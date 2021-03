Boteljo: Trećina umetnika u Švajcarskoj menja zanimanje

BEOGRAD – Predstava “Normalno” brazilskog koreografa Đulijerma Botelja, direktora trupe “Alias” iz Ženeve, biće izvedena u okviru 18. Beogradskog festivala igre (BFI) 23. i 24. marta u Beogradskom dramskom pozorištu, a ovaj značajan umetnik je povodom tog gostovanja izjavio da mu je u eri pandemije najviše žao umetnika koji gube svoje poslove i ostaju bez osnovnih sredstava za život.

Brazilski umetnik, inače je sa stalnom adresom u Švajcarskoj, već je odavno miljenik beogradske publike, praktično od prvog susreta, davne 2007. godine s komadom “Težina sunđera” takođe na istoj sceni BDP-a.

Nakon toga, nizala su se gostovanja trupe “Alias”, uvek na BFI-ju i sceni BDP-a, a poslednja produkcija koju je Boteljo kreirao samo nekoliko meseci pre početka pandemije, jeste spektakl “Normalno”, čiji se naslov može simbolično povezati upravo sa svetskom situacijom oko kovid-19.

Umetnik je otkrio da publika može da projektuje svoja iskustva kroz ovo delo, što ga čini posebnim na taj način, gde padanje posle nekog vremena deluje umirujuće.

“Ipak, ono što je pad za vas, za mene možda nije, jer možda vi pad povezujete sa gubitkom balansa, sa padanjem. Vaš pad ili strah su drugačiji od mog, to je zbog vaših iskustava, zbog onoga kroz šta ste prošli, šta ste poneli sa sobom, zbog vaše kulture”, objasnio je Đulijermo Boteljo.

“Sve što nas čini – čini nas posebnim, jer je to materijal od koga smo sazdani, i zato ovu predstavu svako doživljava drugačije. Izvodili smo ovaj komad u Južnoj Americi i ljudi u publici su bili jako emotivni, mnogi su plakali. To nam svakako nije bio cilj, ali ljudi jednostavno projektuju svoje neuspehe kroz padanje. A svi smo imali neuspehe, i to je povezano sa emocijama”, približio je autor taj plesni komad.

On je naglasio da je ovaj projekat zapravo kao ekran, jer ljudi projektuju svoj život na njemu.

“Normalno je pasti, takođe je normalno ponovo ustati i truditi se da ostanete na nogama, i mislim da je ova svetska kriza koja nas je sve snašla – upravo to. Komad i govori o onome što nam se trenutno dešava, veoma je aktuelan. Mnogo puta padamo, ne ide sve onako kako smo očekivali, ima mnogo neizvesnosti, ali mi nemamo izbora osim da ustanemo i idemo dalje”, istakao je Boteljo.

Situacija u Švajcarskoj nije nimalo svetlija u doba pandemije od Srbije ili bilo koje zemlje na svetu, jer umetnost je i dalje pod “katancem”.

“Trebalo je da nastupamo krajem oktobra, imali smo raspored od šest predstava, ali se već drugog dana sve ponovo zatvorilo, i od tada je skoro sve pod ključem. Situacija je baš užasna.

Ipak, na neki način, ima nečeg živog u svemu tome. Situacija vas navodi da budete prisutni i budni, tako da ima to svojih dobrih strana”, pokušao je da bude optimističan slavni koreograf.

Veoma su teški izazovi sa kojima su se umetnici u Švajcarskoj susreli tokom prošle godine, kako navodi osnivač trupe “Alias”.

“Meni je žao umetnika, oni gube svoje poslove i ostaju bez novca, mislim da je to najgore. Ista je situacija i sa tehničarima i sa svim drugim ljudima koji rade na organizaciji nastupa, koncerata, festivala i manifestacija, ljudi koji se bave zvukom, svetlom, čak i vozači, ljudi koji su bili zaduženi za vožnje trupa tokom festivala”, nabrajao je Boteljo, saosećajući sa svim tim zanimanjima koji su sada na ivici egzistencije.

“Apsolutno sve je zaustavljeno. Postoji doduše pomoć vlade, ali neki umetnkici tu nemaju dovoljno, a ima i onih koji nemaju ništa. Skoro sam čuo da trećina umetnika u Švajcarskoj planira da promeni posao.Trećina umetnika u Švajcarskoj!

To je zaista užasno”, zaključuje Đulijermo Boteljo.

(Tanjug)

