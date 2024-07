Moćne, harizmatične, pametne: Godina rođenja otkriva alfa žene!

Imaju ogromnu harizmu

Prema kineskom horoskopu, godina rođenja ima važan uticaj na naš život i sudbinu. Može ukazivati koji smo znak u kineskom horoskopu, kao i kakve su naše karakterne osobine. Da li smo sanjivi, simpatični, tajanstveni, šarmantni, impulsivni…

Smatra se da su određene godine bile ključne za rođenje alfa žena. To su žene lideri, moćne, pametne, svrsishodne, pune volje. Saznajte d ali ste vi prema kineskom horoskopu alfa žena:

Pacov (1936, 1948, 1960, 1972, 1984, 1996, 2008)

Šarmantna. Zna kako sve da podnese i da se izbori za svoje mesto pod zvezdama. Malo se trudi, a može da ostvari mnogo. Voli udobnost i intrigu. Žena Pacov uvek zna šta treba da se uradi, kako to da uradi, i sve koji to mogu da urade umesto nje. To su instinktivni manipulatori. Žene u ovom znaku istočnog horoskopa vrlo često nesvesno potčinjavaju svet. Može se koristiti manipulativnim sredstvima – njen stav je da se do cilja mora doći.

Tigar (1938, 1950, 1962, 1974, 1986, 1998, 2010)

Tigrovi su prijatni, graciozni, skloni avanturi i flertuju. Šarmantne Tigrice su vatrene. Privlačne su i kao magnet privlače pažnju na sebe gde god da se pojave. To su hrabre žene koje ne odustaju pred teškoćama i voljno idu u sukob. Energija im je u krvi. Mnogi im se dive. Njihova volja je neverovatna, njihova nepredvidlivost je čarobna. Niko ih zaista ne poznaje.

Zmija (1941, 1953, 1965, 1977, 1989, 2001, 2013)

Lepe i pune ljubavi. One su vođene intuicijom. Ponosni na svoja dostignuća. Oni imaju svoja pravila, svoje stavove. Oni nikome ne veruju. Žene u ovom znaku istočnog horoskopa zaljubljuju se tek u ranoj mladosti. Ne vole emocije, poštuju samo pametne ljude, uspešno izbegavaju sukobe. Tajanstvene su, duboko u sebi nisu sigurne u sebe. Ne žale se na život, mogu da rade ono što drugi ne mogu. Oni vole da viču. Veoma su pažljive. Niko ne pokazuje svoju slabost

Svinja (1947, 1959, 1971, 1983, 1995, 2007, 2019)

Iskrena, poverljiva, praktična, ljubazna i odlučna. Pruža nadu i podršku celoj porodici. Ove žene uživaju zaslužen prestiž među onima koji ih poznaju. Kada govore, slušaju ih svi. Traže oproštaj. One svakako veruju i ne plaše se prevare. One su emotivne, nisu osvetoljubive. One leče dušu i leče telo. One motivišu, zagovaraju i ohrabruju. One su prave alfe, žene koje vole, poštuju, retko cene, još ređe neguju.

