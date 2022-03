Americka trupa otvorila 19. Beogradski festival igre

BEOGRAD – Poznata svetska trupa “LINES Ballet” iz San Franciska, osnivača Alonza Kinga, večeras je otvorila 19. izdanje Beogradskog festivala igre (BFI) sa komadima “Lični elementi” i “Azot” na velikoj sceni Opere i teatra Madlenianum u Zemunu.

Osnivač i direktor BFI Aja Jung i istaknuti umetnik iz Izraela Jair Vardi nadahnutim govorima neposredno pre početka predstave, svečano su otvorili najnovije izdanje festivala.

„Slogan „Verujemo u jednu igru“ povezuje već 19 godina sulude hrabrosti, apsolutne posvećenosti, tvrdoglavosti, inat. Uvek je bilo više razloga za odustajanje nego razuma i odluke da idemo dalje. Zbog vrhunske igre danas smo ovde pred vama“, rekla je Aja Jung.

„Nijedna godina nije bila jednostavna, kao da je proleće, po nekom nepisanom pravilu, rezervisano za najveće izazove. Ovaj mart je složeniji od prethodnog. Dok virus još uvek nije odlučio da nestane, novi globalni košmar izaziva nevericu u čijoj senci svi pokušavamo da se snađemo“, inspirativnu besedu je govorila Jung, u ovom delu aludirajući na trenutni rat u Ukrajini koji uznemirava ceo svet.

Ona je istakla da će veliki umetnik Jair Vardi otvoriti ovogodišnji festival, koji je nakon veoma uspešne karijere kao igrač, rešio da izgradi poznati „Suzan Delal Centar“ iz Tel Aviva, jedan od najuspešnijih zdanja u Izraelu i time je stvorio svetski centar igre.

Jung je podsetila da je upravo Vardi bio planiran da otvori 17. BFI u martu 2020. godine, ali kako je tada pandemija krenula, sve do sada to nije bilo izvodljivo, i podvukla da je upravo on zaslužan što se 2002. godine odlučila da osnuje BFI nakon saveta i druženja sa izraelskim umetnikom van Srbije.

Direktorka BFI je pohvalila gosta da su njegova deca danas veoma uspešni koreografi koji često stvaraju na svetskim, evropskim, američkim scenama, a obeležili su trendove savremene igre.

Jair Vardi se izvinio što ne govori srpski, tako da će njegove reči biti na engleskom jeziku.

„Bio sam kod vas u Beogradu pre 43 godine. Zaista sam dugo čekao da se ponovo vratim ovde. Igrao sam dve noći u vašem gradu tada i juče sam sreo jednu damu koja mi je rekla da i dalje čuva program tog nastupa. Dame i gospodo, želim vam toplu dobrodošlicu na otvaranju 19. edicije Beogradskog festivala igre“, najavio je Vardi.

Čuveni koreograf je primetio da “živimo u veoma čudnim vremenima, jer smo već dve godine u pandemiji korona virusa, i kao da trek sada konačno počinjemo da živimo svoje živote”.

Onda se osvrnuo na svoj uspeh i iskustvo vođenja spomenutog centra igre u Tel Avivu koji je postao vodeći u celom Izraelu i mnogo šire.

“Igra je za nas umetnike način života. Ona uspeva da promeni društvo, kao i život. Počastvovan sam što sam ovde na poziv Aje Jung i čestitam joj što sa velikim uspehom vodi ovako veliki festival. Da nam je više ljudi na svetu kao što je Aja, imali bismo još više značajnih umetničkih projekata, i mogli bismo svi da verujemo u moć igre i kulture”, naglasio je Vardi i onda je, uz predstavljanje i hvalospeve trupe “LINES Balet”, otvorio 19. izdanje BFI.

U prvom redu, otvaranje i celu predstavu pratio je i zamenik gradonačelnika Beograda – Goran Vesić.

Koreograf Alonzo King autor je dva kraća komada “Azot” i “Lični element” kao diptih koji čini jedinstvenu celinu spektakla od 70 minuta.

Trupa iz San Franciska sa 11 igrača slavi veoma značajan jubilej – 40 godina postojanja i trenutno su na turneji gde igraju sve projekte u koreografiji Kinga, a na repertoaru i nemaju predstave drugih autora.

Scensko delo “Lični element” u svega 20 minuta pruža publici uvid u majstorstvo igre, vrhunske pokrete tela, unikatnu igru za osam učesnika – igrača, koji izvode performans uz klavirsku partituru kompozitora džez muzike – Džejsona Morana. Premijera tog kratkog komada je izvedena pre pandemije, na “Vail Dance” festivalu u San Francisku 2019. godine.

Isti kompozitor Moran je prisutan i u drugom segmentu – “Azot” uz dodatnu muziku Čarlsa Lojda, koja opija, hipnotiše i publiku uspeva lako da pošalje u neki neviđeni i neopevani svet mašte.

Igračka koreodrama simbolično označava pojam azota za koji se smatralo da je esencijalni agens transformacije u alhemiji – koncept pretvaranja olova u zlato, simbol je same alhemije.

Koreograf je želeo da postigne suštinu gde – Zemlja simbolički predstavlja čovečanstvo, a prenošenje olova u zlato zapravo znači pretvaranje uma i srca u duhovno blago. Princip je u transformaciji osnovnih metala, Zemlje, u čiste metale.

Svih 11 igrača trupe dočarali su u više fragmentarnih segmenata ideju koreografa Kinga, tako da je i “Azot” u svojih 50 minuta, sastavljen od manjih epizoda i onda se spaja u veliku celinu punu poezije na pozornici sa zadivljujućim igrom senki i boja, očaravajuće i čarobno.

Možda je donekle američka trupa prikazala klasičniji oblik igre koji ne odlazi u (očekivane) eksperimente ili odstupanja, ali spoj instrumentalne džez muzike kao vid slobode sa čudesnom umetničkom igrom, oduševili su prepunu veliku salu Madlenianuma.

Svetsku premijeru “Azot” je imao takođe 2019. godine u prostoru Yerba Buena Center for the Arts, u San Francisku.

“LINES Ballet” je kompanija igre čiji je umetnički direktor od 1982. godine njen osnivač Alonzo King, i jedini je primer umetnika na svetu koji toliko dugo vodi jednu trupu u svetu savremene igre.

On posmatra balet kao nauku, zasnovanu na univerzalnim, geometrijskim principima energije i evolucije.

Trupa je redovan gost Bijenala u Veneciji, Monako Foruma, Kuće igre u Lionu, Festivala igre u Monpeljeu, Edinburgu, Volsburg festivala, Holandskog festivala igre.

King je čest koreograf i Kraljevskog baleta Švedske, Frankfurt baleta, Baleta Bežar, Baleta Monte Karla, Džofri baleta, Hong Kong baleta, kompanije “Hubbard Street Dance” iz Čikaga, i drugih.

Kenedi centar u Vašingtonu je 2005. godine imenovao Kinga za Majstora koreografije, a igrače u svojoj trupi uči da je “trening igre zapravo trening života”.

Tokom ove godine će biti prikazan i celovečernji dokumentarni film o ovoj američkoj trupi, koji prikazuje njihov proces rada, probe, premijere.

(Tanjug)

