Američki umetnik Henri Rolins održao šou program“Good to See You” u Beogradu

BEOGRAD – Američki svestrani umetnik Henri Rolins održao je večeras ekskluzivni šou program pod nazivom „Good to See You” u velikoj sali Mts Dvorane u Beogradu.

Do nedavno alternativni pank rok muzičar, često glumac, ispovednik, provokator, autor, humorista, motivacioni govornik, stend ap komičar, voditelj na televziji i radiju, pisac mnogih knjiga, sve je to u jednoj kreativnoj ličnosti Henri Lorens Garfild, kako glasi njegovo pravo ime.

Umetničko scensko ime mu je Henri Rolins, koji je prema oceni američkog TV vodiča pravi „renesansni čovek“, zbog više talenata koje ima i pruža fanovima na uvid svih ovih decenija.

Rolins se najpre izvinio publici u kojoj je bilo dosta stranaca, što je tek sada posle toliko vremena došao u Srbiju, u glavni grad, te da nije nimalo srećan zbog činjenice da nije posetio Srbiju.

“Recimo u Nemačkoj sam sa ovim programom boravio nebrojano puta, bila je na rasporedu turneje i Grčka, svakako i Ujedinjeno kraljevstvo, i na tom putu nije mi nimalo jasno kako nisam stigao u Srbiju. Zato se još jednom izvinjavam i nadam se da ću vam nadoknaditi sve ove noći”, rekao je Rolins, koga strani kritičari, kao svestranog, višeslojnog umetnika, opisuju rečima „pank-rok ikona“.

Publika u sali je došla da ga gleda prvenstveno jer ga zna kao pevača i muzičara prvo kratkotrajnog hardkor pank benda “State of Alert“, nastalog 1980, a onda se Rolins proslavio u alternativnim krugovima kao član kalifornijskog hardkor sastava “Black Flag“ od 1981. to 1986. godine.

Kasnije, nakon razlaza sa tom ekipom, bivši muzičar je osnovao svoj “Rollins Band“, koji je u prvom mahu trrajao od 1987. do 2003., i kasnije je nastravio tu priču i od 2006. godine.

Upravo je na nastupu večeras bilo reči i o navedenim bendovima, kako je stasavao uz žanr pank rok muzike sa drugarima iz kraja, kako je želeo da se i sam popne na binu kada je gledao mnoge bučne koncerte agresivnih izvođjača i uvideo da je to definitivno njegov budući poziv.

Ipak, nedavno je odustao kompletno od muzičke karijere, jer smatra da nema više tu ništa da pruži.

Rolins se beogradskoj publici predstavio raznovrsnim nastupom, koji se ne može jasno definisati ni u pogledu forme ni žanra.

Sa jedne strane ima elemenata stend ap nastupa, ali u celini i monodrame ili nekog vida autobiografije na sceni, kao i veče motivacionog govora u stilu “life couć” stručnjaka.

“Opet, znate, san mi je da živim u nekoj maloj, skromoj kući u šumi, da čekam da poručim picu i uživam i da tako životarim, i sačekam jednog dana da smrt dođe po mene. Ne pijem, ne koristim drogu, ne visim po kraju, ne idem u disko, ne ostajem do kasno na zabavama, zato mi i prija jedan miran život. Upravo zato živim u maloj kući na kraju ulice, i nekako volim da me ljudi ostave na miru, da me ne jure po komšiluku kada me prepoznaju. Namerno živim sam i hoću da tako i ostane, prija mi takav način”, naglasio je Rolins o sebi i onda se osvrnuo na detinjstvo.

Laureat “Gremi nagrade za album „Get In The Van: On the Road with Black Flag“ 1995. godine, prisećao se da je ranije kao mali često bio u uličnim tučama, kojima se ne ponosi, u osnovnoj školi je ujedao drugu decu, bio divljak, agresivan, ali pre svega prepun energije, hiper-aktivan, i onda je kasnije poslat u vojničku školu, koja mu je veoma teško pala.

Henri Rolins je veoma produktivni autor sa više od 30 napisanih knjiga, kao „Black Coffee Blues“, „Get in the Van“, „Roomanitarian and Broken Summers“, a dela „The Travelogue Series“,“ A Grim Detail“, „A Dull Roar“ dokumentuju njegova putovanja kroz Aziju, Afriku, Bliski istok i Evropu.

(Tanjug)

