Alanis Moriset objavila novi singl “Rest”

NJUJORK – Američka pop rok muzičarka Alanis Moriset, koja je sa velikim brojem hitova nekada osvajala čitavu planetu, objavila je nedavno novi singl “Rest” za diskografsku kuću RCA Records iz Njujorka, koja je deo korporacije Sony.

Čak sedmostruka dobitnica “Gremi” nagrada kantautorka je doživela neverovatnu renesansu nakon prošlogodišnjeg devetog studijskog albuma “Suć Pretty Forks In The Road” koji ju je vratio na scenu slave.

Nova pesma “Rest” jedna je od njenih najboljih numera ikada prema mišljenju medija, a snimljenja je za potrebe NAMI / MTV partnerstva “Mental Health Awereneš”, koje se tradicionalno obeležava svakog maja.

Ovu pesmu je Alanis prvi put izvela na komemoraciji frontmenu grupe Linkin Park Česteru Beningtonu, koji je izvršio samoubistvo i šokirao čitav svet, a od tada su je njeni fanovi molili da tu pesmu i zvanično objavi kao singl.

Sa poslednjeg albuma pevačica i gitaristkinja je objavila singlove “Reasons i Drink”, “Smiling”, “Reckoning”, “Diagnosis”, dok je pred sam izlazak materijala pustila numeru “Ablaze”.

“Ovaj album je hronika mojih poslednjih nekoliko godina. Bilo da se radi o trenutnoj fazi u kojoj se nalazi feministički pokret, izazovima nakon porođaja, majčinstvu, mentalnom zdravlju, braku, duhovnosti, osećaju iskorišćenosti, iskušenjima sramoti, između ostalih tema. Možda su ovo moje najogoljenije pesme u kojima sam pokazala moju najranjiviju sebe” izjavila je Alanis nakon izlaska albuma.

Za sada su urađena dva zvanična video spota, za singlove „Reasons I Drink“ i „Smiling“, u pripremi je spot za „Ablaze“, gde se pojavljujue njena porodica, muž Soulej i njihovo troje dece.

Muzičarka je trijumfovala sa briljantnim albumom “Jagged Little Pill” (1995) i velikim hitovima kroz karijeru: “Ironic”, “Thank U”, “You Ought to Know”, “Head Over Feet”, “Hands Clean”, “Hand in My Pocket”.

Kasnije se “izgubila” kroz naredne godine i decenije, iako je snimila devet relativno zapaženih albuma.

Kao i mnoge pevačice, ni ona nije odolela da se oproba u glumačkom poslu, te je tumačila Boga u ženskom obliku u satiričnoj SF avanturi “Dogma” Kevina Smita, ali je bila prisutna i na malom ekranu, u serijama “Nip/Tuck”, “Weeds”, “Seks i grad”.

Posebno je ponosna na mjuzikl “Jagged Little Pill” prema njenim hitovima, čija je premijera bila decembra 2020. na Brodveju, u pozorištu Broadharst.

