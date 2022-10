Alternativni bendovi na koncertima 28. i 29. oktobra u NS

NOVI SAD – Novi Sad se tokom oktobra pretvorio u Grad stripa, uz veliki broj značajnih međunarodnih autora, a uz devetu umetnost, predstojeći vikend 28. i 29. oktobra u Evropskoj prestonici kulture 2022, biće i u znaku besplatnih koncerata alternativne scene iz Srbije i regiona.

Na prostoru Distrikta, u objektima Fabrika i Proizvodnja (bivši klub „Quorter“) publika će u petak i subotu gledati nastupe više od 10 muzičara i grupa.

Prvog dana, u petak 28. oktobra, od 20 časova nastupiće rok bend iz Beograda – „They Drive by Night“ koji čine – Nemanja Nikolić (gitara, vokali), Iva Kuzmanović (vokali), Marija Šević (vokali), Bojan Nikolić (gitara), Vladimir Milićević (bas) i Pavle Popov (bubnjevi) i oni će izvesti svoje poznate pesme „Black hole“ i „Neon lights“.

Isto veče sa ovim bendom binu će deliti i grupa „Gođealers“, koja nudi direktnu suštinu muzike.

Bend je noviji, nastao krajem 2021. godine, sastavljen od muzičara dugo prisutnih na beogradskoj i regionalnoj sceni.

Drugo veče, u subotu 29. oktobra, Distriktom će zasvirati autorski, alternativni psihodelični funk-rok grandž sastav „Činčila“ osnovan 2012. godine u Sarajevu.

Poznati bend iz BiH u svoje nastupe koristi multimedijalnost, uključujući likovnu umetnost, performans i kostimografiju, u cilju stvaranja kompletnog i usko povezanog umetničkog izražaja.

Pored njih, publici će se predstaviti i istaknuti alternativni sastav „Stray dogg“ koji je, posle raznih samostalnih nastupa, oformio pevač i kantautor Dušan Strajnić 2011. godine, i uveliko za sobom imaju veliki broj koncerata i nastupa na festivalima i manifestacijama po Srbiji i regionu.

Na sceni će svirati i novosadski muzičar Milan Kerezović Keckec koji će sa svojim bendom, pored repertoara sa albuma „Pesme iz godina uspavanog razuma“ predstaviti i neke numere koje će biti objavljene na njegovom drugom albumu.

Pored njih, tokom dve večeri dobre muzike, posetioci će uživati i u koncertima alternativnih nezavisnih rok bendova i umetnika – Rogi, „Straight Mickey and the Boyz“ , Consecration, „Cut Your Nipple“ i „Lufthanza“ .

Odličnu atmosferu u Fabrici (bivšem Route 66) obe večeri prirediće i di-džej Crni Dule u petak i di-žej Dub Duba u subotu, od 20 časova.

Besplatan muzički program je deo Grada stripa koji se održava u okviru programskog luka „Druga Evropa“, velikog finala Evropske prestonice kulture.

Od 7. oktobra do 27. novembra, mnogim programima ciklus „Druga? Evropa“ pokreće pitanja dominantnih vrednosti u evropskoj kulturi i umetnosti, i dovodi do otkrivanja drugačijih, alternativnih, manjinskih izraza.

(Tanjug)

Pratite Krstaricu i preko mobilne aplikacije za Android i iPhone.