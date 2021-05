Biković: Reditelji danas ne počinju karijeru sa 40 godina

BEOGRAD – Pandemija je u Srbiji i dalje aktuelna, ali ne uspeva da zaustavi hiperprodukciju televizijskih serija, a o tom pop kulturnom fenomenu za Tanjug govore dramski umetnici Miloš Biković, Viktor Savić i Tamara Aleksić.

Uveliko zvezda ruskih filmova, kao i TV serija (“Hotel Eleon”, “Grand”), Biković je u međuvremenu postao načajan producent.

Zbog togai snimanje velike količine sadržaja za mali ekran posmatra iza kamere, što mu je donelo iskustvo upravo u radu na krimi seriji “Južni vetar”, čiji se nastavak očekuje.

„Lepa okolnost je ta što mladi reditelji više ne počinju karijeru sa 40 godina, kao što je bio slučaj kada sam završavao studije. Konačno ima mnogo više prilike za rad. Cela televizijska industrija je oživela“ kazao je Biković.

Srbija je postala poželjno mesto i za strane produkcije kao što je italijanska kuća „Iervolino“

Biković je partner produkcijske kuće „Iervolino“ sa svojom kompanijom “Arćangel Studios Digital”.

“Tehnologija kod nas napreduje, i počinje da liči na neki jako dobar standard. Sa druge strane imamo različite mane tog trenda. Pre svega, nadam se da će uskoro taj ogroman kvantitet početi da se segmentiše u kvalitet, jer neke veoma važne teme se obrađuju na jedan meni trenutno neshvatljiv način“, započeo je važnu temu producent.

Biković je objasnio kako funkcioniše kinematografijau Rusiji.

„Kada imate izuzetno značajne teme, kao što je šah, kosmonautika, ili 100 godina rođenja Čajkovskog, u Rusiji snime četiri ili pet filmova na tu temu. Od tih pet ostvarenja, dva ili tri budu dobra. Mi snimimo jedan film, jer nemamo logistiku i novac za više. Ako taj projekat ili TV serija na tu temu ne bude uspešna, odnosno kako ta priča zaslužuje, mi se nalazimo u velikom problemu. Ispada da smo snimili jedan film na jednu temu i zatvorili tu priču“, izričit je Biković.

Glumac Viktor Savić smatra da je velika prednost što sada zaista ima posla za sve, posebno za veći broj kolega glumaca koji tek završavaju glumu na fakultetima.

„Ipak, ne verujem da će sve ovo još dugo trajati, a ko zna šta će biti posle toga, Niko nema pojma šta će postati trend. Opet, u ovako lošim vremenima danas, dobro je što se toliko radi“, analizirao je Savić.

Popularni glumac,smatra da je ponuda zaista velika, raznovrsna, i publika može da odabere šta joj odgovara.

“Brzim tempom se snimaju serije, nekad je teško posvetiti se novoj ulozi u potpunosti, ali opet i to zavisi od projekta. Potrebno je biti mudar i birati serije u kojima se igra. Ne treba trošiti svoje lice svuda, jer je gluma pravi maratonski posao.Ogroman zamah TV serija trenutno predstavlja veliki rat između raznih televizijskih – producentskih kuća, i to onda obara cenu kada se angažuju glumci. Tako svi smatraju da smo mi zamenljivi. Ipak, svako treba da drži do sebe, da ceni svoj rad i trud, i da bude strpljiv do bolje ponude“, zaključio je Savić.

Glumica Tamara Aleksić (čuvena Lenka Đunđerski iz serije “Santa Maria della Salute”) priznaje da veoma pažljivo bira TV serije u kojima će igrati i ne juri za ulogama po svaku cenu.

“Ako se umetnici bave nekim poslom, treba da ga obave čestito i pošteno. Da svi vole to što rade, i da rade to što vole. Ako glumac ili bilo koji dramski umetnik ne ispunjava te kriterijume, onda je njima na obraz, ali bi bilo lepo da ih svi ispunjavaju“ kazala je Aleksić.

(Tanjug)

