„40 Fingers“ za Tanjug: Publici je potrebna emocija na koncertima

BEOGRAD – Dugo iščekivani koncert popularne gitarske supergrupe “40 Fingers” otvara Guitar Art Festival 1. juna u beogradskoj Kombank dvorani, a gosti iz Italije za Tanjug poručuju ljudi, sada više nego ikada, treba da proživi svoje emocije na koncertima.

Cenjeni muzičari sa nestrpljenjem očekuju nastup pred beogradskom publikom, koji je do sada tri puta bio odložen.

Novi muzičko-scenski spektakl italijanskog gitarskog kvarteta “Guitar Rhapsody” predstaviće poznatu filmsku muziku, autorske pesme, a potom sledi energičan deo sa kultnim melodijama i popularnim obradama pop i rok hitova u posebnom aranžmanu za 4 gitare.

„40 Fingers“ u razgovoru za Tanjug ističu da su im mnogi ljudi pisali u proteklih godinu dana sa željom da ih čuju kako sviraju uživo.

„Realnost je takva da smo još srećniji od njih! Nemogućnost sviranja uživo je frustrirajuća stvar za muzičara i verujemo da sada više nego ikad ljudi treba da prožive svoje emocije na koncertima, bez obzira o kojem žanru je reč. To je način da se ponovo udahne umetnost“ kažu članovi benda koji uskoro stiže u Beograd.

Kako kažu, ne obaziru se na žanrovska određenja njihove muzke.

„Postoji samo dobra i loša muzika. U našem muzičkom istraživanju uvek pokušavamo da uhvatimo najzanimljivije aspekte svakog stila i repertoara, kao i najbolji način da to orkestriramo sa četiri gitare. U stvari, izbor pesama se vrši na vrlo instiktivan način, prema ukusu svakog od nas. Na ovoj letnjoj turneji, nakon perioda koji nas je sve zadesio, daćemo malo veći prostor najpoznatijim i najupečatljivijim pesmama, ali ipak ćemo ostaviti prostor i našim originalnim pesmama“ kažu članovi Benda.

Budući da ih beogradska publika čeka više od godinu dana, poručuju da će dati sve od sebe na koncertu u Kombank dvorani.

Pripremili smo vrlo raznoliku i dinamičnu listu, koja uključuje klasične rok pesme, našu klasične rok pesme, ali i neke intimnije pesme i kultne muzičke numere“ kažu članovi benda.

