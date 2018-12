Žena u ovom znaku – bez dlake je na jeziku

Nisu svi muškarci dorasli ženi u ovom znaku.

Pomalo je brzopleta, ali iskrena. To je žena koja će vam uvek reći ono što misli. Nećete se pitati šta ona misli jer će vam to bez ustručavanja sama reći, i onda kad to nije ni blizu onoga što ste hteli da čujete.

Iako ih neki muškarci mogu smatrati ćudljivima ili teškima, nema sumnje da će se u potpunosti prepustiti kad pronađu onog ko je to zaslužio.

Ipak, nikada neće preći preko svojih uverenja i izneveriti sebe i svoje čvrsto usađene principe i životne vrednosti.

Znaju da se i razbesne – tada nikoga ne štede.

To je žena Ovan.