3 znaka u decembru čeka ludačka sreća, najviše u ljubavi i braku: Evo šta proriču ciganske karte za vas u decembru

Evo šta čeka svaki od znakova po proricanju po ciganskim kartama.

OVAN

MISAO – DAR – KUĆA

Ljubav

Izgleda da zauzetim Ovnovima decembar mesec priprema neka fina iznenađenja sa voljenom osobom. Naročito će vam druga dekada biti ispunjena pozitivnim dešavanjima, možda nekim porodičnim proslavama ili lepim vestima. No, najbitnije je da ćete biti stabilni kao par I da ćete dodatno izgraditi svoju emotivnu ili bračnu priču. Oni koji su slobodni, možda oklevaju da li da otvore karte I priznaju svoje simpatije nekome, pa će čekati pravi trenutak, koji bi mogao da dođe polovinom decembra. One priče koje se u ovom periodu pokrenu, imaju odlične predispozicije za trajnost I vrednost.

Posao

Potrebno je dobro razmisliti pre svakog poteza u poslovnom segmentu, naročito onih koji se vezuju za saradničke odnose. Ne žurite nigde, jer ovaj mesec je najbolje da funkcionišete u jednom opuštenom I korektnom stavu prema ljudima sa kojima radite. Na taj način ćete izvući najviše. Polovinom meseca očekujte povoljne poslovne prilike, a više je nego izvesno da ćete u tom periodu I finansijski dosta profitirati. Dočekaćete kraj godine prilično stabilni I zadovoljni poslovnim rezultatima.

Zdravlje

Karte su prilično statične, što ukazuje na potrebu za kretanjem I fizičkim aktivnostima. Ne preterujte sa slatkišima, naročito ako ste stariji pripadnik ovog znaka.

BIK

TUGA – VERNOST – KUĆA

Ljubav

Teškoće u emotivnim I bračnim relacijama početkom decembra mogu brzo biti prevaziđene, a verovatno su posledica manjka zajedničkog vremena I viška razmišljanja. Ono što vi I vaš partner imate jeste trajno I vredno I nećete dozvoliti da bude na bilo koji način ugroženo. Iako vam ovo možda neće biti nešto naročito podsticajan I dešavanjima ispunjen mesec, verovatno će vam prijati da njegovu drugu polovinu provedete okrenuti jedno drugom I svom odnosu, kao I porodici. Slobodni Bikovi, čekaju na onu pravu ljubav, ali bojim se da će morati da je sačekaju još malo. Tokom decembra samo druženja I prijatelji.

Posao

Postojeći poslovni odnosi I saradnje preguraće decembar mesec bez nekih velikih prepreka. Uglavnom će se sve odvijati normalnim, svakodnevnim tempom. Ukoliko imate nameru da pokrećete nove poslovne priče, malo je verovatno da ćete imati velikog uspeha tokom ovog perioda. Možete započeti pregovore, ali je pitanje da li ćete uspeti I da ih do kraja realizujete. Karte ipak nagoveštavaju odlaganja I čekanje na vreme koje će biti podsticajnije za ovako nešto. Finansijski – iako stabilni, niste zadovoljni.

Zdravlje

Problemi sa urinarnim traktom, naročito će biti aktuelne bakterijske infekcije mokraćnih kanala. Starijima – problemi sa kičmom ili hormonima.

BLIZANCI

SMRT – VENČANJE – IZNENADNA SREĆA

Ljubav

Blizancima u emotivnim I bračnim vezama se definitivno savetuje da maksimalno spuštaju loptu I potrude se da ne donose nikakve odluke kada su nervozni I pod tenzijom, a koje se tiču njihovih partnera. U ovom mesecu može doći do velikih promena u vašim ljubavnim relacijama, a vi uradite ono što je do vas da bi one bile pozitivne I učvrstile odnos sa voljenom osobom. Slobodni Blizanci su na razmeđi prošlost – budućnost. Postoji osoba sa kojom još uvek niste u potpunosti završili u svom srcu, ali se pojavljuje I neko nov ko vam nudi vezu u kojoj će biti puno varnica I strasti. Odluka je na vama.

Posao

Povremeno težina I komplikacije, ali svakako vrlo aktivan poslovni mesec. Naročito je period od kraja prve dekade povoljan po vas, jer ćete biti angažovani u velikoj meri, a vidi se da će I neke pozitivne okolnosti biti na vašoj strani. Čuvajte poslovne odnose koji su vam važni, do nekih promena može doći u njima, ali te promene vas mogu odvesti “korak dalje” ka napredovanju I izbijanju u prvi plan. Što se finansijskog dela tiče, početak meseca je dosta nepovoljan, ali ostatak decembra vrlo solidan.

Zdravlje

Kičma će biti aktuelan problem starijim Blizancima, dok mlađa generacija može imati problem sa nervozom I nesanicu.

RAK

ISTINA – SREĆA – LOPOV

Ljubav

Zauzeti Rakovi imaju pred sobom priliku da reše neke nedoumice u svojim bitnim emotivnim relacijama Ili da definišu odnos sa voljenom osobom. Neke stvari ćete morati da kažete jedno drugom, bilo da su one dobre ili loše, jer ćete jedino na taj način oboje moći da krenete dalje kao par. Ne dozvolite da između vas bude tajni, jer vam to može napraviti problem. Što se slobodnih tiče, oni mogu upoznati jednu zanimljivu osobu početkom meseca, ali će nešto konkretnije po ovom pitanju moći da urade tek tokom drugog dela decembra. Sledi vam jedno jako I zanosno zaljubljivanje sa puno romantike.

Posao

Decembar vam donosi strpljenje I upornost u onim poslovnim poduhvatima koji su vam važni. Otpočećete saradnju sa nekim bitnim ljudima ili upoznati osobe koje imaju dobre predloge za vas. Ovo je takođe I mesec ideja I kreativnosti, pa će neka vaša idejna rešenja biti itekako dobro prihvaćena od strane poslovnih saradnika. Malo nesporazuma sa kolegama, ali ništa oko čega se treba nervirati.

Zdravlje

Zdravstveni segment će tokom decembra varirati, ali će varirati I vaše raspoloženje I energija. Potrudite se da se odmarate I radite na svom imunitetu.

LAV

VESELJE – SREĆA – NEŠTO NOVCA

Ljubav

Što više budete išli ka kraju decembra, više će postojati potreba da sa voljenom osobom razgovarate što otvorenije I iskrenije. Ne izbegavajte neke teme koje su vam neugodne. Generalno gledano – pošto je situacija u vašim emotivnim vezama ili brakovima dosta dobra i pozitivna, nećete hteti da se zamerate partneru izbacujući neku problematiku na dnevni red, ali je to greška. Morate razgovarati o svemu. Slobodni Lavovi će ući u jedan odnos koji će na prvi pogled izgledati kao neobavezan ili kao avantura, ali ćete se neočekivano prilično zagrejati za ovu osobu i želećete da što više vremena provodite sa njom.

Posao

Više povedite računa o tome kako raspolažete svojim finansijskim prilivima, jer se lako može dogoditi da preskočite neke obaveze ili da neumereno trošite, pa da kraj meseca dočekate prebrojavajući sitninu u novčaniku. Što se konkretno poslovnih okolnosti tiče, sve što vam je važno uradite u prvom delu meseca, jer će poslednja dekada ovog perioda biti prilično neaktivna i bez mogućnosti da postignete iole dobre rezultate. Prva i druga dekada decembra donose vam jednu profitabilnu poslovnu šansu ili saradnju.

Zdravlje

Sve što je vezano za stomak i ishranu može kod starijih Lavova donositi povremenu problematiku. Mlađi pripadnici znaka su dobro.

DEVICA

VERNOST – NESREĆA – VENČANJE

Ljubav

Sredinom meseca nervoza i tenzije u emotivnim i bračnim vezama kod Devica. Potrebno je da u tom periodu pokušate da se više prilagodite jedno drugom. Generalno gledano – malo je verovatno da su vaše emotivne relacije istinski ugrožene, ali mogli biste da oboje budete vrlo uznemireni I spremni na raspravu. Što se slobodnih pripadnika ovog znaka tiče, preko prijatelja, društvenih mreža ili nekog od članova porodice možete upoznati osobu koja će vam bukvalno prodrmati ceo organizam. Između vas dvoje bi mogla buknuti velika zainteresovanost, ali I strast, I itekako je otvoren put ka emotivnoj vezi.

Posao

I pored jakog tempa dešavanja I mnogobrojnih obaveza koje ćete imati tokom decembra, itekako ćete biti zadovoljni njegovim krajnjim rezultatima. Nezaposleni tokom ovog perioda mogu pronaći posao, a ako ste rešili da pokrenete nešto privatno, ovo vam je savršeno vreme. Generalno gledano – decembar Devicama donosi jake mogućnosti za ozbiljnu poslovnu saradnju koja će se neočekivano otvoriti pred vama. Što se finansija tiče, nešto više troškova koji se vezuju za dom I članove porodice.

Zdravlje

Druga dekada decembra može doneti podložnost virusima, infekcijama, bakterijama. U tom periodu vam je imunitet prilično uzdrman.

VAGA

NEŠTO NOVCA – OFICIR – PUTOVANJE

Ljubav

Što više budete poštovali emotivnog partnera (ali I on vas) I što više budete odgovorni jedno prema drugom u prvom delu decembra, lakše ćete proći kroz ovaj period. Postoji manji problem u komunikaciji I ne smete dozvoliti da preraste u nešto ozbiljnije. Drugi deo decembra donosi sa voljenom osobom bolju energiju, više zanimljivih dešavanja I jačanje strasti. Slobodne Vage imaju povremene razgovore ili susrete sa osobom koja im je jako prirasla za srce. Neka jača dešavanja, čak i mogućnost ulaska u odnos, očekujte u trećoj dekadi ovog perioda. Neki od vas će ipak više biti usmereni na avanturu i strast.

Posao

Korektan poslovni mesec, ali će biti potrebno dosta truda da bi se neki odnosi unapredili I podigli na viši nivo. Dogovori koje ste započeli mogu uroditi plodom, ali tek u drugom delu ovog perioda. Nekima od vas stoje I mogućnosti za napredovanje ili promenu radnog mesta, što će se opet pokrenuti tek nakon ulaska u drugu dekadu decembra. U suštini, početak meseca vam daje mnogo aktivnosti, a malo rezultata, dok će kasnije situacija biti u potpunosti preokrenuta. Sve ono što ste pokrenuli na mišiće, počeće da se realizuje velikom brzinom. Po pitanju finansija – vodite računa o svojim troškovima.

Zdravlje

Starije Vage bi trebale da odu kod nadležnog lekara I ipak provere stanje svog zdravlja. Neke tegobe koje se povremeno javljaju moraju se iskontrolisati.

ŠKORPIJA

GUBITAK – LJUBAVNICA – PORUKA

Ljubav

U prvom delu decembra može u vašim emotivnim vezama I brakovima biti povremenih neprijatnih situacija, teško ćete ostvarivati pravu komunikaciju sa partnerom I može dolaziti do rasprava. No, samo je ovaj period postavljen komplikovano, vidi se da ćete vi I voljena osoba razrešiti svoje probleme I vrlo brzo se vratiti u neke normalne ljubavne tokove. Što se slobodnih pripadnika ovog znaka tiče, itekako je moguć ulazak u seksualno – emotivnu kombinaciju sa jednom osobom. Ne mogu da kažem da će ovo biti baš prava veza, ali je definitivno izvesno da će vam itekako prijati I da ćete u njoj uživati.

Posao

Samo vam prva dekada meseca donosi opterećenje I kada je finansijski segment, ali I kada je komunikacija sa saradnicima u pitanju. Ostatak ovog perioda donosi vam dobru energiju, veliki pokret I aktivnosti, I evidentno je da možete napraviti pomake ka svojim ciljevima. Ovo je dobar mesec I za nezaposlene Škorpije, ali I za one koji žele da promene radno mesto. U svakom slučaju – imaćete više ponuda I dobro razmislite na koju ćete stranu krenuti. Koristite prilike koje vam se sada ukazuju!

Zdravlje

Pomalo ste iscrpljeni I energetski isceđeni početkom decembra, I to će se svakako odraziti na vaše zdravlje. Ipak, sledi vam brz oporavak, osećaćete se dobro.

STRELAC

ISTINA – SUDIJA – KUĆA

Ljubav

Pred zauzetim Strelčevima je mesec u kojem moraju biti donesene neke velike odluke kada su njihove emotivne veze I brakovi u pitanju. Postoji potreba da se dođe do stabilnosti, I očigledno je da ćete u ovom mesecu konačno moći da krenete ozbiljno ka tome. Što vi više budete poštovali voljenu osobu, više će vam biti uzvraćeno na isti način, pa bi bilo dobro da se oboje potrudite I uvedete vašu vezu u fazu stabilnosti. Što se tiče slobodnih Strelčeva, upoznaćete osobu koja vam je jako privlačna I zanimljiva, ali koja na pameti ima ozbiljnu emotivnu priču. Ako ste spremni za pravu I trajnu vezu, samo izvolite.

Posao

Pred vama je mesec u kojem ste jako motivisani, u kojem ste odgovorni I spremni na velike napore I trud u poslovnom segmentu. Imate podršku autoriteta I jakih poslovnih partnera za svoje planove I ciljeve. Neki od vas sada mogu konačno rešiti I da krenu sa svojim privatnim poslom. Generalno gledano – ovaj mesec donosi sporost, ali I dobre poslovne rezultate. Moći ćete da kažete da ste konačno na onom putu na kojem ste to želeli da budete. Po pitanju finansija – vrlo stabilno, nećete moći da se požalite.

Zdravlje

Zdravstveni segment je prikazan kao prilično dobar mlađim Strelčevima. Što se starijih tiče, moguće su manje tegobe sa kičmom, a kod žena – sa hormonima.

JARAC

NESREĆA – NEPRILIKA – MISAO

Ljubav

U vašim emotivnim I bračnim vezama tokom decembra postoji klackalica I partner I vi lako možete poremetiti svoj odnos. Zapitajte se da li ste I koliko korektni prema voljenoj osobi. Suviše često ste zamišljeni i odsutni i partner može početi da sumnja da se kod vas dešava nešto, što možda i neće biti daleko od istine. Potrudite se da ovaj period ne uzdrma vašu vezu. Sto se slobodnih Jarčeva tiče, više ste usmereni na sebe i na svoj posao i obaveze, a manje na bilo šta što se vezuje za emociju. Ipak, vama baš preko poslovnog segmenta stoji mogućnost burnog odnosa sa kolegom ili koleginicom.

Posao

Obratite pažnju na međuljudske odnose u firmi u kojoj radite, ali I na komunikaciju sa poslovnim partnerima I saradnicima. Svi ste pomalo nervozni zbog mnogobrojnih dešavanja I jakog tempa koji postoji tokom decembra, pa lako mogu izbijati nesporazumi I problemi. Drugi deo meseca vam je nešto stabilniji po ovom pitanju I moći ćete malo da odahnete. Postoji velika potreba da se maksimalno usmerite na svoje obaveze, jer možete neke od njih propustiti ili zaboraviti. Novac – onako, srednje.

Zdravlje

Problemi sa virusnim I bakteriološkim infekcijama. Stariji pripadnici znaka bi trebali češće da kontrolišu pritisak.

VODOLIJA

DETE – LJUBAVNICA – TUGA

Ljubav

Nov emotivni početak stoji Vodolijama u emotivnim vezama I brakovima. Očigledno je da ste I vi I partner u periodu kada možete na lakši način doći do dogovora I zajedničkog jezika I možete itekako poboljšati kvalitet vaših odnosa. Stoji da ćete u poslednjoj dekadi meseca biti pomalo nezadovoljni jer se neće dešavati ništa naročito podsticajno, ali gledajte na to sa druge strane – bar nemate problema I rasprava. Što se slobodnih tiče, vi tokom ovog meseca svakako idete ka novom zaljubljivanju. Jedino što je ovde mali problem jeste što vam se može otvoriti prilika za ulazak u tajnu emotivnu priču.

Posao

Nove poslovne šanse, novi saradnici, nove ponude – svakako nećete biti nezadovoljni. Šta više – nekima od vas stoji I mogućnost napredovanja na postojećem radnom mestu. Dobićete I nova zaduženja I obaveze, koje će vam u početnom momentu nešto teže pasti, ali ćete ubrzo “ući u štos”. Čak vam ni finansijski segment nije postavljen loše što se priliva tiče, ali vam skrećemo pažnju na dugovanja, koja je neophodno što pre regulisati. Neki od vas baš zbog dugova mogu osećati opterećenost krajem meseca.

Zdravlje

Starija ženska populacija ovog znaka može imati hormonskih problema ili tegoba sa žlezdama u drugom delu meseca. Ostali – nešto više pažnje obratite na imunitet.

RIBE

NEŠTO NOVCA – UDOVAC – PORUKA

Ljubav

Problemi u komunikaciji sa emotivnim ili bračnim partnerom, nesporazumi, pa čak I periodi ćutanja I distanciranja – sve to stoji zauzetim Ribama u prvoj polovini decembra. Potrebno je da pokažete više odgovornosti I poštovanja prema osobi koju volite. Treća dekada meseca donosi popravljanje zategnutih odnosa I moći ćete da funkcionišete lakše. Što se slobodnih Riba tiče, vi ćete u većem delu ovog perioda biti okrenuti ka prošlim ljubavnim dešavanjima. Vidi se velika potreba da se obnovi odnos I komunikacija sa nekim od bivših partnera. Samo da znate, imate I nove ljubavne šanse, ali krajem decembra.

Posao

Povremeno ćete se osećati u potpunosti zatrpano obavezama, razgovorima, papirologijom. Na sve to – nećete imati baš najbolju komunikaciju ni sa saradnicima, ali ni sa nadređenima, pa će prva polovina decembra uglavnom proći u pokušajima da nekako sve stignete I završite na vreme, a da usput ne pokvarite odnose koji su vam bitni. Tek kada se pređe u drugi deo ovog perioda, počinju neke lakše okolnosti po vas. Brže ćete završavati obaveze, a imaćete I podršku kolega. Novac – onako.

Zdravlje

Povremene, manje tegobe, ali vas definitivno može nervirati što se non stop vraćaju I što ne možete da ih se rešite u potpunosti.

