Anek van Giersbergen prvi put nstupila u Beogradu

BEOGRAD – Holandska pevačica i autorka Anek Van Giersbergen, poznata iz metal grupe “The Gathering”, održala je sinoć prvi put samostalan koncert u Srbiji, u velikoj sali Doma Omladine Beograda.

„Veoma sam srećna što sam premijerno kod vas na ovoj turneji. Divno da ste svi u tolikom broju u sali. Samo moja gitara da se malo zagreje i krećemo, šou počinje“, vidno raspoložena dama se obratila publici sa širokim osmehom sve vreme.

Kantautorka iz Holandije je bila sama na sceni sa akustičnom gitarom uz zavodljiv vokal, a sve pesme su joj otpevane na engleskom jeziku.

Osim svojih kompozicija solo karijere i njene grupe „The Gathering“ , Anneke je u akustičnim verzijama izvodila i neprolazne pesme antologijskih sastava „Pink Floyd“, „Iron Maiden“, „Foreigner“ ili muzičara Kejt Buš, Leonarda Koena, Krisa Kornela.

Domaći muzički umetnik Danilo Nikodinovski i Aleksandra Gegović bili su specijalni gosti na koncertu holandske dame kao uvodna tačka ili predgrupa.

Ovaj srpski muzičar u stvaralaštvu žanra poiput progresivnog roka, pokretač je benda “Consecration” poslednjih 20 godina i jedna od glavnih figura u pratećem sastavu alternativnog kantautora Nikole Vranjkovića već skoro celu deceniju.

Zanimljiv zvuk gitare, i neobičan vokal Aleksandre Gegović u duetu sa Danilom kroz presek autorskih kompozicija i inostranih hitova činili su kratak nastup kao priliku da se muzičar prvi put isproba u intimnijem, svedenijem nastupu kao solo izvođač.

Gostovanje inostrane muzičarke realizovano je u organizaciji agencija “MM Concerts”, “Serbian Hellbangers” i “Kosmonaut Booking”.

Anek je započela skoro dvočasovno muzičko putovanje sa pesmom „Beautiful One“ iz njenog sastava – projekta “Agua de Annique”, da bi ubrzo prešla na numeru „Love You Like I Love You“ sa novog albuma – „The Darkest Skies Are The Brightest” (2021).

Navedeni materijal nastao u doba pandemije korona virusa postigao je veliki uspeh među fanovima i kritičarima, a intiman zvuk i atmosfera tih melodija idealna je za salu Doma omladine Beograda.

Anek ili Ana Maria van Giersbergen, kako joj glasi pravo ime, bila je neverovatno komunikativna sa publikom, srećna non stop, i skoro svaku od 20 pesama sa set liste je posebno predstavljala.

Tako je za narednu numeru „Agape“ pripovedala da je u naslovu u pitanju grčka reč, koja se posebno izgovara, a dešavalo joj se gde god da je nastupala u navedenim zemljama, sigurno se našao u publici neko iz Grčke, što je situacija i sa Beogradom.

“Da li je moguće da i večeras među vama ima neko ko je iz Grčke? Ne mogu da verujem, jer na ovoj turneji nema grada gde ne živi neko odande. I obavezno me ispravljaju, dobacuju da li sam dobro izgovorila, pa sam morala da ponovim tu reč “Agape” kako oni kažu”, duhovito je prepričavala Anek i sama sa akustičnom gitarom vodila publiku kroz svoju karijeru koja traje od 1994. godine kada je pristupila legendarnom gotic dum metal bendu “The Gathering”.

Posle pesme „Losing You“ usledila je obrada numere “Running Up That Hill – A Deal With God” (1985) čuvene britanske pevačice Kejt Buš, za koju Anek kaže da je obožava, i drago joj je što je ponovo prisutna u javnosti zbog njene muzike u Netflix serijji „Stranger Things“.

„Kako se ona povukla iz karijere, mislim da sada uživa u svom domu i stalno gleda Netflix”, smatra Anek, koja je onda publici podarila njoj omiljenu pesmu „Saturnine“ iz opusa svog bivšeg benda „The Gathering“.

Usledila je nova kompozicijja „Lo and Behold“, i onda rimejk apsolutnog remek dela „Hallelujah“ (1984) kanadskog muzičara, pesnika i književnika Leonarda Koena (1934-2016).

“Koja grupa je najbolja na svetu celom? Ili hajde da kažemo na samom vrhu možda među pet najboljih?”, pitala je Anek publiku i nakon kraće licitacije, neko je doviknuo – “Pink Floyd”.

Upravo ogroman hit te kolosalne simfonijski progresiv rok grupe „Wish You Were Here“ (1975) iz Engleske ona je otpevala veoma nadahnuto u drugačijem aranžmanu – akustičnog formata.

Onda je otpevala numeru „Valley of the Queens“ (1998) autora pod scenskim imenom Ayreon, a radi se o talentovanom holandskom pevaču, tekstopiscu i producentu Arjenu Entoniju Lukasenu, sa kim je Anek višestruko sarađivala, u žanrovskom ključu – progresiv rok, metal, u kombinaciji sa folk, electronikom, experimentalnom i klasičnom muzikom.

Dalje je sa set liste nizala još poneke pesme iz benda “The Gathering” kao “Strange Maćines”, sa novog albuma naslove „Circles“ – priča o prijateljstvu ili „I Saw a Car“, da bi onda ponovo krenula u rimejk hitova – evergrin „I Want to Know What Love Is“ (1984) britansko-američkog benda “Foreigner” ili „Wasted Years“ (1986) britanske hevi metal atrakcije “Iron Maiden”.

Sledeća pesma „Like a Stone“ (2002) američke rok grupe „Audioslave“ za Anek je izazvala emocije, jer je u njoj pevao muzičar Kris Kornel (1964-2017), koji je prerano napustio ovaj svet.

Nakon pesme „Hurricane“ Anek je privela kraju koncert rečima – “Mnogo vam hvala što ste bili večeras ovde sa mnom, predivno je zaista i nadam se da ću vam ponovo uskoro doći”.

Uz želju publike, ipak se vratila na pozornicu, i na bis je izvela samo još pesmu „Cloudbusting“ (1985) ponovo od Kejt Buš i time je zaokružila skoro puna dva sata efektne i dinamične svirke.

(Tanjug)

