Ajron mejden 24. maja u Beogradu 

BEOGRAD – Legendarni metal bend Ajron mejden održaće koncert 24. maja iduće godine u Štark areni, pošto je Beograd dodat među šest evropskih gradova turneji “Legacy Of The Beast 2022”, saopštio je danas Orbis komunikejšns.

„Radujemo se povratku u Evropu i sjajno je što možemo da dodamo Beograd i druge koncerte u istočnoj Evropi. Uzbuđen sam zbog novih dodataka scenskoj produkciji i jedva čekamo da svi vide šta smo planirali. Bend je uživao u dosadašnjoj turneji i jedva čekamo da se vratimo na put da sviramo uživo“, poručio je pevač Brus Dikinson.

Ajron mejden su poslednji put svirali u Srbiji 2014. godine. Turneja “Legacy of the Beast”, nazvana po besplatnoj mobilnoj igrici benda, započeta je 2018. godine i trebalo da bude produžena 2020. ali je potom njen nastavak dva puta odlagan. Kako je sada najavljeno, za turneju „Legacy of the Beast 2022“ Mejden spremaju najekstravagantnije i vizuelno najspektakularnije nastupe u karijeri, a specijalni gost u Beogradu biće im nemački bend „Lord of The Lost“.

„Napravićemo neke izmene u produkciji i set listi kako bismo uključili i pesme sa novog albuma ‘Senjutsu’, što će turneju učiniti još uzbudljivijom i spektakularnijom od proslavljenog originalnog šoua, ali možete biti sigurni da će svakako svirati sve hitove“, najavio je menadžer benda Rod Smolvud.

Prema njegovim rečima, fanovi će moći da vide ključne elemente originalne turneje kao što su rekviziti i postavke „Spitfajer“, „Ikar“ i „Hel“, bacače plamena, pirotehniku i drugo, dok će zaštitni znak benda „Trooper Eđie“ imati ozbiljnu konkurenciju u novom „Senjutsu svetu“ koji će biti dočaran.

Evropskom delu svetske turneje Mejdena pored Beograda 24. maja dodati su 22. maja Arena Zagreb, 26. maja Bukurešt, 29. maja Kijev, 13. jula Sofija i 16. jula u Atina.

(Tanjug)

Pratite Krstaricu i preko mobilne aplikacije za Android i iPhone.