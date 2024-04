Kako protumačiti snove: 7 saveta Sigmunda Frojda koji će vam pomoći da shvatite poruku podsvesti

Tumačenje snova prema Sigmundu Frojdu otkriće vam poruke vaše podsvesti i pomoći da uđete u srž sna, koliko god neobičan bio.

Psihijatrija je mnogo napredovala od Frojdovih dana, ali njegov rad na analizi snova i danas čini osnovu mnogih tumačenja snova, piše Sensa. Jer iako ponekad mogu izgledati potpuno nasumični, snovi su sve samo ne slučajni. To su poruke iz podsvesnog uma, koje nam govore stvari o nama samima i o svetu oko nas, kojih naši svesni umovi nisu svesni. Ako želite da bolje razumete sebe, morate da razumete svoje snove i kako da ih tumačite.

7 saveta Sigmunda Frojda za tumačenje snova:

1. Simboli su vaši

„Tumačenje snova je kraljevski put do saznanja o nesvesnim aktivnostima uma“ – Sigmund Frojd

Frojd je znao da iako su slike u snovima često simbolične, svaki snevač stvara sopstvene simbole. Vrlo uobičajena slika u snovima je da vidite da vam zubi ispadaju. Ali tumačenje šta to znači razlikuje se od osobe do osobe. To može značiti bilo šta, od toga da ste loše komunicirali u poslednje vreme, straha od gubitka kontrole i toga da ste rekli previše, do anksioznosti zbog svog izgleda.

2. Slobodno udruživanje otključava značenje simbola

Kada je tumačio snove svojih pacijenata, Frojd im je davao da slobodno tumače. Drugim rečima, zamolio bi ih da kažu šta god im padne na pamet kada razmišljaju o slikama svojih snova, bez zadržavanja ili cenzurisanja. Veoma je važno da ta interpretacija bude potpuno slobodna, jer ako se cenzurišete, dozvoljavate svesnom umu da se umeša u podsvest. Ideja je da se vratite u svoju podsvest da biste otkrili šta je pokušavala da vam kaže, tako da ne pokušavajte da racionalizujete, razumete ili sakrijete bilo šta sramotno. To možete učiniti sami ili sa terapeutom. Možda bi bilo dobro da snimite ono što kažete kako biste se mogli koncentrisati samo na svoje misli, a onda možete da ih analizirate kasnije.

3. Vaš san može biti ispunjenje želja koje imate na javi

Ovo je verovatno najjednostavnije tumačenje snova, ali nije jedino. Na kraju krajeva, svi imamo iskustvo sanjanja o stvarima koje nikada ne bismo želeli da se dogode u stvarnom životu. U isto vreme, samo zato što je nešto jednostavno ne znači da to treba da odbacimo. Neki snovi su, tvrdio je Frojd, upravo to. Često sanjamo o stvarima koje želimo i ne možemo imati. Snovi nam često pružaju način da dobijemo ono što nam nije dozvoljeno da imamo u životu. Samo ih shvatite i znaćete koje stvari snovi otkrivaju o vama.

4. Snove ne treba doživljavati „crno-belo“

Svako ko je ikada imao noćnu moru zna da postoje različite vrste snova. Često sanjamo stvari koje nas užasavaju, nekada stvari koje izgledaju besmisleno, koje su daleko od onoga što zapravo želimo. Ali Frojd nas upozorava da ne treba tako bukvalno da tumačimo snove. Kada pogledate dublje, često možete pronaći elemente ispunjenja želja čak i u snu koji deluje negativno.

Frojd je napravio razliku između dve vrste sadržaja snova:

– manifestni sadržaj, koji je san kakvog ga pamtimo;

– latentni sadržaj, osnovne misli iza sna.

Ljudi su komplikovana stvorenja. Ponekad ne želimo da priznamo šta želimo, čak ni sebi. A ako želimo nešto što bismo želeli da nismo, često ćemo tu želju u svojim snovima prikriti kao nešto drugo. Zato ne treba da uzimamo svoje snove zdravo za gotovo. Čak i zastrašujuće ili odvratne slike mogu biti tragovi želje, ali ne želimo to da priznamo sebi.

5. Otkrijte poruku sna

„Zadatak tumačenja snova je da otkrije šta je delo iz snova istkalo. – Sigmund Frojd

„Rad iz snova“ je Frojdov izraz za nesvesno kodiranje koje vaš um čini da transformiše latentni sadržaj sna – ono što zaista želite – u manifestni sadržaj – ono što vam um pokazuje u snovima. Dakle, tumačenje snova uključuje poništavanje tog kodiranja. Frojd dalje razlaže ovaj metod tumačenja snova u četiri faze:

– Kondenzacija.

Ovde se više različitih elemenata sna kombinuje u jedan. Tako da možete videti ljude koji su više od jedne osobe u isto vreme, ili čuti reči koje kombinuju elemente dve ili više različitih reči u jednu.

– Premeštanje.

Tada se važni koncepti iz latentnog sadržaja sna zamenjuju naizgled beznačajnim aspektima manifestnog sadržaja, ili obrnuto. Zbog toga se u snovima može činiti da se radi o jednoj stvari, a zapravo se radi o drugoj stvari. To takođe znači da emocija koju treba da osećate u vezi sa slikom iz snova može umesto toga biti vezana za drugu gde ne pripada.

– Sekundarna revizija. Čini se da neki snovi uopšte nemaju smisla, dok drugi mogu biti iznenađujuće jasni i logični. Prema Frojdu, to je zbog sekundarne revizije. Ovo je nešto što vaš mozak radi na kraju procesa stvaranja sna, krpeći pukotine i rupe u vašem snu kako bi stvorio koherentan narativ.

– Razmatranja o zastupanju. Na kraju, snovi su napravljeni od slika, a ne od reči. Dakle, misli iza sna moraju se pretvoriti u slike pre nego što mogu da uđu u vaše snove.

Vaš podsvesni mozak može pokazati neverovatnu kreativnost u tome, kreativnost koju većina ljudi pokušava da postigne u svom budnom životu. Često, kada svoje snove pretočimo u reči, shvatamo da su slike sve vreme predstavljale reči, zbog čega tumačenje snova često zahteva da zapišete svoje snove ili da ih izgovorite naglas da bi se simboličke slike ponovo pretvorile u reči. Možete i da ih naslikate i budete kreativni ljudi.

6. Razmislite o svom detinjstvu

Frojd je tvrdio da, dok neki latentni sadržaj snova potiče iz naše sadašnjosti ili nedavne prošlosti, drugi sadržaj datira iz naših najranijih sećanja i želja, poput detinjstva. Da stvari budu još komplikovanije, višestruke skrivene želje mogu biti naslagane jedna na drugu i predstavljene u istoj slici iz snova. Na primer, možete sanjati da letite avionom. Predstoji vam veliko putovanje zbog kojeg ste zabrinuti, tako da slika može predstavljati vašu želju da stignete tamo gde idete na vreme. Ali to vas takođe može podsetiti na to kako je vaš otac često kasnio i kako se vaša majka žalila na to. Dakle, letenje avionom u snu može predstavljati vašu želju da imate kontrolu nad načinom na koji su vaši roditelji povezani jedno s drugim.

7. Poštujte nesvesno

Frojd je takođe istakao da iste složene sile koje deluju u našim snovima utiču i na naš budni život. Podsvest se može pokazati na mnogo različitih načina dok smo budni, uključujući:

– lapsusi

– sanjarenja

– propusti u pamćenju

– greške

– nasumične misli

Tumačenje snova može nam reći mnogo o nama samima. Za Sigmunda Frojda, ništa što smo sanjali nije bilo slučajno ili besmisleno. Umesto toga, slike snova pokazuju put ka našim najdubljim željama.

