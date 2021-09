Biografija Žan-Pola Belmonda

PARIZ – Legendarni francuski glumac Žan-Pol Belmond preminuo je danas u 88. godini života, saopštio je “Raša tajms“.

Belmondo je rođen 9. aprila 1933. godine u Neji sir Senu, zapadno od Pariza.

Kao dete ga je više interesovao sport nego škola, a posebno je bio zainteresovan za boks i fudbal, te je 1949. godine u Parizu i debitovao kao bokser i u kratkoj karijeri nije nijednom bio poražen.

Gajio je interesovanje i prema glumi, pa je kao tinejdžer proveo nekoliko godina u privatnoj školi glume i nakon toga počeo da izvodi komične skečeve.

Sa 20 godina odlazi na Nacionalni konzervatorijum dramskih umetnosti u Parizu, gde studira 3 godine.

Filmski debi ostvario je ulogom u filmu “On Foot, On Horse and On Wheels“ 1957. godine, ali je scena u kojoj se on pojavio bila isečena iz filma, da bi potom imao ulogu u filmu “A Dog, a Mouse, and a Sputnik“ (1958).

Prvu glavnu ulogu dobio je 1958. godine u filmu “Les Copains du dimanće“, a u istom periodu je ostvario značajan uspeh i u filmu “Oscar“ (1958).

Njegova uloga u filmu “Breathleš“ Žan-Lika Godara donela mu je priznanje kao jednom od najznačajnijih glumaca francuskog “novog talasa“ na globalnom nivou.

Među njegovim ostalim značajnim filmovima nalaze se i “Kean“, “Une ćance sur deux“, “Hold-Up“, “Peut-etre“, “Les Misérables“ i “Désiré“.

(Tanjug)

