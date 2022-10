Bogat koncertni program u NS i BG do kraja nedelje

BEOGRAD : Divlje jagode, Hladno pivo, The BestBeat, Katarina Pejak, Moonćild, neki su od muzičara koji će imati koncerte do kraja ove nedelje u Beogradu i Novom Sadu.

Popularan sastav “The BestBeat” kao The Beatles tribute bend povešće večeras na (pod)sećanja na neprikosnovene rokere uz podršku Big Benda od 20 članova, kao pravi spektakl.

Bend koji već 17 godina nastupa širom Srbije i Evrope jedan je od retkih autentičnih tribjut sastava kao uspomena na liverpulsku četvorku – Pol MekKartni, DŽon Lenon, DŽordž Harison, Ringo Star.

Muzički obrazovane Beograđane će sastav obradovati nekim od najvećih hitova čuvenih Bitlsa kroz koncert naziva “The Beatles Simphony”.

“The BestBeat” je nastupao na mnogim mestima u svetu, a u Beogradu na pozornici Kolarca, Letnje bašte SKC-a (festival BELEF), Doma omladine (Velika sala), Ustanove kulture “Vuk Karadžić”.

U četvrtak, 6. oktobra u zemunskom rok klubu Fest nastupiće beogradske grupe „Nije za nju“ i „Lipov Loud“.

Grupu “Nije za nju” su osnovali veterani koji su svirali krajem ’80-tih i početkom ’90-ih, a onda nastavili svoj rad 2017. godine.

Nakon njih nastupa bend “Lipov Loud” koji je osnovan je 2018. godine u beogradskoj mesnoj zajednici Lipov lad na Zvezdari.

Poznata bluz autorka Katarina Pejak sa zapaženom inostranom karijerom nastupiće sa svojim trijom sutra uveče na sceni kluba Bluz I Pivo u centru Beograda (Cetinjska 15), gde se uveliko odomaćila i tokom pandemije (2020) i kasnije u novim nastupima.

Članovi sastava sa kojim će nastupiti dolaze iz Francuske i premijerno će se predstaviti u našoj zemlji: Žoan Barer iz mesta Isle De Re (bubanj i glas) i Silvan Didu iz Nanta (kontrabas).

Katarina Pejak naravno je uvek na klavijaturama i sa divnim vokalom.

Muzičarka nežne boje glasa je kantautorka iz Beograda, čiji je album „Roads That Croš“ izabran meču 10 najboljih bluz albuma 2019. godine na sajtu “Allmusic”.

Umetnica bluza je često nastupala u klubu Bluz I Pivo, ali i na scenama Doma omladine Beograda, Metropolis Music store, i dosta po Srbiji, ali pre svega po Americi i Evropi.

Multimedijalni resital slavnog Filipa Kvinta premijerno će biti održan u petak, 7. oktobra u Gradskoj koncertnoj dvorani Novi Sad

Renomirani violinista predstaviće se novosadskoj publici prvi put projektom pod nazivom “Čaplinov osmeh”, zajedno sa slavnim pijanistom Jun Čuom.

Debitujući za diskografsku kuću “Warner Clašics”, Filip Kvint premijerno donosi kolekciju od 13 aranžmana za violinu i klavir sa pesmama koje je komponovao slavni glumac i reditelj Čarli Čaplin za svoje najpoznatije filmove – “Svetlosti velegrada”, “Svetlosti pozornice”, “Moderna vremena”, “Mališan” i mnoge druge.

Ovaj program, inspirisan uspešnim albumom violiniste “Čaplinov Osmeh” iz 2019. (Warner Clašics), a nakon izvođenja u SAD, Velikoj Britaniji, Nemačkoj, Poljskoj, Norveškoj, konačno ima svoju premijeru i u Novom Sadu.

Na programu je i muzika kompozitora koji su uticali na Čaplinov muzički stil – Bramsa, Debisija, Stravinskog i Geršvina.

Serijal „Musicology Sešions“ u klub Novi BitefArtCafe direktno iz Los Anđelesa, centra svih kulturnih dešavanja, u petak će ugostiti sastav „Moonćild“.

Rezultat desetogodišnjeg zajedničkog rada jeste njihov novi album „Starfruit“ koji pokazuje poštovanje, muzičko razumevanje i ljubav koju ovaj kreativni trio neguje.

Njihova prethodna izdanja ,,Little Ghost”, ,,Voyager”, ,,Please Rewind” and ,,Be Free” priznata su od strane najcenjenijih muzičkih urednika.

Članovi alternativnog američkog benda Amber Navran, Maks Brik i Andris Metson, povezali su se 2011. godine zbog sličnih muzičkih ukusa.

Čuveni regionalni rok sastav “Divlje jagode” održaće koncert u subotu, 8. oktobra na Velikoj sceni Mts Dvorane u Beogradu, na kome slave jubilej – 45 godina karijere.

Sarajevski bend nastao 1977. godine doduše u Zagrebu, svirali su hiljade koncerata širom sveta, imaju značajnu riznicu od skoro 30 velikih hitova.

Hard rok sastav “Divlje Jagode”, nazvan prema istoimenom kultnom filmu švedskog reditelja Ingmara Bergmana, iz 1957. godine, važi za rokenrol ikonu.

Na koncertu u Mts Dvorani rok šestorka će svirati set listu neprolaznih hitova – „Jedina moja“, „Krivo je more“, „Marija“, „Ne želiš kraj“, „Zauvjek tvoj“, „Kako si topla i mila“, „Motori“, „Šejla“, „Kap po kap“, „Let na drugi svijet“.

Prvi koncert koji će otvoriti oktobar u Hali 2 Novosadskog sajma jeste popularni pank rok sastav “Hladno pivo” iz Hrvatske, koji će, zbog velikog interesovanja, nastupiti u dva termina – 7. i 8. oktobra.

Obeležavajući tri i po decenije rada, ili jubilej od 35 godina, Mile Kekin i ekipa održaće koncert u Novom Sadu u okviru ovogodišnje turneje „35 za 35”.

Nakon 35 godina aktivnog sviranja, snimanja albuma i koncertnih turneja zagrebačka grupa Hladno Pivo najavila je dugačku koncertnu pauzu.

