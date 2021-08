ABBA najavila iznenađenje za 2. septembar

BEOGRAD – Pop grupa ABBA najavila je veliki povratak posle 39 godina, a za 2. septembar i prve važne novosti za zaljubljenike u hitove „Mamma mia“, „Dancing queen“ „Fernando“, „The Winner takes it all“, najavili su iz grupe, prenose svetski mediji.

Švedski bend pokrenuo je jutros novu veb stranicu „ABBA Voyage“, tražeći i od fanova da iskažu interesovanje za novi projekat uz napomenu da će im obaveštenje o svemu što sledi stići narednog četvrtka.

Očekuje se da će to biti duga „hologramska turneja“ koju je ABBA prvobitno najavila 2016. godine.

Bend je snimio pet novih pesama čije je objavljivanje zbog pandemije odloženo, ali su bliski ljudi grupi dobili obećanje da će to uraditi tokom 2021. godine.

„Više nije pitanje da li će se to dogoditi, hoće“, rekao je ranije član grupe Bjorn Ulveus i dodao da među njima i dalje postoje snažne veze, zbog čega će zvučati „poput ABBE koju svi vole i poznaju“.

Od pet novih numera koje treba da stignu, potvrđene su dve „I Still Have Faith In You“ i „Don’t Shut Me Down“.

„Jedna od njih je pop melodija, uz nju se lako pleše, dok je druga vanvremenska, više za razmišljanje. Nordijski tužna, ali istovremeno i srećna“, poručio je Bjorn 2018.

Od 1983. godine i raspada grupe „ABBA“, fanovi širom sveta sanjaju o ponovnom okupljanju, novim pesmama i koncertima, što bi prema najavama moglo da se desi uskoro. I ne treba da čudi tolika pažnja i nestrepljenje ako se uzme u obzir da se pre 45 godina u Velikoj Britaniji 3,5 miliona ljudi prijavilo za ulaznice za koncerte grupe ABBA u Albert Hall-u, a bilo je dostupno tek nešto više od 11.000.

Slavni četverac, kako kaže Ulveus nema želju da zaista ide na nastupe, što je kako su preneli međii i razumljivo, jer su i on i Beni Anderson i Agneta Feltskog i Ani Frid Lingštad u osmoj deceniji.

S druge strane, kaže i da nikada nisu bili željni turneje i da su svirali deset godina a da su od toga putovali manje od šest meseci.

Poslednji album grupa je objavila 1981. godine, a tri pesme objavljene su 1993. i 1994. godine. Postali su globalno poznati nakon pobede na Evroviziji 1974. sa pesmom Vaterlo.

ABBA je jedna od najuspešnijih grupa svih vremena i prva grupa van engleskog govornog područja koja je ostvarila neverovatan muzički proboj u Velikoj Britaniji, Irskoj, Kanadi, Australiji, Novom Zelandu, Južnoj Africi i SAD.

Činili su je dva bračna para, Bjorn i Agneta i Beni i Ani-Frid, a nazvana je po njihovim inicijalima.

Prodali su blizu 380 miliona albuma širom sveta. Film o njima je ostvario najveću zaradu svih vremena u Britaniji, a svaka peta kuća u toj zemlji ima barem jedan zlatni album grupe. I dan-danas prodaju blizu milion CD-ova godišnje.

Mjuzikl “Mamma Mia”, prema istoimenoj pesmi, puni sale u celom svetu. Interesovanje za istoimenim filmom, sa Meril Strip u glavnoj ulozi i dalje postoji.

“Članovi benda zaradili su 600 miliona dolara. Pesme su produkciji donele blizu milijardu dolara“, pisali su mediji i naglasili da je ABBA izgleda i omiljena grupa predsednika Vladimira Putina.

(Tanjug)

Pratite Krstaricu i preko mobilne aplikacije za Android i iPhone.