Američka serija „The Ark“, snimljena u Srbiji, od 12. aprila na SCIFI kanalu

BEOGRAD – Popularna američka serija „The Ark“ (BARKA) emitovaće se premijerno sredom od 12. aprila u 23.00 na kanalu SCIFI, najavili su producenti.

Serija je kompletno snimljena u Srbiji 2022. godine, a na seriji su radili brojni filmski radnici iz Srbije, među kojima su: glumci Tiana Upčeva, Pavle Jerinić, reditelji: Milan Todorović – Toki, Milan Konjević i Sandra Mitrović, direktor fotografije Igor Šunter, glavni kostimograf Ivana Vasić Ingliš, i mnogi drugi.

Zanimljivo je da je prvi put u američkoj seriji jedan od glavnih likova Srpkinja, po imenu Eva Marković, koju tumači Tiana Upčeva.

Balkanic Media iz Srbije je jedan od producenata serije.

Seriju The Ark (Barka) je kreirao Din Devlin, a radnja se odvija 100 godina u budućnosti kada su počele misije planetarne kolonizacije kao neophodnost da se obezbedi opstanak ljudske rase.

Prva od ovih misija na svemirskom brodu poznatom kao „Barka 1“ susreće se sa katastrofalnim događajem koji uzrokuje masovno uništenje i gubitak života.

Pošto je preostalo više od godinu dana pre nego što treba da se stigne na ciljanu planetu, dolazi do nedostatka zaliha za održavanje života i gubitka vođstva, tako da preostala posada mora da postane najbolja verzija sebe kako bi ostala na kursu i preživela.

U seriji glavne uloge tumače, pored naših Tiane Upčeve i Pavla Jerinića, Kristi Berk, Ričard Fli?man, Riz Riči, Stejsi Rid, Rajan Adams. Din Devlin (Dan nezavisnosti, Zvezdana kapija, dobitnik nagrade Beogradski pobednik na 50. FEST-u) i D?onatan Glasner (Zvezdana kapija SG-1) su kreatori i izvršni producenti zajedno sa Markom Roskinom i Rejčel Olšan-Vilson iz Electric Entertainment.

Producenti su Džonatan Ingliš Balkanic Media (Srbija) i Stiv Li.

Serija THE ARK (BARKA) trenutno je najgledanija u svom žanru na Pikok (Peacock) platformi, dobila je pozitivne kritike LA TIMES-a i najgledanija je naučnofantastična serija SYFY platforme u poslednje dve godine. (Serija je u Americi i Velikoj Britaniji počela sa emitovanjem u februaru 2023).

Tiana Upčeva igra Evu Marković.

Rođena u Srbiji, Upčeva je najpoznatija po ulozi u seriji „The Outpost“ („Predstaža“).

Poznata je i po ulogama u domaćim serijama „Urgentni centar“ i „Igra sudbine“. Što se tiče filma, igrala je u inostranim ostvarenjima „My Daughter Is Mišing“, „Who Is My Husband“.

U seriji „Barka“ Eva Marković je brilijantna, hrabra, šef odeljenja za održavanje i inženjering.

Ona stalno rešava situacije koje su na granici života ili smrti.

Uprkos svojoj tvrdoj spoljašnjosti, ona ima meku, romantičnu stranu, iako to nikada ne bi priznala.

Pavle Jerinić je u seriji „Barka“ poručnik Feliks Striklend.

Rođen u Srbiji, Jerinić je iskusan glumac kako na pozorišnoj sceni tako i na velikom platnu, poznat po popularnim serijama „Predstaža“ i „Igra sudbine“.

Pored toga, pojavio se u filmu „Kralj Petar I“, koji je bio srpski kandidat za Oskara za najbolji međunarodni igrani film.

Nastupao je u Glob teatru u Londonu 2013. godine u okviru Međunarodne glumačke stipendije. – Feliks Striklend rukovodi obezbeđenjem broda, a sa svojim hladnim, rezervisanim držanjem, on je pravi čovek za taj posao.

Striklend govori pažljivo i sluša još pažljivije.

Jednim delom detektiv, zatim lekarski asistent, a pre svega pouzdan čovek, on je neko koga bismo svi voleli da imamo uz sebe.

Za razliku od većine posade, Striklendu je naređeno da bude na ovom brodu, što je značilo da ostavi svoju porodicu – a to je odluka koja ga stalno proganja.

(Tanjug)

