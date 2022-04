Srpski paviljon među deset najboljih u Veneciji

NJUJORK – Paviljon Srbije na kome je izložen projekat „Hod sa vodom“, delo umetnika Vladimira Nikolića i kustosa Biljane Ćirić, uvršten je među deset najboljih na 59. Međunarodnoj izložbi savremene umetnosti u Veneciji po izboru portala www.artsy.net.

Njujorški portal koji važi za svetski najveću onlajn trgovinu umetninama, među deset najprivlačnijih i najhipnotičkijih uvrstio je pored srpskog i paviljone Singapura, Mađarske, Sjedinjenih Država, Južne Koreje, Latvije, Zimbabvea, Nemačke, Grčke i Velike Britanije.

Portal primećuje da je Nikolić upečatljivo postavio dva velika ekrana da ispita naš odnos spram tačke pogleda i vode, dok je Ćirić

navela knjigu američke univerzitetske profesorke Done Haravej „Staying With the Trouble“ (2016) o klimatskoj propasti kao jedno od nadahnuća iza svoje izložbe i njenog naziva.

„‘Hod sa vodom’ hvata se suptilno u koštac sa feminističkim i urođenim znanjem o stvaranju uključenijeg načina života sa svetom koji čuva svoju i našu budućnost“, primećuje autorka članka Ajana Dozijer.

Prema njenim rečima, „Hod sa vodom“ ima „dve jednostavne ali uverljive ekranske instalacije“, od kojih je jedan preko očetiri metra visok ekran 800 metara dugačkog bazena sa umetnikom koji ga prelazi u plivačkim krugovima.

„Kompozicija preteruje naš odnos prema beskrajnim okomitim skrolovanjima naših telefona. Spektakularni pogled naglašava našu potrebu da razvijemo nove načine gledanja na našu okolinu putem medija“, objašnjava Dozijer.

Drugi ekran u srpskom paviljonu je širok nekoliko metara i prikazuje horizont okeana, a snimak vode je načinjen sa tri kamere bez digitalnog manipulisanja, primećuje Dozijer, koja ponavlja reči Ćirić: „Horizont govori o Nikolićevoj rastućoj zebnji zbog gubitka vode i ekoloških lokacija usled klimatske propasti”.

„Ove instalacije sa vodom na velikim ekranima dokumentuju te naizgled bezazlene poglede za buduća pokoljenja“, kaže se u zaključku.

(Tanjug)

Pratite Krstaricu i preko mobilne aplikacije za Android i iPhone.