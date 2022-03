Akademik Dušan Kovačević: Zabrana Sputnjika može bitno da utiče na istinu

Kovačević je napomenuo da je čuo pre nekoliko dana da će sve medijske kuće i sve informativne službe koje su vezane za Rusiju biti ukinute, zabranjene, hakovane ili jednostavno ometane u radu.

„Sve to prelazi okvire onoga o čemu se u svetu stalno priča, a to je sloboda govora, sloboda izražavanja, sloboda misli i svega onoga što su elementarna neka ljudska prava s kojima čovek može da se složi ili da se ne složi. Ali je činjenica da to može da utiče izuzetno bitno na istinu“, poručuje Kovačević u razgovoru za Sputnjik.

(Tanjug)

