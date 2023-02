Balmazović: Film „Usekovanje“ ima zabavne dijaloge

BEOGRAD – Gošća nove epizode video serijala Tanjug Reflektor bila je glumica Aleksandra Balmazović koja je govorila o svojoj ulozi u filmu „Usekovanje“ reditelja Siniše Cvetića i scenariste Davida Jakovljevića

Balmazović je rekla da se „Usekovanje“ dešava u jednom danu i prostoru, gde dolaze gosti na slavu i „onda kreće da se razvija drama, stvari dolaze do suštine“.

Film nije sniman hronološki , ali je Balmazović na kraju imala takav utisak, kao da su upali u vremensku rupu, pošto su „Usekovanje“ radili zatvoreni u studiju tokom pandemije gde je vladala porodična atmosfera.

„Ne znam kako sam pristupila liku, ali znam kad su me zvali na audiciji, a to mi se skoro nikad nije desilo – znala sam da je to uloga za mene i da ću je dobiti. Osetila sam“, navela je glumica.

„Usekovanje“ je film za više generacija, a mladi će se naći u likovima koje glume Pavle Mensur i Anita Ognjenović, koji se traže u poplavi informacija, političkih stavova i hiljadu distrakcija, pa ne mogu doći do svoje suštine ko su, šta su i šta hoće, ocenila je Balmazović.

Prema njenim rečima, scenario „Uskeovanja“ je vrhunski a „jako su zabavni dijalozi“.

„Najviše obožavam u srpskom filmu taj crni humor. Kad smo čitali tekst, stalno volimo da popravljamo nešto i pametujemo, ali ovde je bilo jako malo promena“, istakla je Balmazović.

Prema njenim rečima, filmovi se pamte po rečenicama, forama, visprenim i vickastim situacijama.

Desilo joj se da je jednom u autobusu zgranuto čula svoj glas, pošto je neko namestio kao zvono njenu rečenicu „Morončino jedna“ iz kultnog filma „Sivi kamion crvene boje“.

Upitanma kakvi su joj planovi za budućnost, Balzmazović je priznala da nema privilegiju da bira uloge.

„Uopšte ne biram uloge, uloge biraju mene. Nisam nikad odbila nijedan projekat zato što mi se nije dopao. Meni je izazov da nađem i u najlošijoj priči nešto gde mogu napreduje i tražim u sebi šta mogu još bolje da pokažem i dam“, navela je glumica.

Pošto kao glumica ne može da utiče na priču, Balmazović je počela da se bavi produkcijom, koju ne shvata kao „deljenje para na sve učesnike, nego kreativni proces“.

(Tanjug)

Pratite Krstaricu i preko mobilne aplikacije za Android i iPhone.