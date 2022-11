Bend Blur najavio povratnički koncert na Vembliju

LONDON – Britanski sastav Blur najavio je na svom fejbuku da će se ponovo okupiti za koncert 8. jula 2023. godine na londonskom stadionu Vembli.

Blur za sad nije naveo da li su se okupili samo za jedan koncert ili će nastaviti sa radom, a muzički časopis NME piše da će na Vembliju nastupiti uz podršku sastava Slowthai, Self Esteem i Jockstrap.

Nakon izuzetno uspešnog trećeg albuma „Parklife“ (1994), sa hitovima „Parklife“, „Girls & Boys“, „To the End“ i „End of the Century“, Blur su se ustoličili, uz Oejzis, kao predvodnici brit-pop muzičkog pokreta devedesetih.

Pevač Dejmon Albarn, gitarista Grejem Kokson, basista Aleks Džejms i bubnjar su poslednji put zajedno svirali u vreme albuma „The Magic Whip“ (2015).

Albarn je prošle godine listu Metro potvrdio da bend nije završio i da bi lično voleo da ponovo peva pesme Blura.

„Nedostaju mi pesme i svirka sa Blur….Ali ne bih to uradio samo tako. Mora postojati stvarno dobar razlog da to uradimo ponovo i onda ću biti svesrdno uključen u to“, naveo je tada Albarn.

(Tanjug)

Pratite Krstaricu i preko mobilne aplikacije za Android i iPhone.