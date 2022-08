Belgrade Beer Fest: Tommy Emanuel, Kosheen, Hladno pivo. . .

BEOGRAD – Belgrade Beer Fest (Beogradski festival piva) otvara svoje kapije u četvrtak 18. avgusta tačno u 18h i tokom četiri dana na Ušću ugostiće brojne domaće, regionalne i svetske muzičke zvezde kao što su Tommy Emanuel, Kosheen, Bajaga i Instruktori, Hladno pivo, Konstrakta, Senidah, Mašimo Savić, Nipplepeople, Psihomodopop, Love Hunters, E-play, Blaža i Kljunovi, DLM, Queen Real Tribute, Bijelo dugme tribute, Atomsko Sklonižte i brojne druge.

Da Beograđane čeka produkcijski spektakl, svedoči i činjenica da na ovogodišnju glavnu binu dugačku pedeset metara stie više od trista rasvetnih tela, kao i preko 800 metara kvadratnih LED ekrana, što je najveća količina ekrana ikad postavljena na ovim prostorima na jednoj festivalskoj bini!

Pored izvanrednih svetlosnih efekata, muzičare i posetioce očekuje perfektan zvuk iza kog stoji prestižni razglas poznat po ogromnoj snazi i linearnosti na velikim snagama, Leo.

U pitanju je perjanica vodeće američke kompanije za proizvodnju audio opreme Meyer Sound, koji pruža potpunu pouzdanost i kvalitet zvuka pođednako na visokim i niskim frekvencijama, kao i u različitim muzičkim žanrovima.

I pored velike snage i linearnosti, Meyer Leo zadržava neverovatnu muzikalnost, što posetiocima garantuje savršen muzički ugođaj. Najavljeni audio-vizuelni spektakl potpisuje kompanija Skymusic, regionalni lider u produkciji muzičkih i festivalskih događaja.

Novi nivo produkcije događaja nije rezervisan samo za glavnu binu – ovogodi?nji Beer fest biće podeljen u dve zone – muzičku, sa nastupima brojnih muzičkih zvezda, kao i Cloud zonu, sa brojnim sadržajima i atraktivnim programima za sve uzraste, među kojima su: Beer market i Craft Beer Land sa preko 300 etiketa piva, Moto Platz (sa posebnom binom i muzičkim programom, zidom smrti, kampom, izložbom custom i oldtajmer motora, tattoo studiom itd), Intergalactic Diner Foodland, Silent disco bina, Luna park, panorama baloni, „Bioxgn selfi toranj visok 17m sa kog će posetioci moći da naprave najbolji selfi ikada, Elektro zona by Tuborg…

Povodom jubileja – 300 godina pivarstva u Srbiji, ogromna pažnja biće poklonjena zanatskim pivarima, te su za potrebe Beer festa naručene posebno dizajnirane kupole u kojima će oni predstaviti paletu svojih proizvoda.

Uz pivo odlično ide i dobar zalogaj, te posetioce ove godine u Cloud zoni očekuje najveći „burger house“ ikada napravljen u ovom delu Evrope, sa kapacitetom od gotovo 1000 sedećih mesta.

U koprodukciji sa voljenim beogradskim lancem restorana, Intergalactic Dinerom, izrađene su specijalne festivalske recepture, dok neće ostati gladni ni vegeterijanci, koje očekuju posebni vege recepti i zalogaji.

Kapije Belgrade Beer Festa biće otvorene od četvrtka, 18. do nedelje, 21. avgusta od 18h do 3h. Ulaz na Cloud zonu festivala je slobodan, dok će se na koncertni prostor festivala do 19.30 ulaziti besplatno, a od 19.30 uz kupovinu konzumacije za piće u iznosu od 590 dinara, za koju posetioci dobijaju dva vaučera koja mogu u toku večeri da iskoriste na posebno obeleženim šankovima.

Konzumacije se već nalaze u prodaji i moguće ih je nabaviti putem eFinity aplikacije, sajta eFinity.rs i na prodajnom mestu u TC Ušće.

Posetiocima je omogućen i VIP doživljaj na festivalu uz posebne pogodnosti.

(Tanjug)

