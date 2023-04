Biković za Tanjug: Film „Izazov“ je veliki korak za čoveka i kinematografiju

MOSKVA – Srpski glumac Miloš Biković izjavio je danas da mu je čast što igra jednu od glavnih uloga u ruskom ostvarenju „Izazov“, koji kao prvi film snimljen u svemiru ulazi u istoriju svetske kinematografije.

Biković je rekao Tanjugu, pred večerašnju svetsku premijeru u Moskvi, u bioskopu „Otkobar“ (19:30 po tamošnjem vremenu), da je film reditelja Klima Šipenka „jedan veliki korak za čoveka i još veći za kinematografiju“.

„Nismo radili film sa željom da bude najgledaniji na svetu. Svakako smo bili svesni da stvaramo nešto što ulazi u istorijiu. Retko se dešava u životu da ste, dok radite nešto, svesni da ulazite u istoriju“, napomenio je Biković.

Podsetivši da je sa Šipenkom već ušao u istoriji zahvaljujući glavnoj ulozi u njegovom „Slugi“, koji je najgledaniji film svih vremena u Rusiji, Biković je izrazio nadu da će sada uspeti da ponove taj rezultat.

Prema njegovim rečima, „u uslovima i situaciji u kojima se svet nalazi“ teško je prognozirati da li će zahvaljujući istorijskom značaju „Izazov“ uspeti da postane i jedan od nagledanijih filmova u istoriji.

„Kina i Indija su izuzetno zainteresovane za film, a najveća su tržišta na svetu. To su sve naša maštarenja“, priznao je Biković.

Šipenko je sa glavnom glumicom Julijom Peresild bio odleteo na Međunarodnu svemirsku stanicu kako bi snimio delove filma, koji govori o hitnoj operaciji astronauta zbog čijeg akutnog zdravstvenog stanja nema vremena za povratak na Zemlju.

Biković je primetio da „u kosmosu vas dva, tri milimetra zida deli od potpune praznine i beskrajnog crnila“.

„Pošto su na stanici ograničeni resursi nisu mogli da vode celu ekipu. Reditelj i glumica su morali da obave sav posao. Ona je bila i šminkerka i kostimograf, a on i snimatelj, rasvetljivač“, objasnio je Biković.

U filmu igraju i Vladimir Maškov, Pjotr Dubrov, Jelena Valjuškina, Varvara Volodina, Andrej Ščepočkin i drugi, a Biković posebno ističe astronaute Olega Novickog i Antona Škaplerova koji su kao posada Međunarodne svemirske stanice dobili priliku da zaigraju na filmu.

„Škaplerov je vozio ekipu u kosmos, kada su išli prošle godine Julija i Klim. On je bio komandir leta i dobio je ulogu. A Novicki je svetski rekorder po broju sati provedenih u kosmosu i isto igra“, objasnio je srpski glumac.

Biković igra glavnu mušku ulogu, ali ističe da je njegov hirurg sporedan lik u odnosu na Peresild, i da je u razgovoru sa Šipenkom morao da nađe neke detalje u njegovom izražavanju i razmišljanju „da bi napravili da bude jasno kakav je to čovek“.

Prema Bikovićevim rečima, karakter lika je na kraju postavio u „njegovoj uverenosti i ambicioznosti“, jer pripada ljudima koji su ne sumnjaju u svoju „sposobnost, za njih je mnogo važna, ali su po pravilu usamljeni i mnogo su žrtvovali za uspeh“.

Biković je priznao da je „tu tražio paralele sa svojim životom“, dodavši da „svaka vrsta uspeha traži posvećenost, koja traži vreme, a to je jedini resurs kojim čovek ne vlada“.

„Najviše me interesovalo ko je moj junak, kako da ga zaokružim, da bude jasno kakav je to čovek. Zato što je ovo film u kome je Julija u glavnoj ulozi. To je film o njoj, njenom putovanju, pa onda tek o meni“, naglasio je Biković.

Iako lično nije išao u svemir, Biković kaže da je prilikom snimanja bilo neophodno da se upozna sa uslovima koji vladaju gore, odnosno „kako se u bestežinskom stanju ponašaju telo, aparati, krv u organizmu“, kako bi mogao uspešno oponašati hirurška umeća.

„Komplikovano je gore snimiti film, kao što je komplikovano i raditi operaciju. Organizam se ponaša jako čudno kada nema sile teže. Svaka operacija mora drugačije da se radi u ograničenim uslovima“, naveo je glumac.

Za potrebe filma Biković je bio u avionu koji se sa 9.000 metara nadmorske visine naglo spuštao ma 6.000, kako bi ekipi pružio 23 sekunde bestežinskog stanja, tokom koji su trebali da od jedne tačke dolebde do pacijenta, uzmu instrumente i stave na njega „portove“ kao za operaciju.

„Pošto avion krene opet da se diže, ponovo vas zalepi. Mi legnemo, i opet ustanemo i nastavimo operaciju gde smo stali“, objasnio je Biković.

Prema njegovim rečima, dnevno je tako bivao deset puta u bestežinskom stanju leteći avionom, i posle pauze – još deset puta. Proveo je oko 30 snimajućih dana u centru za pripremu kosmonauta i još nekim lokacijama.

Pred moskovsku premijeru Biković je priznao da „postoji mala trema, ali je pozitivna, jer je sav posao urađen“, i sad mogu uživati u rezultatu.

„Osećam se lepo. Kad dođe premijera fllma mnogo je opuštenija nego u pozorištu. Tamo glumci nisu normalni, van sebe su, teško je sa njima pričati. Koncentrišemo se na nastup veče“, objasio je glumac.

Posle svetske u Moskvi, srpska premijera svemirske drame „Izazov“ biće održana 19. aprila u beogradskoj Sinepleks Galeriji, a od 20. aprila je u redovnoj bioskopskoj distribuciji.

Film „Izazov“ je združeni projekat Kanala Jedan Rusija, filmske kuće Yellow, Black, and White i START onlajn bioskopa, proizveden uz podršku Ruskog filmskog fonda.

(Tanjug)

