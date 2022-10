Bend „The Brand New Heavies“ sinoć održao koncert u BG

BEOGRAD: Poznati britanski džez fanki sastav “The Brand New Heavies”, jedan od velikih miljenika srpske publike, održao je večeras prvi od dva zakazana koncerta u popularnom beogradskom klubu BitefArtCafe, u okviru koncertnog serijala „Musicology Sešions“.

Publika je navikla da se u ovom prostoru koncerti kasno održavaju, tako da je nastup engleskog sastava počeo tek nakon 22 sata.

Osnivač i vlasnik BitefArtCafe kluba Miša Relić pre samog starta koncerta, kao i uvek, imao je da podeli par reči sa publikom.

Ovog puta Relić je objasnio da su uvek iz organizacije imali poteškoća i stresa da dovedu „The Brand New Heavies“, jer su prva dva gostovanja neki članovi grupe stigli u poslednji čas, vrlo napeto, dok se sada desilo da aktuelna pevačica Anđela Riči nije uopšte ušla u avion.

Bili su onda primorani da joj pronađu zamenu pod hitno prvo za koncert u Zagrebu preksinoć (sreda), i za ove dve svirke u Beogradu, da ne bi otkazali mini turneju po regionu.

I tako, na svu sreću su pronašli pevačicu koja je munjevito iz Londona doletela u Hrvatsku taman na početak koncerta, i to baš Sulen Fleming, koja je dve godine bila vokal ovog benda (2016/2018).

„Ako ne želite da vam malo bude dosadno u životu, onda svakako zovite“ The Brand New Heavies“, poručio je Miša Relić.

Autentična grupa sa mešavinom veoma bliskih žanrova – džez, fank, soul ili R’n’B zapravo je pionir tkz. „Acid jaž“ scene u Velikoj Britaniji i mnogo šire.

Koncert od skoro puna dva sata večeras je počeo sa instrumentalnom kompozicijom sa tek malo ubačenim vokalima „People Get Ready“, gde su dominirale gitara, saksofon, bubanj i truba, što je bilo tek lagano zagrevanje.

Bend je pozdravio i pohvalio svoju predgrupu koju je imao prilike da gleda nakratko sa sprata kluba, neposredno pre početka nastupa.

BitefArtCafe od skoro je osmislio projekat „Musicology Showcase by Lenovo“ kao prilika domaćim muzičarima da se istaknu pre inostrane grupe i ovoga puta su doveli talentovani autorski bend „Petraz Collective“ da nastupaju kao uvertira poznatom londonskom sastavu.

Na ovaj način Musicology Sešions želi da promoviše muziku u najboljem svetlu i da pruži šansu mladim muzičarima i bendovima da se predstave beogradskoj publici.

Multitalentovani umetnik Petar Zorkić nastupio je sa svojim bendom i predstavio autorsku muziku -funk, soul, RNB.

Britanska esid džez grupa je veoma vešto vodila srpske fanove kroz skoro sve navedene albume i pružili su kolekciju najvećih hitova poput „Midnight at the Oasis“, koja je oborila masu, a onda su nastavili sa snažnom baladom „Sometimes“ kao moćnim adutom.

Pokretna traka set liste je uključila numere „Back to Love“, veliki hit „Never Stop“, uz čitav niz trijumfa – „These Walls“ ili eksploziju zvanu

„Dream On Dreamer“ koja je usijala atmosferu kluba do vrhunca.

Izvanredne solaže i koktel hitova uz ukrštanje gitare i trube, vokala i bubnjeva, nanizao je dalje čuvene kompozicije „Brother Sister“, „BNH“, posebno „Stay This Way“, ili „Stupid Love“ kao divan tobogan muzičkog uživanja.

U finalu koncerta su odusevili auditorijum sa hitovima „Spend Some Time“, „You Are the Universe“, „Dream Come True“.

(Tanjug)

