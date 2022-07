Bajić: Nalazimo se u zlatom dobu srpske kinematografije

GORNJI MILANOVAC – Snimanje dugometražnog igranog filma „Heroji Halijarda” i televizijske serije „Vazdušni most” u produkciji Contrast Studios-a i u režiji Radoša Bajića nastavljeno je u gornjomilčanovačkim selima Pranjani, Leušići, Brajići, Družetići.

Film i seriju koja će prikazati spasavanje savezničkih pilota iz okupirane Srbije u leto 1944. godine Contrast Studios realizuje u saradnji sa Telekomom Srbije i Radio-televizijom Srbije, a uz podršku Filmskog centra Srbije i Vlade Vojvodine, dok se kao prijatelji projekta potpisuju „Dunav osiguranje” i „Banka poštanska štedionica”,

„Prema planu realizacije, ovog leta u periodu od dva meseca, naša ekipa će snimati ključne scene ove velike istorijske priče, primarno na lokalitetima širom zapadne Srbije, na Ravnoj gori, Suvoboru, u selima Pranjani, leušići, Brajići, Družetići, u kojima se pre skoro osam decenija odigrala ova ratna drama. Verujem da ćemo uspeti da ostvarimo plan i da napravimo veliko delo o patriotizmu i dobročinstvu našeg naroda, ali i o bratoubilaštvu, podelama i raskolima”, rekao je Nedeljko Bajić, izvršni producent i direktor produkcije.

U prvoj fazi snimanja ispred objektiva se našlo oko stotinu domaćih glumaca, među kojima se ističu Petar Božović, Žarko Laušević, Nela Mihailović, Radovan Vujović, Milan Vasić, Jovo Maksić, Slobodan Ninković, Aleksandar Stojković, kao i veliki broj mladih glumaca.

Ove godine u nastavku snimanja glumačkoj ekipi pridružiće se i Ljiljana Blagojević, Branislav lečić, Voja Brajović, Nebojša Dugalić, Dubravko Jovanović, dok će jednu epizodnu ulogu odigrati i Radoš Bajić.

„Praktično danas imamo okolno, da su stvoreni uslovi da s emi danas praktično nalazimo u nečemu što se zove zlatno dobra srpske kinematografije. Danas praktično ne snima samo onaj ko neće. A uslove za to je stvorila ova vlast. I ovom projektu snažnu podršku bez koje on ne bi mogao ni biti, jer to je nacionalni projekat, dale su sve državne institucije“, kaže Bajić. Podseća da je 2013. godine skinuta s repertoara „jedna serija koja govori o jednom tragičnom vremenu u srpskoj istoriji iz jedne druge vizure“, a da sedam, osam godina nakon toga „postoji jedna svest da mi moramo ispričati sve priče do kraja, kako bi mogli oslobođeni i čisti ući u nešto što se zove budućnost naša i naše dece“.

Jedna od značajnijih uloga, uloga generala Dragoljuba Mihailovića poverena je Nebojši Ljubišiću.

„Noćna mora je bila kome poveriti da u „Halijardu” odigra ulogu đenerala Draže Mihailovića. Moja odluka je da to bude Nebojša Ljubišić, glumac Jugoslovenskog dramskog pozorišta. Nakon probnih snimanja koja smo uradili, siguran sam da će njegova intrerpretacija mitske ličnosti među Srbima i prvog gerilca Evrope u Drugom svetskom ratu-biti brilijantna”, zaključuje Bajić.

Film „Heroji Halijarda” publika će imati priliku premijerno da pogleda u jesen 2023. godine, a serija „Vazdušni most”, koja će imati šest epizoda, biće nakon premijere filma prikazivana na programima RTS-a i Superstar kanala Telekoma Srbije.

(Tanjug)

