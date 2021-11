Biković: Publika će biti iznenađena filmom Južni vetar 2

BEOGRAD – Gost nove epizode video serijala „Tanjug Reflektor“ bio je glumac Miloš Biković,m koji je govorio o svojoj ulozi i snimanju film „Južni vetar: Ubrzanje“, kao i o razlozima uspeha prethodnog, prvog „Južnog vetra“, reditelja Miloša Avramovića. Biković je rekao da je u odnosu na prvi film „Južni vetar: Ubrzanje“ „zahtevniji u produkcionom smislu i dramaturški“, zato što je uramljen u logiku, svet i likove prethodnika, pa je pitanje kuda i kako voditi radnju, a da bude delo za sebe, bilo glavni izazov za autorsku, producentsku i glumačku ekipu.

Prema njegovim rečima, „Južni vetar: Ubrzanje“ za srpski film predstavlja „jedan mali korak dalje“ u produkcionom smislu pošto ima „dosta zanimljive akcione scene“, koje su mu dale „na ubedljivosti, jer je mnogo bolje kada vidite glumca kako to radi“.

„Obično tražim od reditelja da mi tačno kaže šta od mene u kadru očekuje, da mesec unapred to probam. Ne mogu da učim da vozim uz stepenice, mada sam probao, i to i nije dobro prošlo. To što se od mene traži u kadru to uradim. Kad je trebalo da kroz neki potok, gde je krupno kamenje, vozim motor, kad je (Avramović) tražio da vozim brže tu sam rekao – ne. Ovo je granica do koje mogu da osećam se bezbedno“, rekao je Biković.

Upitan kako objašnjava uspeh prvog „Južnog vetra“, Biković je rekao da film ima kombinaciju ljudske drame „koja je svima jasna“ i sveta kriminala „koji ima neki magnet u sebi“.

„Taj mrak nas privlači, da vidimo to što inače nemamo u životu, a pogotovo sa bezbedne distance. To stvara taj naboj, kad su međuljudski odnosi realno prikazani i ugroženi zbog realne opasnosti, plus kombinacija humora i upečatljivih likova i junaka koji su urađeni jarko. Zatim želja da posmatramo junake koji su drski, smeli, rade neke stvari koje bismo mi nekad u životu hteli da uradimo, ali nećemno da trpimo posledice koje mogu da budu veoma ozbiljne“, rekao je Biković.

Prema njegovim rečima, dok je prvi „Južni vetar“ bio krimi drama, „Ubrzanje“ je „više roud muvi, više avantura i samim time će publika biti iznenađena“.

(Tanjug)

