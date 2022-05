Amber Herd u postupku protiv Depa rekla da joj prete smrću

VIRDŽINIJA – Glumica Amber Herd iznela je danas poslednje svedočenje u višemilionskoj parnici za klevetu sa bivšim suprugom Džonijem Depom, gde je porotnicima rekla da se suočava sa svakodnevnim uznemiravanjem i pretnjama smrću s obzirom da je optužila holivudsku zvezdu za zlostavljanje.

Govoreći kroz suze Herd je u sudu u Virdžiniji rekla da je bila maltretirana, ponižavana, kao i da joj je prećeno svakog dana otkako je optužila zvezdu „Pirata sa Kariba“ za fizičko i seksualno zlostavljanje, prenosi Rojters.

„Ljudi žele da me ubiju i to mi govore svaki dan, čak i to da žele da stave moju bebu u mikrotalasnu“, rekla je Amber Herd, koja je usvojila devojčicu pre godinu dana.

Dep je tužio Herd za 50 miliona dolara i tvrdi da ga je oklevetala kada je sebe nazvala „javnom ličnošću koja predstavlja primer zlostavljanja u porodici“, a ona je tražila 100 miliona dolara zato što je glumac okaljao njen ugled time što je njegov advokat rekao da su njene optužbe „prevara“.

(Tanjug)

