Boško Stanojević: KKN su autentičan rok bend

BEOGRAD – Gost nove epizode video serijala Tanjug Reflektor bio je basista Boško Stanojević koji je govorio o koncertu Kande, Kodže i Nebojše kog će održati 3. marta u dvorani „Amerikana“ Doma omldine Beograda, povodom aktuelnog albuma „Beton“.

Stanojević je rekao da su KKN autentičan rok bend što podrazumeva određenu filozofiju i na prvom mestu interakciju, muziciranje uživo pred ljudima.

„Imam sreću da sviram sa bendom koji je stvarno autentičan. U tom smislu svaki koncert je drugačiji. Verujem da će, obzirom da je veliki događaj, to dodatno doprineti da nastup bude još maštovitiji i uzbudljiviji nego inače“, rekao je muzičar.

Upitan kako vidi budućnost rokenrola u svetu tehnoloških revolucija, Stanojević je podsetio da je dolazak zvučnog filma značio kraj mnogih karijera, ali i otvaranje novih mogućnost za druge.

„Svaka promena koja dolazi – neko će se snaći, neko neće. Nije dilema da li će ono što vredi preživeti. Uz bilo kakav uslov to će da se desi. Kao krokodil koji postoji 400 miliona godina, a evo ih i danas su tu. Ono što zaista budi interesovanje naći će način da opstane i pokaže se“, ocenio je basista.

Stanojević je priznao da nije dobra adresa za pitanje plasmana muzike, i veruje da svaka mlađa osoba zna bolje od njega na koji način da plasira muziku putem društvenih mreža.

„Ako sviraš i pevaš i ako je to tvoj poziv, bavićeš se time bez obzira na situaciju. Taj zov nećeš moći da odbiješ. Ako si za to, ako si pravi i pozvan, bez obzira na okolnosti i uslove, naći ćeš put da se predstaviš ljudima. Najbolje što možeš da uradiš je da mnogo radiš, učiš i zadržiš svoju ideju. Ono što izlazi iz tebe eventualno te može izdvojiti od svih ostalih“, naglasio je Stanojević.

Prema njegovi mrečima, kopiranje je dobro u smislu učenja i vežbe, ali „ako imaš nešto da kažeš moraš reći na svoj način“, jer tako bude „jače, bolje i lepše“.

KKN čini jedinstvenom pojavom u svetu rokenrola u prvom redu glas pevača Olivera Nektarijevića koji je „apsolutno jedinstven u svetskim razmerama“.

„Ne postoji takav nigde. Za divno čudo, taj vokal je neobičan, ali je predivan i dobar. Plus tu su njegovi tekstvovi i pojava, plus čitava tradicija benda koji svira preko 30 godina, i mnogo različtiih dobri muzičara“, dodao je Stanojević.

Mnogo osobenih ličnosti je prošlo kroz bend, poput originalnog gitariste Rastka Lupulovića sada mitropolita Ilariona, podsetio je Stanojević.

„Zadržali smo i dalje to radovanje u muziciranju. Da li si pravi ili nisi? Prepoznaćeš taj momenat kad uđeš u interakciju sa publikom. I dolazićeš stalno po to. Jednom kad osetiš na dve sekunde, ostatak života ćeš to da tražiš“, zaključio je Stanojević.

(Tanjug)

Pratite Krstaricu i preko mobilne aplikacije za Android i iPhone.