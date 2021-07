Uznemirujući snovi o smrti: Evo šta znači ako ste sanjali da umirete

Smrt je sastavni deo života, ali i naših snova. Ljudi često sanjaju bližnjeg kako umire ili ih u snu posećuju oni koji su umrli. O takvim snovima se retko priča, ali se dogode.

Snovi su, na kraju krajeva, način na koji proživljavamo život. A snovi o smrti često su način za odbranu straha od nepoznatog. Takvi snovi mogu se pojaviti kada smo usred tranzicije zbog posla, razvoda, krize identiteta ili bilo koje druge velike promene.

Generalno govoreći, snovi o smrti verovatno su znak da ste u razdoblju promena, a Mind Body Green otkriva kako tumačiti ovu vrstu snova na osnovu detalja.

Ako ste sanjali da neko bližnji umire

Ovo je vrlo uznemirujuće. Budite se pitajući se da li je to stvarnost, a kasnije je li to predosećaj ili upozorenje za nesreću. Tada je jako teško biti objektivan.

Ali, kada se takav san dogodi, treba se zapitati koliko se bojimo gubitka tog čoveka. Ako je odgovor “jako”, ovaj je san možda poslužio da podseti koliko vam on znači.

Ako ste sanjali kako umirete

Može biti takođe zastrašujuće, zavisi koliko je realno bilo. Radi se o jako složenom snu, a jedina osoba koja može otkriti značenje sna ste vi sami. Recimo, sanjali ste da ste umrli u vodi, odnosno utopili se kad ste pali u more. Ako ste u snu osećali smirenost duha, to znači da se to odnosi na prošli život.

Ali, ako ste sanjali da se utapate i da se borite za vazduh i da ste očajni, reč je o lošoj smrti. Tada pokušajte da se setite još nekih detalja iz sna. Koji je scenario doveo do vode i utapanja? Je li vas neko gurnuo ili vas je nešto povuklo? Tražite u tome dublji smisao jer, ako vas je neko utopio to znači da je on za vas opasnost na javi. Ako ne, onda vam možda smeta neka vaša navika ili porok. Važno je dobro razmisliti o svim detaljima i povezati ih sa činjenicama.

Ako ste sanjali besmislen san o smrti

Kada obrađujemo mnogo emocija odjednom – strah, tugu, gubitak, frustraciju, želju, čežnju, snovi često postaju teška zavrzlama prepuna neobičnih scenarija. Recimo, sanjate detinjstvo i sledećeg minuta je vaš bivši s kojim ste raskinuli pre pet godina pored vas i vidi vas kako se utapate.

Kad se vremenske crte pomešaju, ljudi prošlosti i sadašnjosti su u istom razdoblju i priči, a san ne možete staviti u bilo koji logičan redosled, to je samo vaša psiha koja obrađuje ono što se nekad dogodilo. Ako umrete u ovakvom snu, to je verovatno čisti strah od promene ili gubitka.

Ako sanjate da neko koga volite umire na sličan slučajan način, primenjuju se isti kriterijumi. Ako je priča zamršena i koraci su pomešani u vremenu i prostoru – i posebno ako se odmah probudite osećajni i zbunjeni – ovo nije san u kojem nešto možete predvideti. Možda se jednostavno bojite da izgubite nekoga, doslovno ili emocionalno.

Ako ste sanjali nekoga ko je preminuo u stvarnom životu

Ako je san zbunjujući, ima pomešane vremenske linije pa se budite tužni i zbunjeni, verovatno samo obrađujete njihov gubitak.

Ako je pokojnik u snu srećan i spokojan, razgovara s vama ili vam nešto pokazuje, a vi se probudite osećajući se smireno, to bi mogla biti njihova poseta. A to su najbolji snovi od svih.

Naime, snovi su uobičajeni način na koji obrađujemo život. Većinu vremena snovi o smrti nisu o doslovnoj smrti, već o izazovima i nepoznanicama s kojima se suočavamo. Obratite pažnju na detalje snova o smrti i na to kako se osećate kako biste ih mogli protumačiti, piše Stil

