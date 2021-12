Bogat koncertni program u Beogradu do kraja 2021. godine

BEOGRAD – Bliži se kraj godine i pred sam početak praznika u Beogradu se sprema još nekoliko zanimljivih koncerata različitih žanrova, tako da će publika gledati nastupe Stefana Milenkovića, orkestra Beogradske filharmonije, pop pevačice Jelene Tomašević, Ramba Amadeusa, alternativne rok sastave “KOIKOI” ili “Keni nije mrtav”.

Danas će u Ustanovi Gvarnerius takođe biti realizovan koncert klasične muzike – violinistkinje Staše Žikić, koja će, uz klavirsku saradnju Natalije Mladenović, izvesti kompozicije Baha, Bramsa, Milštajna i Šostakoviča.

Gosti koncerta su violončelista Vuk Ovaskainen i pijanista Mihailo Stojčić, a sam koncert deo je projekta “Dvadeset odabranih”, koji Ustanova Gvarnerius realizuje u saradnji sa Domom omladine.

U četvrtak, 23. decembra na programu je Veče kamerne muzike u okviru desete sezone ciklusa “FMU i Gvarnerius nagrađuju”, kada će se u Gvarnerijusu predstaviti Trio “EPICEE” koji čine flautisktinja Dominika Krmpotity, violistkinja Leonora Petković i pijanistkinja Andrea Simonović.

Program čine dela D. Šostakoviča, J. Bramsa, E. Bloha, G. Malera i M. Diriflea, uz slobodan ulaz.

Nastavlja se ciklus „Muzikom kroz muzej u Istorijskom muzeju Srbije – 23. decembra, koji se uvek snima i onda dan kasnije prikazuje na YouTube kanalu ovog muzeja.

Kamerni ansambl „Infinity Quintet” čine Ivana Mandić, violina, Vladimir Uratarević, violina, Ivan Simeunović, violina, Ivana Gladović-Erčić, viola i Sara, violončelo, a na koncertu će nastupiti uz pratnju perkusioniste Uroša Danilovića.

Na programu su kompozicije popularne muzike: „Sweet Ćild“, „Sweet Requiem“, „Gonna Fly Now“, „Wasting Love“, „Blood Brothers“, „Futureal“, „Black Magic Woman“, „Shoot in the Dark“, „Here I Go Again“ i „Unforgiven“.

Pop pevačica Jelena Tomašević imaće samostalan koncert sutra, 22. decembra u Kombank Dvorani, što će joj biti prvi put u karijeri da nastupa u ovom prestižnom prostoru.

Veče kasnije, na istom mestu, mjuzikl „Veselo devojačko veče“ 23. decembra će imati premijeru kao jedan veliki spektakl koncert u vidu adaptacije američke hit predstave „Girls’ Night“.

Pevaju i glume rok pevačica Ivana Peters, glumica Jelena Đukić, i pop muzičarke – Tijana Dapčević, Maja Brukner i Zorana Pavić.

Dan posle mjuzikla, nakon duže pauze, pevaće pop muzičar Željko Samardžić (24.12.), koji odavno nije nastupao u Beogradu, a uspevao je da rasproda koncerte u Sava centru i Beogradskoj Areni.

Rambo Amadeus & Five Winettous na ovoj pozornici će 26.12. održati koncert, što će muzičaru biti prvi nastup uživo od izbijanja pandemije, a pre nje je često imao svirke u Beogradu (KST, Wurst Platz, Elektropionir, Subbeerni centar).

Osim pijaniste Aleksandra Madžara, na Kolarac će doći 23. decembra Stefan Milenković, jedan od vodećih violinista današnjice koji će realizovati koncert uz Simfonijski orkestar RTS-a.

Čuveni umetnik na violini će kao solista predstaviti jedan od najzahtevnijih i najlepših koncerata za ovaj instument, jedinstvenom delu u opusu ruskog kompozitora Petra Iljiča Čajkovskog pod nazivom “Koncert za violinu i orkestar”.

Pored ove kompozicije, u Velikoj dvorani Kolarčeve zadužbine biće izvedena „Simfonija br. 3” čuvenog Kamija Sen-Sansa, poznata i kao „Orguljska simfonija“, u čijem će izvođenju nastupiti i orguljaš Zoltan Borbelj.

Predstojećim spektaklom dirigovaće Bojan Suđić, jedan od najtraženijih umetnika na ovim prostorima, koji radi izuzetno velike projekte i ansamble.

Violončelista Nemanja Stanković će tri večeri kasnije naslediti Stefana Milenkovića i imati koncertnu promociju poslednjeg albuma “Tragovi” (2020) na Kolarcu.

Na koncertu u Kolarčevoj zadužbini biće izvedena dela kompozitora Anje Đorđević, Nataše Bogojević, Irene Popović, Ognjena Bogdanovića, Milice Ilić, Ivane Stefanović, Dragane Jovanović, Branke Popović, kao i delo „Parhelion“ mladog kompozitora Igora Andrića.

Svoj doprinos albumu „Tragovi“ dale su i poznate srpske umetnice: violončelistkinja Sandra Belić, violinistkinja Tijana Milošević i pijanistkinja Maja Mihić, koje će gostovati na koncertu.

Alternativni pank rok bend “Keni nije mrtav”, koji je dobio ime prema naslovnom junaku iz američke animirane serije “South Park”, 23. decembra će imati prvi beogradski celovečernji solo koncert u sali “Amerikana” u Domu omladine Beograda.

Grupa će predstaviti koncertnu promociju debi albuma „Ajmo da plešemo“ i ujedno njihov prvi veliki samostalni beogradski koncert.

Rok klub Fest u Zemunu se malo više aktivirao, tako da će 24. decembra ponovo imati koncert grupa – projekat “Lutke na koncu”, kao jedan oblik Tribute benda KUD Idijoti.

Do sada su već imali 50 nastupa širom regiona a među najuspešnijima bili su oni u Puli, Zagrebu, Splitu, Novom Sadu, Nišu, Nikšiću, Šapcu.

Nakon 150 nastupa u 12 država, uz 37 festivalskih nagrada u muzičkim predstavama “Dogvil” i “Jami distrikt”, alternativna grupa “Vrooom” ponovo svira i van pozorišta, 25. decembra u klubu Fest.

Muzička grupa iz Beograda od 1999. do 2011. objavila je pet studijskih albuma.

Komponovali su muziku za preko 60 pozorišnih predstava, svirajući u nekima od njih uživo, kao i za mnoge performanse, izložbe, dokumentarne i igrane filmove.

Novogodišnji koncerti „Muzički bazar“ Beogradske filharmonije zakazani za 24. i 25. decembar, rasprodati su za samo jedan dan na Kolarcu.

Specijalni gost novogodišnjih koncerata je Kari Kriku, virtuoz na klarinetu čiji nastupi oduševljavaju publiku po celom svetu, a na filharmonijskim koncertima nastupa pod upravom Danijela Rajskina, stalnog gostujućeg dirigenta Beogradske filharmonije.

Alternativni rok bend „KOIKOI“, nastao 2017. godine, 25. decembra će održati svirku u klubu Kvaka 22 gde su već nastupali i ove godine.

Veoma su aktivni sa koncertima posebno po regionu – Hrvatska, Makedonija, Slovenija, imali su i mnoge nastupe po Srbiji i Beogradu – ispred Muzeja Jugoslavije, klub Drugstore…

U junu su izdali debi album “Pozivi u stranu” za diskografsku kuću “Moonlee Records” i snimili su dva spota – “Misisipi” i “Ogledalo je zrcalo”.

Bend “KOIKOI” čine poznati glumac Marko Grabež, Ivana Miljković, Emilija Đorđević, i Ivan Pavlović Gizmo.

(Tanjug)

