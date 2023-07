Koji je vaš sudbinski broj? Životni put zapisan je u datumu rođenja i vašem imenu

Zamislite da postoji tajni kod koji bi , kad ga otključate, mogao da vam kaže zašto ste ovdje, koji su vaši izazovi i pomoći vam da se snađete u haosu života. Ovaj kod može objasniti zašto privlačite određenu vrstu osobe i zašto se borite s određenim područjima u svom životu. Mogao bi čak da otkrije i vašu skrivenu sudbinu.

Šta je numerologija?

Numerologija je drevna mistična nauka koja se bazira na konceptu da sva živa bića imaju kvalitete temeljene na njihovoj brojčanoj vibraciji. U suštini, svi mi nosimo svoju jedinstvenu životnu priču koja se može protumačiti nizom brojeva. Numerološka karta izračunava se iz datuma rođenja osobe i punog imena s kojim je rođena. Kada se uradi ispravno, to je šifra koja otključava našu životnu svrhu i osvetljava lekcije koje treba da naučimo.

Dakle, razumevanjem svog jedinstvenog numeričkog koda možemo dobiti bolji osećaj ko smo, kuda idemo i koja je naša svrha.

Da li je numerologija povezana s astrologijom?

Astrologija i numerologija dve su različite prakse, ali često idu ruku pod ruku – i mnogi astrolozi vole da koriste numerologiju kako bi dali dodatne detalje natalnoj karti. Neki bi mogli reći da numerologija omogućuje razumevanje dubljeg osećaja sebe na osnovu vibracija iz prošlosti, a dok i astrologija to takođe čini, ona takođe istražuje kako planete utiču na naš život na Zemlji u sadašnjosti.

Koji je vaš numerološki broj, odnosno broj životnog puta?

Sjajno mesto za početak je identifikovanje broja vašeg životnog puta, koji se izvodi isključivo iz datuma rođenja osobe. Broj životnog puta opisuje određenu lekciju koju ovde moramo naučiti; takođe ukazuje na deo smera naše karijere.

Recimo, na primer, da je vaš životni broj dva – imate sposobnost da čitate ljude, ali se možda mučite da kažete ne i postavite granice. Ako smo toga svesni, na kraju možemo ‘ubaciti’ ovaj kvalitet u svoj život i manifestovati njen potencijal na bilo kojem putu koji odaberemo, piše Miss7.

Kako izračunati broj životnog puta

Numerologija se bavi svođenjem na jednocifrene brojeve ili korenske brojeve, tako da morate ‘smanjivati’ dok ne dođete do jednocifrenog broja.

1. Saberite cifre meseca i dana svog rođendana. Na primer, ako je vaš rođendan 26. februara 1993., to bi bilo 2+6 = 8, plus broj 2 daje 10. kako bi došli do jednocifrenog broja, ponovo ih saberite – dakle 1 + 0 = 1.

2. Zatim saberite sve brojeve svoje godine rođenja. Na primer, 1+9+9+3 = 22.

3. Sada saberite oba ova broja. Dakle, u ovom primeru to će biti 22+1 = 23.

4. Na kraju saberite dve cifre kako bi dobili jednocifreni broj. U ovom primeru, 2+3 = 5, tako da je životni put ove osobe pet.

Koji je vaš sudbinski broj (i kako ga izračunati)

Broj ‘sudbine’ dobija se iz našeg imena i prezimena. Sva su slova pripisana broju i zatim se zbrajaju. Prema numerologiji, ovaj broj opisuje urođene talente s kojima si rođena.

Kako izračunati svoj sudbinski broj

Pre nego što počnemo, imajte na umu da je svako slovo povezano s brojem. Evo i računice:

AIJQY (1)

BRK (2)

CĆČGLSŠ (3)

DĐLJMT (4)

EHNX (5)

NJUVW (6)

OZŽ (7)

FP (8)

1. Upotrebite svoje puno ime pri rođenju, dakle ime i prezime, te za oba zapišite redosled brojeva. Na primer, ako je to Mira Mirić, onda je to (Mira) 4+1+2+1=8, (Mirić) 4+1+2+1+3= 11.

2. Sada saberite ove brojeve, tako da je 8+11 = 19.

4. Na kraju saberite dve cifre kako bi dobili novi broj, 1+9 =10, tj. 1+0 = 1. Vaš sudbinski broj je 1.

Šta su glavni brojevi?

U numerologiji postoji nekoliko dvocifrenih brojeva koji su poznati kao glavni brojevi. To su brojevi koji dodaju veliki potencijal životnom putu osobe – ali ih takođe mogu testirati. U suštini, to su dvocifrene brojke koje se ponavljaju, npr. 11, 22, 33 i tako dalje. Na njih se gleda kao na glavne verzije njihovog osnovnog korenskog broja.

Na primer, oni sa snažnom energijom 11 u svojoj karti mogu imati inspirativni kvalitet ili nekonvencionalnu kreativnost koja je pogodna za jedinstveni oblik uspjha. Ipak, oni takođe mogu doživeti više nervne energije s više uspona i padova od prosečne osobe. Važno je težiti korišćenju ovih brojeva s većom svešću na pravi način. Čini se da osobi donose veći intenzitet ili dubinu, ali obično pružaju i neke jedinstvene izazove.

Šta znači svaki broj u numerologiji?

Ovo je značenje iza svakog broja:

1) Nezavisni, samoostvareni, pionir – možda ćete najbolje raditi ako imate sopstveni posao, jer volite sve da radite na svoj jedinstven način. Prirodni ste vođa.

2) Diplomata, moderator, koordinator – možda bi više voleli da radite iza scene podržavajući druge. Možda ste fokusirani na suptilan rad kako bi ispravili svaki detalj. Ako ste svesni polariteta, možete reagovati emotivno i želite da delujete kao mirotvorac. Međutim, ako nemate mira unutar sebe, možete se osećati kao da ste usred zone sukoba.

3) Kreativni, komunikator, pretvarate sirova osećanja u sjajne ideje – morate biti tamo gde ima smeha i radosti, opuštati se i zabavljati se bez obzira na sve. Možda imate tendenciju rasipanja energije jer ste često rastreseni i ometate sami sebe.

4) Sistematska, uredna, prizemna osoba – voliš se usredotočiti na ono što je održivo i praktično, čineći ideje stvarnima. Možeš biti vrlo kreativna kada postoji struktura, tako da možeš voljeti glazbu, ali i gradnju.

5) Veliki istraživač, potrebna vam je sloboda, avantura i osećaj da živite život punim plućima – koristite svojih pet čula da pronađete svoju istinu i da živite svoju istinu. Možete biti nemirni i postoji potencijal zavisnosti. Može vam pomoći ako ostanete fokusirani na vrlo pozitivan cilj.

6) Tražite ispunjenje kroz sklad i savršenstvo – možete biti jako idealistični i možda ste fokusirani na to da svoj dom učinite lepim i skladnim. Svoje odgovornosti možete shvatiti vrlo ozbiljno i postoji opasnost da budete prazni ako sebi ne dopustite da vidite lepotu bez savršenstva.

7) Možda će vam biti potreban prostor i vreme da sami sebe upoznate na najdubljem nivou i da ostanete verni sebi – možda ste prilično nesvesni onoga što bi neko drugi mogao da misli, ali imate veliki integritet i dubinu. Imate i potencijal da učinite duhovno stvarnim, kao iscelitelj ili izumitelj.

8) Vođa, efikasna, organizovana osoba – vi pokrećete stvari i uvek sami možete biti u pokretu. S ‘nema vremena za osećanja’ možete biti jako direktni u svojoj komunikaciji. Možda želite da sve srušite i promenite, a kad ste mladi, možete biti poput slona u prodavaonici porculana. Potencijalno ćete naučiti da možete da promenite obrasce koji bi inače trajali zauvek, a da nikome ne naškodite.

9) U suštini ste veliki humanitarac – u početku bi mogli da budete perfekcionista koji zna sve i ne dopuštate sebi išta da kažete. Morate naučiti da budete ponizni, prepustite se i verujete s ljubavlju, jer bi mogli da budete sjajan učitelj, ponavljajući i učeći iz svega što se pre dogodilo.

