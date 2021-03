Dobro pogledajte svoj dlan i otkrijte imate li najređi tip ličnosti na svetu

Vaš arhetip je suština onoga što ste. Otkriva vaš tip ličnosti, vaše snage i slabosti, vaše najdominantnije karakteristike – sve ono što vas definiše i što utiče na to kako vidite svet i doživljavate ga.

Ukupno postoje 22 različita arhetipa ličnosti – svaki povezan s 22 glavne karte Tarot špila – i vi možete saznati koji arhetip imate pomoću jednostavnog vodiča za hiromantiju.

Međutim, od ovih različitih tipova ličnosti, arhetip ‘Visoka sveštenica’ je najređi od svih. Ako imate oznake tog arhetipa, imate redak i jedinstven pogled na svet koji slavite zbog toga što je tako čudesan.

Svi arhetipovi otkrivaju se proučavanjem vaših ruku kako bi se utvrdilo uparivanje između vašeg elementarnog oblika ruke i ‘snažnog’ prsta na vašoj ruci, što u oba slučaja i samo za sebe otkriva mnoge osobine ličnosti.

Postoje 4 elementarna oblika ruku:

1. Zemlja: kratki prsti i četvrtasti dlanovi.

2. Vatra: kratki prsti i pravougaoni dlanovi.

3. Voda: dugi prsti i pravougaoni dlanovi.

4. Zrak: dugi prsti i četvrtasti dlanovi.

Vaš snažni prst obično je najispravniji, najdeblji ili najizraženiji na vašoj dominantnoj ruci u odnosu na ostale prste.

Jedan od najređih svetskih tipova ličnosti u čitanju dlanova – arhetip Visoke sveštenice – ima vodeni oblik ruke (dugi prsti i pravougaoni dlan) i snažan prst Merkura, mali prst. Pogledajte OVDE kako izgleda.

Ovo je uparivanje iz nekoliko razloga vrlo jedinstveno u hiromantiji.

Arhetip Visoke sveštenice u mnogim slučajevima poseduje puno unutrašnje snage i moći, kao i neke tendencije vidovitosti. Vodene ruke često ukazuju na snažne emocije, intuiciju i prilagodljivost, dok su ljudi kojima je mali prst najdominantniji na ruci znatiželjni i intelektualci.

Uobičajenije je da žene imaju ovaj arhetip.

Šta znači ako ste arhetip Vrhovne sveštenice?

Postoje četiri dominantne osobine ličnosti ljudi s najređim arhetipom na svetu zbog kojih su toliko jedinstveni:

1. Snažni i sposobni

Arhetipovi Vrhovne sveštenice često posjeduju neverovatne količine unutrašnje snage i moći. Veruju u upravljanje sopstvenim životom i usmeravaju srce tamo gde misle da bi trebalo da idu. Ovaj arhetip se ne oslanja na tuđa mišljenja kako bi tražio odobrenje, već nastoji da se usredsredi na odgovaranje na sopstvena pitanja.

To može da utiče na to da u najgorem slučaju izgledaju povučeno, poput pustinjaka, ali u najboljem slučaju sigurno i snažno. Oni su izvrsni donosioci odluka jer veruju svom instinktu u datoj situaciji i spremni su da donesu teške odluke ako misle da je to najbolje za sve.

Često su primer koji drugi slede zbog svoje nepokolebljive predanosti u potrazi za sopstvenom istinom i sposobnošću da preuzmu kontrolu nad sobom.

2. Prilagodljivi

Zahvaljujući uticaju njihove vodene ruke, velike sveštenice nemaju premca u sposobnosti prepoznavanja situacije i brzom uvođenju potrebnih promena za uspeh. Zbog svoje vodene prirode, ‘prelivaju’ se od jedne stvari do druge, prilagođavaju se onome što zahteva okolina i lako pronalaze novi put.

Kad moraju da donose važne odluke, na njih se možete osloniti – kako zbog brzog razmišljanja, tako i zbog sposobnosti da ponovo procene sve promene i krenu putem koji garantuje dolazak do cilja.

3. Nezavisni

Ljudi s ovim tipom ličnosti često zahtevaju priličnu količinu vremena samo za sebe zbog svojih duhovnih i intelektualnih potraga. Cene i poštuju sopstvenu introspektivnu narav, uzimajući vreme za sebe da procene šta im je potrebno od partnera, tako da obično ne žure u vezi – osim ako ignorišu svoje unutrašnje ja, u tom slučaju je veza verovatno osuđena na propast.

Vrhovnoj sveštenici može dugo biti potrebno da odabere partnera, ali kad se odluče, to je zato što osećaju da su pronašli nekoga ko im najbolje odgovara. Dakle, iako su nezavisni i poštuju izbore i potrebe partnera, i dalje vole da uživaju ​​u kvalitetnom zajedničkom druženju. Često traže nekoga ko im može pomoći u ublažavanju spoljnog sveta, budući da nekad mogu da ‘zapnu’ u sopstvenoj glavi.

Ako vas odabere ovaj arhetip, znači da u vama zaista vide nešto posebno.

4. Intuitivni – čak i vidoviti

Zbog snažnog malog prsta već imaju tendenciju da budu znatiželjni i intelektualni. Te tendencije, u kombinaciji s njihovom vodenom rukom, čine ove arhetipove jedinstveno sposobne za poznavanje emocija. Oni u velikoj meri mogu vrlo dobro da pročitaju ljude i intuitivno saznaju mnogo informacija i detalja o nekome, kako u emocionalnom tako i u duhovnom pogledu.

Kad je vaš Merkurov prst dominantan, mislite na njega kao na veliku ‘antenu’, što znači da želite da prikupite što više podataka o bilo kojoj temi. Visoke sveštenice često teže razumevanju na drugačijem nivou od drugih ljudi, što im može pružiti jedinstvene psihičke sposobnosti jer uvek prikupljaju informacije, svesno ili ne.

Neretko se događa da ovaj arhetip dobije osećaj, san ili snažnu potrebu da nešto uradi ili dopre do nekoga. Ignorisanje ovog poriva negira vaše sopstvene intuitivne ili vidovite instinkte. Možda ćete propustiti priliku da razgovarate s nekim pre nego što umre ili nećete dobiti priliku da pomognete prijatelju.

Vrhovne sveštenice moraju da obrate pažnju na svoj instinkt u vezi problema, jer bi njegovo ignorisanje kasnije moglo rezultirati žaljenjem.

Postoje i mane

Postoje neverovatne prednosti ukoliko imate najređi svetski tip ličnosti prema čitanju dlanova, ali to ima i svoje nedostatke.

Ljudi s arhetipom Visoke sveštenice imaju neverovatnu intuiciju. Ali zbog svoje prirode mogu na kraju da postanu neuravnoteženi kad su pod stresom. To može značiti da se povuku kad su stvari teške ili čak da ignorišu svoje intuitivne znakove i ne provode dovoljno vremena uvežbavajući svoje talente.

Bilo da se previše ili premalo usredsredite na svoje osobine, neko s ovim arhetipom mogao bi da se oseća neispunjeno ili nepotpuno.

Arhetip Visoke sveštenice mnogo može ponuditi svetu, a njihova sposobnost povezivanja s drugima i intuitivnog prilagođavanja situacijama, pa čak i emocionalnog uticaja čine ovaj tip ličnosti posebnim i s mnogim jedinstvenim karakternim osobinama.

Ako hiromantija otkrije da ste Vrhovna sveštenica, budite srećni zbog svog jedinstvenog arhetipa i marljivo radite na tome da svoje potrebe i želje zadržite u ravnoteži sa svojim autentičnim sobom, kako biste ubrali plodove svojih darova, piše YourTango.

