Ako ste noćas sanjali seks, to može imati više značenja, jedno je baš morbidno

Sanjati da vodite ljubav sa nekim može predstavljati pozitivan ali i negativan san. Ovo je jedan od najčešćih snova i vrlo često se ne tumači. Ako jako priželjkujete seks sa nekom osobom, toliko jako, da svakodnevno o tome maštate, taj san se ne tumači.

Takođe ako sanjate seks koji ste u skorije vreme doživeli na javi, ni takvi snovi se ne tumače. Oni su posledica spoljnih podražaja. Tumačimo obično snove koji nemaju skorašnje utemeljenje u događajima na javi.

Sanjati da vi imate seks

Ako u snu vi imate seks, to ukazuje da ste slabo aktivni na tom polju. Moguće je da su vaše želje suprotne od realnosti koju proživljavate. Iz nekog razloga, partner/ka ili vi nemate inicijativu pa sve ostane samo u domenu mašte. Jedino rešenje za vaš problem je iskren razgovor koji će otkriti zašto ne možete da ostvarite i tu vrstu bliskosti.

Sanjati da imate seks sa mužem/ženom, momkom/devojkom

Ukoliko u snu imate seks sa mužem/ženom, to implicira da ste nezadovoljni vezom. Verovatno ste od partnera/partnerke očekivali više pažnje, ljubavi ili materijalnih sredstava pa se osećate prevareno kada to uporedite sa onim što dobijate. Često se pitate da li je vredno da se borite za vašu vezu, a on/a vam svakodnevno daje odričan odgovor.

Sanjati da imate seks sa drugom osobom

Kada u snu imate seks sa drugom osobom, to označava kratku vezu. Može se desiti da ćete početi da se viđate sa osobom prema kojoj osećate jaku fizičku privlačnost. Neće vam biti važno što je budućnost tog odnosa nemoguća, već ćete nastojati da maksimalno uživate u svakom trenutku.

Sanjati da gledate druge kako upražnjavaju seks

Ako u snu gledate druge kako upražnjavaju seks, to znači da vas stidljivost sputava. Moguće je da seks doživljavate kao tabu temu zbog čega partneru/partnerki ne govorite o vašim željama. Propustili ste mnogo toga što drugi smatraju normalnim i, bez obzira na godine, crvenite kada oni pričaju o svojim iskustvima.

Ako vas u snu drugi gledaju tokom seksa

Ovaj san označava da ćete napokon prebroditi neke komplekse koje imate jako dugo. Ti kompleksi ne moraju biti vezani za seksualnost i polnost, mogu biti bilo kakvi kompleksi, tipa kompleksi vezani za vaš izgled ili inteligenciju.

Sanjati da ne želite da imate seks

Kada u snu ne želite da imate seks, to ukazuje da ćete biti iskreni. Verovatno je neko zaljubljen u vas i spreman/spremna je na sve kako bi vas zadržao/la. Nećete hteti to da iskoristite, već ćete dotičnoj osobi reći da se ne zanosi i da potraži nekoga ko će isto osećati prema njemu/njoj.

Muškarac ako sanja seks sa muškarcem

Potajno se divite i cenite nekog prijatelja. San ne mora da označava homoseksualne sklonosti, može značiti i da prolazite kroz period preispitivanja oko vlastite seksualnosti.

Žena ako sanja seks sa ženom

U tajnosti se divite i cenite neku prijateljicu. San ne mora da označava homoseksualne sklonosti, može značiti i da prolazite kroz period preispitivanja oko vlastite seksualnosti. Alternativno san može značiti sreću i zdravlje.

Seks sa rodbinom u snu

Ako sanjate seks sa rodbinom u snu, taj san označava da su neke vaše vrednosti u stvarnosti poremećene.

Seks na plaži

Očekuju vas radosni trenuci na javi. Voljena osoba će vam uzvratiti simpatiju.

Seks u automobilu

Za one u vezi: predstoji vam romantično putovanje. Za slobodne: na odmoru ćete sresti osobu koja će na vas ostaviti jak utisak.

Sanjati seks sa starijom osobom od sebe

Potajno priželjkujete više iskustva u seksualnom životu. Nesigurnost.

Sanjati seks sa mlađom osobom od sebe

Nedostaju vam dani dok ste bili naivni i manje proračunati. Nesigurnost.

Sanjati seks u parku

Ako ste sanjali seks u parku to implicira da ste još uvek nezreli za velike životne odluke i promene. Jednostavno, niste spremni da se uhvatite u koštac sa ozbiljnim izazovima zato što ste navikli da vas uvek neko „gura“ napred. Ako ste planirali da započnete proces velikih promena možda biste trebali još malo da sačekate sa tim, piše Sanovnik.

Sanjati seks na ulici

Kada sanjate seks na ulici to znači da ste vrlo transparentna osoba i da se ne plašite ni da kažete svoje mišljenje, a ni da pričate o svojim osećajima. Iskrenost smatrate jednom od najvećih ljudskih vrlina i gnušate se ljudi koji lažima pokušavaju da ostvaruju ciljeve. Zbog toga ste verovatno do sada bili mnogo puta povređeni.

Sanjati seks u šumi

Ukoliko ste u snu imali seks u šumi to implicira da ste zatvoreni i da ne dozvoljavate ljudima da vam se tek-tako približe. Oni koji žele da vam postanu prijatelji moraju da prođu teške testove i stroge provere iskrenosti. Sve to činite kako biste se zaštitili jer ste u prošlosti mnogo patili.

Tumačenje ovakvih snova zavisi od toga sa kim ste tačno imali seks u snu.

Sanjati seks sa bivšim partnerom tj. partnerkom

Seks sa bivšim partnerom tj. partnerkom u snu ne mora nužno da znači da tu osobu još uvek niste preboleli. Obično ovakve snove sanjamo kada imamo neka nerešena pitanja s osobom koju smo nekad voleli. Druga mogućnost jeste da vas nešto u trenutnoj vezi podseća na ono što ste u prošloj preživeli, te vas je strah da i ovaj odnos neće doživeti isti epilog.

Sanjati seks sa prijateljem tj. prijateljicom

Seksualni odnosi sa prijateljem tj. prijateljicom u snu su proizvod bliskosti koju na javi osećate. Ne mora da znači da vas ta osoba seksualno privlači, nego ste svesni da ste povezani i da se dobro razumete, te ste to samo preneli na san u vidu erotskog odnosa. Nema potrebe da se plašite da ste se zaljubili u prijatelja tj. prijateljucu jer to nije poruka ovakvog sna.

Sanjati seks sa šefom tj. šeficom

Ovakvi snovi mogu imati dva značenja. Prvo je da vas vaš šef tj. šefica na javi zaista seksualno privlači. Ukoliko to nije slučaj, san vam poručuje da je vreme da preuzmete odgovornost za nešto. Možda treba da napravite bitan korak u svom životu, ali se plašite posledica.

Sanjati seks sa profesorom tj. profesorkom

Seksualni odnosi sa profesorom tj. profesorkom su veoma česti kod mladih ljudi. To je direktna posledica svakodnevnog kontakta s osobom koja vam predaje neki predmet. Ukoliko ste davno završili školu ili fakultet, a sanjali ste ovakav san to implicira da ste nezadovoljni onime što ste u životu postigli. Zapamtite, još uvek imate vremena da menjate ono što vam se ne dopada.

Sanjati seks sa slavnom osobom

Ukoliko ste sanjali seks sa slavnom osobom to može da znači da vas on tj. ona zaista privlači na javi. Možda mu/joj se divite zbog nečega, pa ste to preneli na san u vidu seksualnog odnosa. Drugo objašnjenje ovakvih snova jeste da se mnogo trudite da budete uspešni u onom čime se bavite i da vaš rad bude prepoznat u vašoj zajednici.

Sanjati seks sa nepoznatom osobom

Ako ste sanjali seks sa nepoznatom osobom to implicira da biste se trebali snažnije boriti za ono što želite. Vrlo ste hrabra i inteligentna osoba, međutim, ponekad se čini da tratite svoj potencijal. Morate biti prodorniji i ambiciozniji kako bi vas ljudi videli, tj. kako bi prepoznali sve one dobre osobine koje imate.

Sanjati seks sa osobom koju ne podnosite

Kada sanjate seks sa muškarcem tj. ženom koju na javi, iz bilo kog razloga ne podnosite to znači da ćete morati da pređete preko svoje sujete radi višeg cilja. Vlastite stavove i interese moraćete da stavite u drugi plan ukoliko hoćete da postignete nešto. Nemojte da budete tvrdoglavi i prihvatite poslovnu ponudu koja vam se trenutno nudi. Ako to ne uradite, sigurno ćete se do kraja života pitati šta bi bilo da ste drugačije postupili.

Kako biste dobili što preciznije tumačenje svog sna pokušajte da se setite detalja koji su ga pratili.

Sanjati grub seks

Tumačenje ovakvog sna zavisi od toga kako ste se vi u njemu osećali. Ako vam je grub seks prijao to implicira da vašem životu nedostaje uzbuđenja. Ukoliko ste se neprijatno osećali tokom grubog seksa to simbolizuje neku traumu koju ste u prošlosti doživeli, a koju pokušavate da potisnete iz svog sećanja.

Sanjati nežan seks

Ako ste sanjali nežan seks to simbolizuje usamljenost. Osobe koje dugo nemaju emotivnog partnera dobro poznaju ovaj osećaj. Međutim, ukoliko ste u vezi ili braku ne biste se trebali tako osećati. Vreme je za iskren razgovor sa voljenom osobom.

Sanjati loš seks

Loš seks u snovima ukazuje na seksualno nezadovoljstvo na javi. Moguće je da odnosi sa partnerom tj. partnerkom u krevetu nisu onakvi kakvi biste želeli da budu. Rešićete to samo ukoliko budete pričali o stvarima koje vam smetaju.

Sanjati dobar seks

Ukoliko ste u snu doživeli najbolji seks u životu to može da bude znak da vam se to na javi nije dugo desilo. Možda vam je dosadno sa partnerom tj. partnerkom ili niste dugo imali nekoga sa kime biste delili te intimne trenutke.

Sanjati telefonski seks

Podrazumeva se da ovakve snove stari sanovnici ne poznaju. Ipak, ako ste sanjali telefonski seks moguće je da vam neko nedostaje ili da žudite za osobom koja vam nije dostupna.

Značenje sna može biti jednostavnije. Ukoliko ste skoro imali, gledali ili odbili da imate seks, to je sigurno ostavilo utisak na vas.

Definicija seksa

Seks je čin između dve ili više osoba u kojem dolazi do stimulacije polnih organa.

