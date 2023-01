Bend „Everything But the Girl“ ima novi singl kao najavu povratničkpg albuma

LONDON – Britanski pop dvojac Everything But The Girl, najpoznatiji po svetskom hitu „Mišing“, objavio je danas novi singl „Nothing Left to Lose“ kao najavu povratničkog albuma „Fuse“.

Pevačica Trejsi Torn i multiinstrumentalista Ben Vot su prethodno kao novogodišnju poruku na fejbuku benda bili objavili da je 2022. za njih bila velika godina, kada su se okupili ponovo da snime prvi album u preko dve decenije.

„Na početku 2022. nismo mogli ni da zamislimo da će se to desiti, ali eto nas ovde“, naveli su bračni par Torn i Vot.

Everything But the Girl su objavili deset albuma pre prestanka delovanja 2000. godine, od kojih je poslednji bio „Temperamental“ (1999), nakon čega su se okrenuli samostalnim projektima.

Najveći uspeh su postigli sa remiksovanom pesmom „Mišing“ sa albuma „Amplified Heart“ (1994) i potom sa „Walking Wounded“ (1996), na kome su hitovi naslovna i pesma „Wrong“.

“Hteli smo da se vratimo sa nečim savremeno zvučećim. Nismo tu na tragu našeg nasleđa, da radimo ‘best of’ turneje ili da nastupamo u arenama. Samo smo hteli stvoriti delo koje će zvučati sjajno sada, u 2023. To je bio pokretač“, rekao je Vot muzičkom časopisu NME.

