prema njima. Kada i pokušaju da stupe u vezu s jednom osobom, obično je na kraju povrede, jer jednostavno ne mogu biti vezani.

Škorpija

Škorpija nema nameru da ostane u bilo kakvoj vezi, ako, naravno, ne nađe savršeno srodnu dušu. Svi znamo koliko je teško pronaći bilo što savršeno, a kamoli drugo biće koje možemo nazvati „srodna duša“.

Oni su posvećeni partneri, ali ako im se ne posvetite potpuno, vaša veza neće potrajati. Škorpije su zahtevne i željne pažnje, ali takođe su opsednute kontrolom i imaju visoka očekivanja.

Ako se ne pokažete, Škorpija gubi zanimanje i ostaviće vas odmah. Zaljubite se u Škorpiju i sigurno ćete izgubiti razum.

Blizanci

S Blizancima je gotovo nemoguće ostati u vezi. U stvari, ako ste u vezi s Blizancima, verovatno patite od intenzivne mržnje prema sebi i nedostatka samopoštovanja.

Blizanci žele da budu u vezi, ali samo ako mogu da vas „poprave“. Ne zanimaju ih zdravi ljudi. Oni traže one ranjive. Žele sluge koji ćute i slušaju, a ne ljubavnike s kojima treba da dele život.

Blizanci raskinu vezu onog trenutka kada partner shvati kakav „psihopata“ ih drži u zamci.

Ovan

Ovnovi imaju usađena očekivanja, drugim rečima, oni su pravi rukovodioci zadataka. Oni znaju šta žele u vezi i uhodiće vas sve dok vas ne slomi njihov pritisak. Kada ste u vezi s Ovnom, ovo je najčešće početak kraja.

Oni namerno iniciraju kraj. Vrše previše pritiska na svoje partnere, jer zahtevaju savršenstvo. Ovan, na kraju, okrivljuje partnera da je najgori na svetu, što im daje savršen pasivno agresivan razlog da vas ostavi.

