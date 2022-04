Alternativna rok grupa “KOIKOI” održala je koncert u DOB

BEOGRAD – Alternativnarok grupa “KOIKOI” sinoć je održala prvi veliki koncert u Domu omladine Beograda na sceni sale “Amerikana” pred oduševljenom publikom, a karte su bile rasprodate za ovaj muzički događaj.

Tako je magičan kvartet – Emilija Đorđević, Ivan Pavlović Gizmo, Ivana Miljković i Marko Grabež ispunio očekivanja i priredio skoro sat i po efektne svirke predstavljajući svoj za sada jedini studijski album “Pozivi u stranu” (2021).

Uspeh su postigli sinoć nakon zapaženih nastupa po mnogim klubovima kao što je Drugstore ili Kvaka 22 u Beogradu, gde su snimili impresivan video “Agelast Sešion” i imali koncert za doček Nove 2022. godine. Sada je jasno da su ubedljivo izašli iz okvira klupske svirke i od sada će samo juriti veće sale, kasnije u karijeri možda i čitave hale.

Predgrupa je bila u vidu sastava “Eine”, odnosno solo projekta muzičara Ivana Ščapeca iz hrvatskog benda “Seine” i skoro sat vremena je bio uvod za glavni program.

Kako su i najavili na društvenim mrežama dva momka i dve devojke kao muzički rok kvartet na granici psihodelije, izašli su tačno na vreme po planiranoj satnici od 21.45h i odmah su krenuli žestoko sa sviranjem pesama sa albuma.

Prvi studijski materijal “KOIKOI” snimio je za uspešnu slovenačku diskografsku kuću “Moonlee Records” iz Ljubljane i time se veoma lako proširio po regionu, i ostvario koncerte na tim meridijanima kroz zapaženu turneju. Publici su se prvi put predstavili 2019. godine na kompilaciji “Hali Gali” – platformi, koja udružuje novu generaciju muzičara.

Kao indi rok usmerenje, grupa više naginje ka novim oblicima alternative ili undergorund pravca, što dokazuju svih 10 pesama sa albuma, koji su snažno predstavljeni ove noći.

Nesumnjivo svo četvoro su izuzetno energični, dinamični, nadahnuti, emotivni, željni su kontakta sa publikom i da se dopadnu mnogima, ili barem svojoj ciljnoj grupi uz divne svetlosne efekte koji dominiraju scenom u crvenoj boji kao na velikim svetskim pozornicama.

Neobični nazivi pesama čine jedan jedini album koji su “branili” svim raspoloživim sredstvima i proputovali kroz svoje snove, nadanja, magnovenja, patnju, bol, neukus, koji se provlači kroz tekstove neobičnih kompozicija.

Duhovito umeju da istaknu da „Ogledalo je Zrcalo”, ili da odavno imaju jasan “Plan”, te hoće da probaju “Dodol”, i da uskoče u “Misisipi” – ta numera je izazvala najveću euforiju, skakanje i uživanje na svim nivoima.

Naslovna pesma sa albuma “Pozivi u stranu” takođe je oduvala publiku, a ništa manje to nisu ni ostale – “Hrast”, “One Koje Bole Boje Se i Vole”, “Hangar”, “Krinolina”, “Kada Ostari Dan”, gde je auditorijum lebdeo u prepunoj sali od uživanja sa svojim favoritima.

Bila su to 10 poglavlja, 10 celina, 10 posebnih priča, puitem tih 10 kompozicija, uz neizbežan dragulj – numeru “Sutra”, njihovu prvu pesmu od kada je počela njihova avantura, snimljena pre tri godine.

Svo četvoro su izuzetno šarmantni na sceni, vidi se da uživaju na sopstvenom koncertu, posebno je Marko Grabež, istaknuti glumac i sada sve uspešniji muzičar, bio zadivljen koliko je publike u sali, prijalo mu je što su rasprodali svirku i što svi uglas sa njima pevaju stihove.

Povremeno je ovaj dramski i muzički rok umetnik proveravao sa fanovima stanje stvari – “Jeste li dobro večeras, ljudi?”, tek da im opipa puls i potvrdi da energija koju proizvode sa pozornice stiže direktno i do njih i pogađa pravo u srce.

Skoro sat i po koncerta sa sve bisom bilo je sasvim dovoljno da “KOIKOI” polože prvi veliki i ozbiljan ispit, i da se pridruže jakoj alternativnoj struji domaće muzike koja uveliko vlada u tom ključu – “Artan Lili”, “E-Play”, “Repetitor”, ili “Buč Kesidi” (upravo momci Luka i Zoran iz ovog elektro pop sastava su bili u publici i pomno pratili ovu svirku).

Žanrovski je teško odrediti i definisati KOIKOI, negde su na raskrsnici alternativnog roka, psihodelije, indie rock usmerenja.

Gitarista i pevač – Marko Grabež, istaknut u pozorišnim predstavama na mnogim beogradskim scenama, pre svega u Ateljeu 212, uspešno balansira između dve karijere.

Gledali smo ga u filmu i seriji “Nečista krv – Greh predaka” Milutina Petrovića, i drugoj sezoni serijala “Senke nad Balkanom” Dragana Bjelogrlića.

Posebno je u pozorištu veoma upečatljiv, tako je imao vremena dok mu traje sa bendom turneja, da spremi dve novije uloge u matičnom teatru Atelje 212 – “Pristanak” i “Amsterdam”.

Osim toga, u ovoj pozorišnoj kući je ostavio traga i u komadima “Noževi u kokoškama”, “Kafa i cigarete”, posebno i sjajan tekst – “Crveno”.

Ako mnogi ne znaju, bend je na svojoj zvaničnoj Facebook stranici skoro objavio i da su u roku od 24 sata jednog lepog dana primili tri sjajne vesti koje bi podelili sa publikom.

Prva vest je da su prošli u finale HEMI Music Hub – evropskog muzičkog programa za mlade izvođače i bendove iz Centralne i Jugoistočne, sa još 8 bendova.

Druga vest je da su sa odličnim video spotom za pesmu „Misisipi“ ušli u uži izbor za nagradu u kategoriji Rock video Mužic Video Award 2K21 u organizaciji Mužik Tv.

Treća lepa vest je lista „100 Artist to Watć in Europe” koju je pokrenula Impala – Independent Music Companies Ašociation sa video platformom YouTube u cilju podsticanja raznolikosti u evropskom nezavisnom muzičkom sektoru. Čast im je da budu deo ove liste kao predstavnici iz regiona i to u društvu sa imenima kakvi su spomenuti Buč Kesidi, Dubioza kolektiv, Koala Voice, Marčelo, Damir Urban i drugi mruzičari širom regiona.

KOIKOI su bili već vredni i mobilni u regionu – BiH početkom aprila i obišli su Mostar, Sarajevo i Banja Luku. Turneja im dalje ide ovim redom: 21.04. Budimpešta (Mađarska), 22.04. Čakovec (Hrvatska), 23.04. Bratislava (Slovačka) – Sharp festival, 29.04. Šibenik (Hrvatska), 30.04. Novi Sad – manifestacija “Budućnost Evrope”.

(Tanjug)

Pratite Krstaricu i preko mobilne aplikacije za Android i iPhone.