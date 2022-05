2Cellos održao koncert pred više od 15.000 gledalaca

BEOGRAD – Svetska muzička atrakcija, duo “2 Cellos”, koga čine tandem Stjepan Hauser – Luka Šulić, večeras je gostovao u Štark areni pred više od 15.000 gledalaca i priredio pravi spektakl za duže pamćenje.

Tako se Arena „probudila“ nakon dve godine pauze bez koncerata usled pandemije i ugostila dva talentovana mladića koji su ostvarili vrhunski muzički šou program od 22 instrumentalne verzije svetskih pop i rok hitova, kao i primenjene, filmske muzike.

Predgrupa je bila u liku i delu američkog muzičara Meta Simonsa, zaduženog za zagrevanje pre glavnih zvezda.

Onda je svetlosni vizuelni muzički spektakl mogao da počne.

„Evo nas napokon u vašem prekrasnom gradu. Dugo nas nije bilo. Da li smo vam nedostajali? Ili sam vam možda ja nedostajao? Nadam se da ćete ostati do kraja, uživajte“, javio se Stjepan Hauser.

Hauser i Šulić koncert u Areni su započeli sa čuvenom kompozicijom „Benedictus“ velškog kompozitora i muzičara Karla DŽenkinsa (82) da bi ubrzo usijali atmosferu sa numerom „Where the Streets Have No Name“ grupe „U2“.

Sledi pesma „Castle on the Hill“ velike pop zvezde Eda Širana, da bi pomirili i ukuse mlade publike, ne bi li se munjevito prebacili na hard rok tonove „The Resistance“ žestoke britanske grupe „The Muse“.

„Sledeća pesma koju ćemo vam svirati je moja najdraža pesma. Čekaj, Luka, a koja je nama naredna pesma?“, poručio je Hauser.

„Uživajte dame, ovo je za vas, jedna mnogo romantična pesma“, rekao je Hauser i poslao im više poljubaca glasno na mikrofon, da bi odsvirali baladu „With or Without You“ ponovo od U2.

Novo približavanje savremenom auditorijumu vešto su Luka i Stjepan primenili sa svojom hit obradom pesme „Demons“ novije američke pop rok grupe „Imagine Dragons“.

Naravno, na repertoaru dvojice vrhunskih virtuoza na violončelima morao se naći i gigantski hit „Smooth Criminal“ Majkla DŽeksona, obrada koja ih je proslavila pre više od 10 godina, istovremeno i posveta preminulom kralju pop muzike, a odsvirali su i njegovu kultnu pesmu „Human Nature“.

Sve vreme tokom koncerta kamera je emitovala njih dvojicu na video bimu, tako da je vizuelni užitak uz koktel sa mnogim video radovima bio na nivou najvećih svetskih produkcija.

Kolekcija žestokih naslova – „Thunderstruck“, „Highway to Hell“, „Shock me all Night Long“, „Back in Black“ hevi metal benda AC/DC, prodrmao je i podigao celu Arenu na noge i ođednom dovela na scenu prvi put i trećeg člana u ovom duo sastavu – sjajnog bubnjara.

Solo tačka ovog muzičara na bubnjevima oduševila je čitavu halu.

Stjepan je odlučio sasvim iznenada da sa svetlećim đavoljim rogovima na glavi siđe u publiku i prošeta kroz čitav parter Arene, sve vreme svirajući predano violončelo, što je raspametilo preko 15.000 duša, baš na pesmi takvog naziva „Autoput u pakao“ (Highway to Hell).

Set lista je dalje bila veoma bogata – „Seven Nation Army“ nekada popularne, sada uveliko bivše grupe „White Stripes“, „Voodoo People“ od elektro rejv atrakcije The Prodigy.

„Smells Like Teen Spirit“ od Nirvane, uspomena na nikada prezaljenog frontmena Kurta Kobejna.

Naravno, stižu i rok legende „Satisfaction“ – The Rolling Stones, ili

„Sweet Ćild of Mine“ hard rok grupe „Guns ‘n’ Roses“, kasnije poznata i u verziji rokerke Šeril Krou.

Na bisu evergrin numera „Livin’ on a Prayer“ slavnog američkog rok benda „Bon Jovi“, a onda još snažniji tonovi.

„Čujemo da vam Iron Maiden dolazi uskoro, pa evo vam malo zagrejavanje“, aludirao je Luka na predstojeći koncert ovog hevi metal benda takođe u Štark areni, i usledio je njihov hit „The Trooper“ na aplauz i sreću cele sale.

Instrumentalna varijanta elektro pop dens hita „Wake me up“ bila je posveta prerano preminulom švedskom muzičaru Avičiju.

Pred sam kraj divna ljubavna priča „Hurt“ kantri bluz muzičara DŽonija Keša.

„Hvala na podršci svih ovih godina, ovde smo se kod vas uvek osećali kao kod kuće“, rekao je Luka nakon sat i po višeslojne muzičke večeri.

„Hvala što ste ostali do kraja koncerta, to nam se nije nikada desilo“, u svom duhovitom stilu je izjavio Stjepan i dodao – „Sledeća pesma je jako lepa, romantična, za laku noć, želim da upalite vaše mobilne telefone“.

Rečeno, učinjeno, i tako je čitava Štark Arena zasijala kao poseban spektakl sa telefonima.

Odsvirali su poemu i predivnu baladu „Hallelujah“ kanadskog pesnika i muzičara Leonarda Koena, savršen izbor za kraj izvanrednog, energičnog i dinamičnog koncerta.

Poznati po svojim električnim nastupima uživo, „2Cellos“ su rasprodali koncerte širom sveta – njujorški Radio City Music Hall, londonski Royal Albert Hall i Sidnejsku operu.

Nastupali su zajedno sa muzičkim velikanima Stivenom Tajlerom, Andreom Bočelijem, sa grupama Red Hot Ćili Peppers, Queens of the Stone Age, a popularni pop pevač Elton Džon je izabrao „2Cellos“ i za predgrupu i za deo svog benda na koncertima.

Opraštamo se od ovog sastava, jer će svako od njih dvojice od sada krenuti solo u karijeru.

(Tanjug)

