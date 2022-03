Bend „Orbital“ 4. juna u Luci Beograd

BEOGRAD – Jedan od najuticajnijih britanskih elektronskih bendova Orbital nastupiće u subotu 4. juna, od 21 čas, u Luci Beograd, u okviru turneje „30-Something“ na kojoj slave jubilarni 30. rođendan, najavili su organizatori.

Od samih početaka 89. godine kada su u kući svojih roditelja snimili debi singl „Ćime“ koji je za samo nekoliko meseci postao rejv himna koja je osvojila britansku top 20 listu, tokom više od tri decenije karijere ovi giganti elektronske scene redefinisali su plesnu muziku i popularnu kulturu na njima svojstven način.

Kroz bogatu diskografiju koja broji devet studijskih i tri live albuma, mnoštvo EP-jeva, singlova i saundtreka, njihova muzika je uticala na mnoge izvođače od Bjork do Bicepa. Sarađivali su sa najvećim i najrazličitijim svetskim zvezdama kao što su Madonna i Kraftwerk, ali i profesorom Stephenom Hawkingom, kao i glumcem Mattom Smithom iz filma Doctor Who na njihovom nezaboravnom performansu na Glastonbury festivalu.

Nakon što je pesma „Ćime“ postala globalni hit, usledio je debi album „Orbital (Green Album)“, a za njim i „Orbital (Brown album)“ koji su sastav Orbital pozicionirali kao vizionare u muzici.

Usledile su NME nagrade, bili su jedni od glavnih hedlajnera Glastonbury-ja 1994. godine, a Q magazine je taj koncert uvrstio u štop 50 nastupa svih vremena, dok su 2002. godine dodati i na njihovu listu „50 bendova koje mora da vidi pre smrti“.

Orbital su producirali i saundtreke za filmove The Saint, Event Horizon, Spawn i The Beać a na ceremoniji otvaranja Paraolimpijskih igara 2012. godine izveli su svoju pesmu „Where Is It Going“ zajedno sa profesorom Hawkingom na bini.

Svojom reputacijom jednog od najboljih live actova na planeti, Orbital su potpuno promenili sam pojam plesne muzike, te su armiju rok fanova preorjentisali u zaljubljenike u elektronski zvuk.

Nakon pauze između 2004. i 2008. godine, Orbital se ponovo okupljaju i nastavljaju da snimaju muziku i nastupaju širom sveta, inspirišući nove generacije muzičkih talenata.

Budući da su zbog pandemije propustili proslavu 30. jubileja, došli su na ideju da godišnjicu obeleže kroz nova izdanja.

Kampanja je započela obradama njihovih originalnih numera poput „Are We Here“ i „Belfast“ od strane popularnih savremenih Đeva kao što su ANNA, Eli Brown, Dusky, Shanti Celeste, dok su sami uradili novu verziju pesme „Satan“, a očekuju se još brojni remiksi.

(Tanjug)

