Bendovi Foo Fighters i Kings of Leon objavili nove singlove

NJUJORK – Američki rok bendovi Foo Fighters i Kings of Leon objavili su nove singlove kao uvod za svoje predstojeće albume za diskografsku kuću RCA Records iz Njujorka, deo giganta Sony Music, dok je domaći distributer za Srbiju i ceo region – Menart.

Grupa Foo Fighters, na čelu sa muzičarem Dejvom Grolom (Dave Grohl), nekadašnjem članu kultne “Nirvane”, u Novu godinu je ušla sa novim singlom “No Son of Mine” sa budućeg, 10. studijskog albuma “Medicine At Midnight” (izdavači – Roswell Records/RCA Records).

ingl je omogućen za preuzimanje kao deo ponude za prednarudžbinu albuma sa sajta grupe, koji zvanično izlazi 5. februara, a bend je već pustio i prvi singl “Shame Shame” .

Gitarski rifovi u numeri „No Son Of Mine“ posveta je grupama: Queen („Stone Cold Crazy“), Motorhead („Ace Of Spades“/“Iron Fist“) i Metallica („Kill ‘Em All“), koje su imale značajan uticaj na muzički ukus članova Foo Fighters.

„Ovo je vrsta energije koja uvek živi duboko u nama, pa kada osetimo da je trenutak, mi je isteramo iz sebe“, kaže frontmen Dejv Grol i nastavlja „Tekst je upućen licemerju samoproklamovanih pravednih vođa, koji su i sami počinili zločine, protiv kojih se navodno bore“.

Album „Medicine At Midnight“ sadrži devet pesama u trajanju od 37 minuta, a producirali su ga Greg Kurstin i sama grupa Foo Fighters, koju čine, osim Grola – Tejlor Hokins, Nejt Mendel, Kris Šiflet, Pe Smir i Rami Džafi.

Osmi studijski album američkog rock sastava Kings Of Leon “When You See Yourself” biće objavljen 5. marta, a kao uvod za novi album izbacili su na tržište dvostruki singl “The Bandit” (koga prati i zvaničan video spot) i “100.000 People”.

Dobitnici najveće muzičke nagrade Gremi u Americi, u svojoj diskografiji imaju višetruko platinaste tiraže albuma, a članovi su braća Folovil – Kaleb (gitara, vokal), Nejtan (bubnjevi), Džared (bas) i Metju (gitara).

Novi CD je snimljen u Nešvilu, gde je i nastao sam bend, u poznatom studiju Blackbird, a producent je dobitnik Gremija – Markus Dravs (zaslužan i za bendove Arcade Fire, Coldplay, Florence + the Maćine).

Novi album Kings Of Leon dolazi četiri godine nakon izlaska njihovog prethodnog WALLS (2016), koji je debitovao na prvom mestu čuvene Bilbordove liste albuma.

Bend već nekoliko nedelja otkriva deo po deo misterije koja okružuje novi album, a na njihovom veb sajtu su već u ponudi majice sa stihovima novih pesama.

Čitav prihod od prodaje majica sa natpisom “Hero-T-Shirt” ide u fond ”Live Nation’s Crew Nation relief” , čiji je cilj pomoć tehničkim ekipama u muzičkoj industriji, koji su zbog pandemije bez posla već skoro godinu dana.

Rok bend je do sada objavio sedam studijskih albuma: “Youth & Young Manhood “(2003), “Aha Shake Heartbreak” (2004), ”Because of the Times” (2007), ”Only by the Night” (2008), ”Come Around Sundown” (2010), “Mećanical Bull” (2013) i “WALLS” (2016).

Grupa Kings Of Leon do sada je prodala preko 20 miliona albuma i više od 40 miliona singlova širom sveta, osvojili su tri Gremija, tri NME nagrade, dve BRIT i jednu Juno nagradu.

(Tanjug)

Pratite Krstaricu i preko mobilne aplikacije za Android i iPhone.